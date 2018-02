Fabrice commente Huxley et notre triste condition

Bonsoir Nicolas, La lecture de ce texte, florilège de plus puissantes idées bien lucides sur notre humanité me laisse penser que cette période de l’évolution sur Terre s’est déjà réalisée.

Les temps anciens ont connus plusieurs fois la régulation à grande échelle. Sodome et Gomorrhe, désert de Gobi, désert du Nevada, ces noms viennent immanquablement à l’esprit. Comment le dire : l’effacement de l’homme aurait-il eu lieu périodiquement pour remettre l’aiguille de l’horloge à sa bonne place pour recommencer un nouveau cycle ? Etrange…

Ce qui est frappant, c’est la convergence de pensée par des auteurs si différents, Aldous Huxley, Alain Pascal, Frithjof Schuon… La notion de « progrès » est lourde de profondes tares. Tares les plus morbides et régressives qui soit. Le fameux progrès nous emporte dans la folie collective, nihiliste et destructrice. L’humanité zombifiée à l’héroïne numérique marche le cœur et l’esprit vide vers son destin. L’abyme est la destination finale. Il nous faudra probablement y régler une forte addition.

Bonne soirée ? Fabrice