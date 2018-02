Découvrir C. Aubrey Smith, gentleman, joueur de cricket et prince des acteurs britanniques de l’âge d’or…

Charles Aubrey Smith naît à Londres (Angleterre, Royaume-Uni) le . Il étudie à la Charterhouse School en Angleterre et à l’université de Cambridge. Son père, médecin, emprunte de l’argent à son frère pour pouvoir l’éduquer1. L’une des premières personnes à l’initier au cricket est Julius Caesar, ancien joueur professionnel du Surrey County Cricket Club et du All-England Eleven. Smith fait ses débuts en first-class cricket avec le Cambridge University Cricket Club dès sa première année à Cambridge. Il participe quatre fois au match traditionnel contre Oxford2.

Aubrey Smith (rang du milieu, quatrième en partant de la gauche) est capitaine de la première équipe anglaise en tournée en Afrique du Sud.

Smith débute avec le Sussex County Cricket Club en 1882. En 1887–1888, il est capitaine d’une équipe anglaise qui effectue une tournée en Australie. Alfred Shaw, Arthur Shrewsbury et James Lillywhite en sont les promoteurs3.

En 1888-1889, il est capitaine de la première équipe anglaise en visite en Afrique du Sud. Dix-neuf rencontres sont disputées, et Smith prend notamment 134 wickets — il élimine cent-trente-quatre joueurs par ses lancers. Deux des matchs y sont tenus sous le nom « English Team v. Eleven of South Africa » (littéralement, « Équipe anglaise contre Onze sud-africain »), et Smith participe au premier d’entre eux. Ils seront rétrospectivement considérés comme des matchs de Test cricket, et Smith est ainsi crédité d’une sélection avec l’équipe d’Angleterre, et l’équipe d’Afrique du Sud de sa première apparition à ce niveau2. La même saison est organisée l’édition inaugurale de la Currie Cup, la compétition de first-class cricket sud-africaine. Il est à la tête de l’équipe du Transvaal qui dispute le premier match de ce tournoi2.

Il ne rentre pas en Angleterre à l’issue de la tournée mais reste quelque temps en Afrique du Sud où il fait des affaires avec son coéquipier Monty Bowden, lui aussi membre de l’équipe anglaise1. Il dispute des rencontres avec le Sussex jusqu’en 1896.