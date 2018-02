Écroulement de l’armée américaine ?

Certes, les Forces armées US ont un budget sans équivalent, neuf fois supérieur à celui de la Russie. Mais leurs armées ont une productivité pitoyable [6]. En Syrie et en Irak, le Pentagone a déployé contre Daech environ 10 000 hommes dont seulement un tiers sont des soldats et deux tiers des « contractants » (mercenaires) de compagnies privées. Le budget de cette opération est sept fois supérieur à celui de la Russie pour un bilan militaire lamentable. Non seulement Donald Rumsfeld, qui avait réorganisé à merveille la multinationale Gilead Science qu’il dirigeait, n’est pas parvenu à réformer le secrétariat à la Défense, mais plus on y met d’argent, moins il est efficace.

L’armement états-unien est certes produit en très grande quantité, mais il est obsolète face à ceux de la Russie et de la Chine. Les ingénieurs US n’ont plus la capacité de créer de nouvelles armes, ainsi que l’atteste l’échec du programme du F-35. Tout au plus peuvent-ils retoquer d’anciennes carcasses et les présenter comme de nouveaux aéronefs. Ainsi que l’a noté le président Trump dans sa Stratégie nationale de Sécurité, le problème vient à la fois de l’effondrement de la Recherche et du Développement et de la corruption omniprésente dans les acquisitions du Pentagone. Les industriels de l’armement vendent automatiquement leurs produits tandis que le secrétariat à la Défense ignore ce dont il a réellement besoin [7].

Quelle que soit la manière dont on aborde le problème, l’armée états-unienne est un « tigre en papier » et il n’y a aucun espoir de la réformer à court ou moyen terme, et encore moins qu’elle dépasse à nouveau ses concurrents russe et chinois.

L’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche est d’abord la conséquence de cet effondrement indiscutable. La seule solution pour maintenir le niveau de vie des États-uniens est en effet d’abandonner immédiatement leur rêve d’empire global et de revenir aux principes de la République états-unienne de 1789, ceux de la Bill of Rights.

Thierry Meyssan et une rappel sur le « grand épuisement » américain

« Au cours des seize dernières années, les très anciens problèmes de la société états-unienne se sont développés de manière exponentielle. Par exemple, la consommation de drogues, jusqu’ici apanage des minorités, s’est transformée en épidémie chez les hommes blancs [8]. Au point que la lutte contre les opioïdes a été élevée en grande cause nationale. Ou encore, la détention d’armes est devenue une obsession. Il ne s’agit plus du droit constitutionnel de se préparer à lutter contre d’éventuels abus de l’État, ni du comportement de cow-boys face à d’éventuels brigands, mais de la crainte d’émeutes généralisées. Lors des trois derniers Black Friday, les armes sont devenues le produit le plus acheté à la place des téléphones portables. 185 000 ont été vendues en une journée, en 2015 et 2016, plus de 200 000 en 2017 [9]. Enfin, dès qu’ils en ont la possibilité financière, les États-uniens se regroupent désormais dans des compounds avec des personnes issus de la même origine culturelle et de la même classe sociale… »