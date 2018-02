Une lettre de mon roi Arthur sur le migration saxonne à Byzance après les horreurs de Hastings…

Cher Nicolas,

Je vous remercie, je n’avais jamais eu vent de cette émigration de 235 bateaux (je pense au texte de la chanson Skelligde McKennith que vous évoquiez un jour, ou le Sellium to Byzantium de Yeats) !

La garde varangue de Byzance, forte de ses éléments nordiques, fait un brin penser au Rohan venu prêter main-forte à Minas Tirith assiégée par les hordes de mauvais orientaux du Mordor…

Byzance et ses amis vivaient véritablement dans un monde enchanté, inspiré. Merci pour vos inspirations et intuitions. Je visite votre blog quotidiennement et via kindle je découvre vos travaux (j’ai récemment pris la Damnation des stars, fascinant. Dans mon entourage où gravitent de jeunes hyper-diverties, les anecdotes sur les possessions et expériences démoniaques de leurs vedettes favorites, éveils ses esprits vers les réalités spirituelles).