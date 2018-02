Nomadland : les Américains crèvent dans leurs trailers (merci à Franz)

Dans son nouveau livre percutant «» la journaliste primée Jessica Bruder dévoile la vie sombre, déprimante et parfois physiquement douloureuse d’une tribu d’hommes et de femmes dans la cinquantaine et la soixantaine qui – comme le sous-titre le dit –. Pas tout à fait sans-abri, ils sont « sans logement », ils vivent dans des camping-cars d’occasion, des remorques et des fourgonnettes et ils se déplacent d’un endroit à l’autre pour décrocher des emplois saisonniers à bas salaire, s’ils peuvent les obtenir, avec peu ou pas d’avantages sociaux.

Les emplois de « workamper » vont de l’aide à la récolte des betteraves sucrières à faire des hamburgers lors des matchs de baseball pendant l’entraînement printanier, en passant par les « CamperForce » chez AMZN Amazon (+2,87%), des employés saisonniers qui peuvent marcher l’équivalent de 25 km par jour pendant la période des Fêtes en sortant les articles des étagères des entrepôts et en retournant ensuite aux terrains de camping glacés la nuit. Vivant avec moins de 1 000 $ par mois, dans certains cas il y en a qui n’ont pas de douche chaude. Comme l’écrit Bruder, ce sont « des gens qui n’ont jamais imaginé être nomades. » Beaucoup d’entre eux ont vu leurs économies anéanties pendant la Grande Récession ou ont été victimes de saisies et, écrit Bruder, « ils ont estimé qu’ils avaient passé trop longtemps à perdre à un jeu truqué ». Certains ont été licenciés de postes professionnels bien rémunérés. Peu ont choisi cette vie. Rares sont ceux qui pensent pouvoir s’en sortir. Ce sont des Américains âgés qui sont sur la pente sociale descendante dans des maisons mobiles.

Au cours de ses trois années de recherche pour le livre, de centaines d’entrevues et une traversée de 15.000 miles, Bruder a même essayé de vivre la vie difficile de nomade, elle a tenu une semaine de travail. J’ai récemment interviewé Bruder pour en savoir plus sur la vie au Nomadland et sur ce que l’avenir réserve à ces gens:

Next Avenue: Comment en êtes-vous venu à écrire « Nomadland » ?

Jessica Bruder: C’est une histoire que j’ai écrite pour Harper en 2014. J’avais lu une histoire dans Mère Jones et il y était question d’une femme travaillant dans un entrepôt qui vivait dans un camping-car et qui a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre de prendre sa retraite. J’ai dit : « Mon Dieu ! » Appelez-moi naïf, mais quand je vois un camping-car, je suppose qu’il appartient à l’un des derniers retraités à profiter de son départ à la retraite et à visiter les parcs nationaux. J’y voyais une vie de luxe et un choix de retraite soigné. Après tout, on les appelle des VR, des véhicules « récréatifs ».

J’ai commencé à faire des recherches et j’ai appris qu’il y avait toute une gamme de milliers d’employeurs qui embauchaient des gens dans des situations similaires – dans les champs pétrolifères, récoltant des betteraves à sucre et aidant dans les parcs d’attractions. Il ne s’agit pas d’emplois faciles ou du genre généralement associés aux personnes âgées. Mais personne ne l’avait étudié dans le contexte de la crise des retraites qui a suivi la Grande Récession. Et beaucoup de fournitures de recrutement pour ces emplois leur donnaient l’air de camps d’été. Certains pour CamperForce d’Amazon ont dit que si tu venais, tu te ferais des amis. Cela m’a paru si étrange, alors j’ai commencé à parler à RV’ers en dehors des entrepôts Amazon dans le Nevada et le Kansas. Certains ont perdu leur épargne; d’autres pensaient qu’ils prendraient leur retraite sur la valeur nette de leur maison, mais la valeur de leur maison a chuté de façon spectaculaire, tandis que le coût du logement traditionnel continuait d’augmenter.Beaucoup d’entre eux vivaient au jour le jour, il leur était difficile d’épargner pour demain.

Quelles étaient les autres personnes comme celles que vous avez rencontrées dans « Nomadland » ?

Les gens que j’ai rencontrés sur la route étaient si créatifs et résilients et j’ai passé du temps à en tirer des leçons. Les suivre a été l’occasion la plus excitante que j’aie jamais eue.

Pourquoi pensez-vous que tant de personnes âgées vivent et travaillent de cette façon ?

Je pense que les temps économiques ont été plutôt difficiles. Dans les années 1980, on a assisté à un déplacement des pensions vers le régime 401 (k)s; c’était un marché brut pour les travailleurs. Ces régimes de retraite ont été présentés comme un instrument de liberté financière, mais ils transféraient en réalité le risque des épaules des employeurs aux dos des travailleurs.

J’ai rencontré beaucoup de femmes âgées. En raison de l’écart salarial entre les sexes, les femmes gagnent moins que les hommes toute leur vie; elles passent plus de temps hors du marché du travail à faire du travail non rémunéré, à élever des familles ou à s’occuper de leurs parents.

Savez-vous si le nombre de personnes dans le « Nomadland » augmente et pourquoi ?

De manière anecdotique. Selon CamperForce d’Amazon, il y a de plus en plus de demandes. Et quand je surveille Facebook FB, -1,46 % des groupes de ces gens, ils explosent tous. Il y a probablement des dizaines de milliers de personnes dans le Nomadland, et c’est être conservateur.

Pourquoi les Nomades vivent comme ça ?

Nous vivons dans une culture où si vos chiffres ne montent pas, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes paresseux, vous devriez avoir honte de vous-même. Il ronge les gens. Cela les rend plus exploitables.

Quels sont les défis auxquels ils font face ?

J’ai parlé à un couple, Barb et Chuck. Il avait été chef du développement de produits chez McDonald’s (MCD, -1,47%) avant de prendre sa retraite. Il a perdu son pécule dans le crash de 2008 et Barb aussi. Une fois, Barb et Chuck se tenaient à la station-service pour prendre de l’essence pour 175 $ et le sentiment d’horreur les a frappés quand ils se sont aperçus que leur compte contenait seulement 6 $. Le monsieur de la station-service a dit : « Donnez-moi votre nom et votre permis de conduire et si vous faites un chèque, j’attendrai pour l’encaisser. » Il a attendu deux semaines avant de le déposer.

Ces boulots peuvent être durs physiquement, non ?

Je connais quelqu’un dans la soixantaine qui a marché 25 km sur un sol de béton, parfois pendant 10 heures. Vos pieds peuvent devenir abîmés, vous pouvez avoir des blessures dues au stress répétitif et un état tendineux. Les Nomades m’ont parlé du fait qu’ils trempaient leurs pieds dans des bains de sel la nuit et qu’ils étaient trop fatigués pour sortir. Quand je suis allé à la récolte de betteraves sucrières, c’était 12 heures par jour dans le froid, à pelleter. Oh mon Dieu, j’ai eu mal dans mon corps ! Et j’avais 37 ans !

Parlez-moi du programme CamperForce d’Amazon, qui embauche des milliers de nomades.

Il a commencé en 2008, quelques mois après l’effondrement du logement. Amazon passe un contrat avec un parc de camping-cars et paie la CamperForce pour le chargement, l’emballage et le traitement des commandes. En regardant de l’extérieur, vous diriez : « Pourquoi voudriez-vous que des personnes âgées fassent cela ? Les emplois semblent être faits pour des corps plus jeunes. » Mais tant de fois, les recruteurs dans les documents publicitaires parlent de l’éthique de travail des personnes âgées, de la maturité de la main-d’œuvre et de leur « expérience de vie », que c’est un code pour dire « Hé, tu es vieux ».