Un plus ou moins juste texte minore les responsabilités de mai 68…

L’auteur sépare la salauderie néolibérale du message libertaire de cette époque ; or comme on sait je lis et cite beaucoup Marcuse et Debord qui furent les maîtres à penser de cette époque brouillonne.

68 se dressait contre « l’homme unidimensionnel ». L’alternance école-travail incarne parfaitement le principe de la « formation » (qui est bien différente de l’acquisition effective des compétences) que la culture critique des années 1960 avait radicalement ciblé comme une menace grave à la liberté de choix et comme intégration subalterne dans la hiérarchie sociale. À la critique du travail qui existait se substitua l’exaltation du travail qui n’existe pas. À la conquête du welfare, la discipline punitive du workfare.

La déréglementation néolibérale, considérée de manière absurde, du moins sur le plan anthropologique, comme une conséquence de l’individualisme libertaire de la fin des années 1960, n’avait en fait aucun contenu libertaire. En fait, elle s’est accompagnée d’une surréglementation de la vie quotidienne, d’une prolifération sans fin de la censure, des interdictions et des droits de propriété, motivée par le désir de mettre fin aux revendications d’autodétermination des subjectivités politiques apparues au cours de ces années-là et de ramener tout exercice de la liberté à la dimension privée des échanges mercantiles. Il ne serait pas non plus utile de gaspiller trop de mots pour expliquer comment toutes les politiques menées sous la bannière de la « tolérance zéro » et de la sécurité n’étaient pas simplement qu’une croisade draconienne contre la criminalité ou les soi-disant « classes dangereuses », mais une criminalisation de toute déviance et de tout conflit que la décennie des mouvements avait valorisé. Pour conclure cette reconnaissance provisoire des politiques et idéologies qui continuent de faire du règlement de comptes avec 68, une bonne part de leur raison d’être, on ne peut certainement pas négliger la redécouverte des « valeurs traditionnelles », en l’occurrence le conformisme xénophobe et identitaire qui renverse en son contraire cette découverte de l’Autre qui, dans les années 60 et 70, avait représenté un principe critique à l’égard de l’autocélébration par l’Occident de ses politiques de prédation masquées en progrès.

La persistance du spectre de 68 est l’un des différents indicateurs qui révèlent le mieux la nature du capitalisme contemporain. Le néolibéralisme, en effet, contrairement à son ancêtre libéral, se manifeste sous forme de contre-révolution. La caractéristique d’une contre-révolution n’est pas tant la restauration des conditions qui ont précédé l’insurrection révolutionnaire (indépendamment de son degré de radicalité ou de réussite) que la neutralisation ou le contrôle des possibles facteurs de changement, dans un processus articulé de délégitimation des subjectivités rebelles. Une contre-révolution, en d’autres termes, ne restaure pas une assise, mais un cours de l’histoire considéré comme altéré et dévié par la recherche illusoire d’une alternative. Et elle impute à cette recherche des effets grotesques ou désastreux. C’est donc la faculté même de rechercher qu’elle entend abroger. Ce n’est pas un hasard si une absurdité comme » Il n’ y a pas d’alternative » soit devenue la bande sonore préférée de l’establishment.

Soyons clair, la contre-révolution néolibérale s’est trouvée confrontée à une histoire beaucoup plus longue et plus puissante que la saison à cheval entre les années 60 et 70, qui représentait pourtant le dernier moment où un parcours différent (différent aussi du socialisme d’avant-guerre et de ses avatars) a été expérimenté de façon spasmodique.

C’est pourquoi la « soixantehuitophobie » occupe une place si importante dans le discours public et influence encore, un demi-siècle plus tard, les réformes politiques visant à garantir l’ordre du marché et l’autorité de l’État qui l’encadre. Bref, on peut penser tout ce que l’on veut de 1968, se permettre de célébrer ses vertus modernisatrices ou stigmatiser ses illusions destructrices, à condition de ne pas perdre de vue les effets de cette diabolisation implicite qui sous-tend sa célébration même.

Toute politique d’ »ordre public » a un besoin absolu d’un temps de chaos avec lequel se mesurer, de la mémoire d’un monde agité et menaçant qui fait ressortir la pacification qu’elle promet en surmontant les désagréments que celle-ci comporte. Cette tâche est échue à la saison des mouvements. Le « livre noir » de de 68 nous révèle ce que les pouvoirs établis détestent et craignent aujourd’hui. C’est pourquoi il vaut la peine de faire l’effort de le feuilleter entre deux décennaires.