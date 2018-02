Céline et la mutilation scolaire

C’est Boris Vian qui a tout dit sur ce sujet : « mieux vaudrait apprendre à faire l’amour correctement que s’abrutir sur un livre d’histoire. » Dans l’arrache-cœur je crois.

L’école comme mutilation des enfants. C’est un des sujets sur lequel Céline a le plus écrit et l’on se doute que ce n’est pas dans le style des réformateurs de mai 68 et consorts – qui cherchent à contrôler et conditionner toujours plus en fait. Mais c’est un des sujets qui l’ont le plus marqué, lui le païen, le danseur, le poète, le nostalgique, le… On arrête.

On l’écoute plutôt dans Bagatelles quand il s’en prend à notre sous-littérature devenue simple sous-produit scolaire, une copie :

« Ce n’est pas tout à fait de leur faute… à ces grands écrivains… Ils sont voués depuis l’enfance, depuis le berceau à vrai dire, à l’imposture, aux prétentions, aux ratiocinages, aux copies… Depuis les bancs de l’école, ils ont commencé à mentir, à prétendre que ce qu’ils lisaient ils l’avaient en personne vécu… A considérer l’émotion « lue », les émotions de seconde main comme leur émotion personnelle ! Tous les écrivains bourgeois sont à la base des imposteurs ! escrocs d’expérience et d’émotions… Ils sont partis dans la vie du pied d’imposture… ils continuent… ils ont débuté dans l’existence par une imposture… l’originale planque, « Le lycée »…».

Le lycée comme planque en effet.

Après on construit les enfants-bourgeois comme dans un film de Chabrol. Ou dans l’histoire de Francion de Sorel.

« Enfance des petits bourgeois, enfance de parasites et de mufles, sensibilités de parasites, de privilégiés sur la défensive, de jouisseurs, de petits précieux, maniérés, artificiels, émotivement en luxation vicieuse jusqu’à la mort… Ils n’ont jamais rien vu… ne verront jamais rien… humainement parlant… Ils ont appris l’expérience dans les traductions grecques, la vie dans les versions latines et les bavardages de M. Alain… ».

Tout vient des versions et des traductions. C’est Thoreau si proche parfois de Céline qui nous demande de nous priver de traduction et de lire Homère dans le texte. C’est le seul moyen d’échapper au scolaire, au bourgeois.

Après et toujours dans Bagatelles Céline poursuit sur le supplice du brodequin et sur l’éducation comme supplice chinois :

« Ils ne feront que « penser » la vie… et ne « l’éprouveront » jamais… même dans la guerre… dans leur sale viande de « précieux », de sournois crâneurs… Encroûtés, sclérosés, onctueux, bourgeoisés, supériorisés, muffisés dès les premières compositions, Ils gardent toute leur vie un balai dans le trou du cul, la pompe latine sur la langue… Ils entrent dans l’enseignement secondaire, comme les petites chinoises dans les brodequins rétrécis, ils en sortiront émotivement monstrueux, amputés, sadiques, frigides, frivoles et retors… Ils ne comprendront plus que les tortures, que de se faire passer des syntaxes, des adverbes les uns aux autres, à travers les moignons… »

La grammaire à la française comme fin du monde. Gustave Le Bon en parle très bien deux générations avant Céline, et il cite le mauvais exemple jésuitique puisé justement aux sources chinoises ! Après on fait des réformes pendant deux cents ans et le résultat est toujours aussi nul – sauf pour le bourgeois toujours.

Céline ajoute ensuite joliment :

« Ils n’auront jamais rien vu… Ils ne verront jamais rien… A part les tortures formalistes et les scrupules rhétoriciens, ils resteront fortement bouchés, imperméables aux ondes vivantes. »

Plus tard après la guerre Céline explique la dégénérescence littéraire (on en parle ailleurs). La littérature devient un truc de prof : Sartre et Camus, Julien Gracq… On échappe au réel toujours plus, résultat la féérie pour une autre fois.

On l’écoute :

« Dans le roman actuel on se détourne de tout effort. L’écrivain est politique ou il se fait entourer de publicité. Chaque année vous avez huit cent mille têtards, quatre cent mille de chaque sexe. Huit cent mille jeunes qui viennent à la vie. Ils s’excitent pour savoir qui est le mieux, mais huit cent mille autres arrivent. Il y a un âge de la spontanéité ; mais cet âge est pris par l’éducation, le bachot. Ces jeunes gens sombrent dans le gâtisme moral ou le commerce. Les autres, ils prennent ce qu’on leur donne : Sartre, M. Camus, les Goncourt, les maîtres à penser… Ils boivent, ils mangent, ils bouffent bien, cela remplace tout. »

Il voit très bien ce qu’on fera des salons littéraires, des prix littéraires, de la vie littéraire. Mais n’était-ce pas un peu comme ça déjà au temps des cafés ?

Nietzsche s’est moqué de Flaubert en le traitant de cul-de-plomb : c’était dans le crépuscule des idoles, à propos d’ « on ne peut penser et écrire qu’assis. » dans la même veine sanguine et païenne notre poète ajoute :

« Attention à forcer l’instinct ! C’est ça qui nous rend impossible ! Malheureux indurés canailles, qu’on sait plus par quel bout nous prendre, culs-de-jatte sur tabourets d’horreurs, chevillés aux cent mille chignolles, tordus complotiques à binocles, myopes de régularité, monotones à dégueuler. Taupes de jour »

Oui, Céline n’aime pas les lunettes. D’ailleurs Sartre deviendra une bourrique à lunettes…

On revient à la danse encore et toujours dans notre toile de Jouy, toujours et encore dans la délicatesse :

« Il faudrait rapprendre à danser. La France est demeurée heureuse jusqu’au rigodon. On dansera jamais en usine, on chantera plus jamais non plus. Si on chante plus on trépasse, on cesse de faire des enfants, on s’enferme au cinéma pour oublier qu’on existe, on se met en caveau d’illusions, tout noir, qu’est déjà de la mort, avec des fantômes plein l’écran, on est déjà bien sages crounis, ratatinés dans les fauteuils, on achète son petit permis avant de pénétrer, son permis de renoncer à tout, à la porte, décédés sournois, de s’avachir en fosse commune, capitonnée, féerique, moite. »

L’éducation c’est la castration, le désastre de féérie, le chameau de Nietzsche. Céline écrit ailleurs :

« Quelle raison ? La puberté ? Elle a bon dos ! Non ! Parce que dressés tout de suite en force, sonnés d’emblée dès l’école, la grande mutilante de jeunesse, l’école leur aura coupé les ailes au lieu de leur ouvrir toutes grandes et plus grandes encore ! L’école n’élève personne aux nues, elle mutile, elle châtre. Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent, elle fabrique des sous-hommes rampants qui s’intéressent plus qu’à quatre pattes, de boutiffes en égouts secrets, de boîtes à ordures en eaux grasses. »

La fin des anges ailés platoniciens en quelque sorte. Céline ajoute ensuite dans les beaux draps encore :

« Ah ! C’est vraiment le plus grand crime d’enfermer les enfants comme ça pendant des cinq ou dix années pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s’ahurir, se trivialiser à toutes forces, s’utiliser l’enthousiasme aux choses qui s’achètent, se vendent, se mangent, se combinent, s’installent, dilatent, jubilent Capital, qu’on roule avec, qu’on trafique, qu’on goupille, chignolle, lamine, brase, en cent enfers mécanisés, qu’on accumule dans ces dépôts pour les refiler à bénéfices… à la grouillerie des brutes d’achat. »

Et puis il insiste, car le problème le turlupine, la torture-culture le traumatise :

« Quelle atroce farce ! Saisir les enfants à leurs jeux, les empêtrer minutieusement pas examens impeccables de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les quatre pattes, que la bête gambade plus jamais, qu’elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort, sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d’une existence qui n’en est plus, qu’est une espèce de survie d’une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l’école. »

Après il donne libre cours à son programme créatif, littéraire et scolaire. Et de nous décrire son université onirique dans un monde enchanté, monde pour roi Krogold :

« Nous crevons d’être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Les cieux nous vomissent. Nous périssons d’arrière-boutique.

Vous voulez retrouver l’entrain ? la force créatrice ? alors première condition : Rénovez l’école ! recréez l’école ! pas qu’un petit peu… sens dessus-dessous !…

Tout doit reprendre par l’école, rien ne peut se faire sans l’école, hors l’école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l’âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique.

L’école est un monde nouveau qui ne demande qu’à paraître, parfaitement féerique, tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu’en brutalités méthodiques, en avortements acharnés. »

Mais en face de cela il y a le monde moderne, la planification, le programme qui vise à tuer l’enfant :

« Il faut un long et terrible effort de la part des maîtres armés du Programme pour tuer l’artiste chez l’enfant. Cela ne va pas tout seul. Les écoles fonctionnent dans ce but, ce sont les lieux de torture pour la parfaite innocence, la joie spontanée, l’étranglement des oiseaux, la fabrication d’un deuil qui suinte déjà de tous les murs, la poisse sociale primitive, l’enduit qui pénètre tout, suffoque, estourbit pour toujours toute gaîté de vivre. »

Dans le Voyage quand il va très mal à New York Céline lance cette phrase sublime :

« C’est l’âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n’a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. »

Sans la musique la vie serait une erreur disait Nietzsche.

On écoute encore Céline sur ce même sujet :

« Tout homme ayant un cœur qui bat possède aussi sa chanson, sa petite musique personnelle, son rythme enchanteur au fond de ses 36°8, autrement il vivrait pas. La nature est assez bourrelle, elle nous force assez à manger, à rechercher la boustiffe, par tombereaux, par tonnes, pour entretenir sa chaleur, elle peut bien mettre un peu de drôlerie au fond de cette damnée carcasse. Ce luxe est payé. »

Ma grand-mère me parlait de son père amateur d’opéras et qui savait chanter en se rasant. Il les connaissait tous les airs, il se souvenait de tout.

Céline sur les animaux :

« Tous les animaux sont artistes, ils ont leurs heures d’agrément, leurs phases de lubies, leurs périodes de rigodon, faridon, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchés vautours, les tarentules si répugnantes, tout ça danse ! s’agite ! rigole ! le moment venu ! »

Alors qu’est-ce qu’on fait ? On chante et puis on passe à la télé ? Ou on cherche à révolutionner et à réformer enfin l’institution scolaire que le monde entier nous envie depuis une trop longue éternité ?