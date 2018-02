Un grand merci à Pierre, qui nous a envoyés une belle photo du jardin du Luxembourg enfin désert et congelé par le réchauffement climatique dont le NYT avoue la finalité aujourd’hui : éliminer les chrétiens blancs.

C’est comme dans le film débile The day after the big froid ! Plus fait chaud fait froid…

Ceux qui en ont marre des histoires de réchauffement et de préchauffage médiatique et psy liront le livre de Nicolas Bonnal sur la cuisinière !

Présentation :

Dans son journal de 1853, Flaubert rend hommage à sa cuisinière qui se fout des infos. Nous aussi. On se moque ici et là des infos qui s’insèrent dans ce que nous avons nommé le présent perpétuel, et puis on reprend les grands esprits qui depuis deux mille ans ou plus se moquent de ceux qui vivent pour suivre l’actu : Thoreau, Platon, saint Paul, Théophraste, Fichte, et quelques plumes bien acérées…

Et à propos de Théophraste :

Théophraste et le bavardage média en 320 avant Jésus-Christ

Je vais donner, après ma brève introduction, un extrait des caractères de Théophraste, qui ont été traduits par La Bruyère (ebooksgratuits.com). Pensez aux fables de Esope-La Fontaine ou à notre Molière inspiré par Plaute (il imitait aussi les Espagnols et les Italiens depuis transformés en « PIGS » par la mondialisation anglo-saxonne). Quand nous ne jouions pas aux malins, aux innovateurs, et que nous imitions pieusement les Anciens, nous avions la meilleure littérature du monde, nous Français, et nous étions imités partout, inspirateurs du monde et des esprits.

Dans son troisième caractère (marque d’esclave), Théophraste tape sur le bavard qui ne cesse de casser les oreilles avec son caquetage incessant et fier sur les étrangers, le climat, la récolte du coin ou le dernier lifting de sa femme. Et cela donne cet avant-goût de notre désastreuse culture médiatique :

Du diseur de rien

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a, contractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qui veut parler, se trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît point, entre d’abord en matière,

l’entretient de sa femme et lui fait son éloge, lui conte son songe ; lui fait un long détail d’un repas où il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service. Il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères. De là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville ; il dit qu’au printemps, où commencent les Bacchanales, la mer devient navigable ; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre, et ferait espérer une bonne récolte ; qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur ; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre.

Il apprend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel de Cérès à la fête des Mystères, il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de la musique, quel est le quantième du mois ; il lui dit qu’il a eu la veille une indigestion ; et si cet homme à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui : il lui annoncera comme une chose nouvelle que les Mystères se célèbrent dans le mois d’août, les Apaturies au mois d’octobre ; et à la campagne, dans le mois de décembre, les Bacchanales.

Il n’y a avec de si grands causeurs qu’un parti à prendre, qui est de fuir, si l’on veut du moins éviter la fièvre ; car quel moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir ni le temps de vos affaires ?

Rappelons pour terminer que les mots forum ou agora viennent de loin…