Remarques quasi-religieuses sur la stupidité américaine

« Une telle connerie dépasse l’homme. » (Céline)

Les Usa coulent.

Les lignes qu’on va lire de Philippe Grasset – tout heureux, comme nos amis du saker.US de l’incomparable démonstration de connerie de l’administration américaine – nous rappellent celles de de notre hyper-censuré Louis-Ferdinand Céline, qu’on cite tout de suite (les beaux draps bien sûr, voyez notre livre sur Céline) :

« Une telle connerie dépasse l’homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit. »

Maintenant on lit, on écoute plutôt Philippe, sur l’aspect diabolique de cette époque :

« Une telle perfection, une telle continuité finissent par convaincre qu’il y a là quelque chose d’une intervention supérieure, parce qu’on trouve en effet dans ce processus comme une allure de quasi-infaillibilité qui dépasse très largement les capacités humaines et même celles de la papauté sous le règne de l’éclairé-Bergoglio. Il y a beau temps déjà que mon esprit aux aguets s’est laissé gagner par cette sorte d’explication, et jamais depuis que je l’ai dans l’esprit elle ne m’a fait défaut ni n’a été prise en défaut.

Bref, nous dirions une fois pour toutes qu’il s’agit d’une manigance du Diable, ce joueur invétéré qui n’aime rien tant que faire valoir les dons dont la nature des Abysses l’a doté et de se faire valoir à mesure par conséquent. J’ai fini par juger assez normal après tout que son extrême qualité pouvait, non devait inévitablement se transmuter en son ultime défaut ; et qu’il s’agit bien, dans le vertige délicieux de manipuler et d’utiliser des créatures humaines à l’avantage de son parti, de céder peu à peu, puis soudain, par goût du jeu en mode inverti en un sens, de céder brusquement à ce même penchant pour la destruction, cette fois au désavantage de ces créatures qu’il manipule et utilise… Car la tentation, pour lui ce joueur, est irrésistible ! »

Le diable occidental sème le désordre et récolte sa tempête autodestructrice :

« Le Diable est un joueur invétéré, dont on dit également qu’il a inspiré les concepteurs du JSF.

J’entends son ricanement, contemplant cette cacophonie de “D.C.-la-folle” et se disant dans un claquement sec de ses mâchoires diaboliques comme un signal du travail bien fait, qu’il a réussi au-delà de toutes ses espérances à créer une discorde et des chamailleries sans précédent. Oubliant décidément complètement qu’il s’agit de la base même, du “camp de base” de son propre parti, le Diable admire en artiste, en esthète, la perfection du désordre qui se développe sous sa baguette.

Je dois dire qu’à la manière de Lincoln, j’ai quelque inquiétude pour la Grande République : à se prendre pour Dieu, on finit dans les bottes du Diable et on le paye, avec agios et intérêts. »

Citons pour terminer, après Philippe, ces quelques lignes du Saker sur la divine connerie (ou comédie) de nos amis américains :

« [La cinquième explication,] c’est l’interprétation qui dit essentiellement que c’est beaucoup plus simple [que les quatre autres explications précédentes] et qu’aucune explication complexe n’est nécessaire : l’Administration Trump et le Congrès sont composés d’idiots ignorants qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font et qui aiment prendre des décisions politiques juste pour se donner la sensation qu’ils comptent encore dans le monde alors qu’ils ne comptent plus du tout. Poutine lui-même semble être dans [le cas de cette explication], lorsqu’on apprend qu’il a dénommé et défini officiellement ce dernier document américain comme une “complète stupidité”. »

La suite relève presque du cours de physique, du règne de la quantité en pleine action – ou perversion :

» D’après mon expérience, le processus de prise de décision aux États-Unis n’est presque jamais le résultat des efforts d’un seul acteur. Les décisions politiques américaines sont la somme des effets de nombreuses forces différentes agissant ensemble pour produire un résultat qui semble parfois absurde mais qui est encore la conséquence logique de l’effet conjoint de tous les groupes qui l’ont déterminé. Toutes les explications ci-dessus pourraient donc être correctes, quoique à des degrés divers. Pour autant, je suis et reste très favorable à la dernière car, comme Poutine, j’en suis venu à la conclusion que l’Empire est dirigé par des idéologues stupides et ignorants qui vivent dans un monde totalement détaché de la réalité. »

