La bourse remonte ! La bourse remonte ! La caravane casse…

Dans son nouveau livre percutant « Nomadland » la journaliste primée Jessica Bruder dévoile la vie sombre, déprimante et parfois physiquement douloureuse d’une tribu d’hommes et de femmes dans la cinquantaine et la soixantaine qui – comme le sous-titre le dit – « survivent à l’Amérique du XXIe siècle ». Pas tout à fait sans-abri, ils sont « sans logement », ils vivent dans des camping-cars d’occasion, des remorques et des fourgonnettes et ils se déplacent d’un endroit à l’autre pour décrocher des emplois saisonniers à bas salaire, s’ils peuvent les obtenir, avec peu ou pas d’avantages sociaux.



Les emplois de « workamper » vont de l’aide à la récolte des betteraves sucrières à faire des hamburgers lors des matchs de baseball pendant l’entraînement printanier, en passant par les « CamperForce » chez AMZN Amazon (+2,87%), des employés saisonniers qui peuvent marcher l’équivalent de 25 km par jour pendant la période des Fêtes en sortant les articles des étagères des entrepôts et en retournant ensuite aux terrains de camping glacés la nuit. Vivant avec moins de 1 000 $ par mois, dans certains cas il y en a qui n’ont pas de douche chaude. Comme l’écrit Bruder, ce sont « des gens qui n’ont jamais imaginé être nomades. » Beaucoup d’entre eux ont vu leurs économies anéanties pendant la Grande Récession ou ont été victimes de saisies et, écrit Bruder, « ils ont estimé qu’ils avaient passé trop longtemps à perdre à un jeu truqué ». Certains ont été licenciés de postes professionnels bien rémunérés. Peu ont choisi cette vie. Rares sont ceux qui pensent pouvoir s’en sortir. Ce sont des Américains âgés qui sont sur la pente sociale descendante dans des maisons mobiles.