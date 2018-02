Sexe et génie : Montaigne et la révolution sexuelle en 1580 !!!

« Il est bien plus aisé d’accuser un sexe que d’excuser l’autre » : Montaigne, les femmes et le sexe

C’est Orson Welles qui dit à André Bazin que Montaigne est « son écrivain préféré », et qu’il le lit tout le temps…

Voyons alors quelques-unes de ces lignes éternelles :

« Nous formons les femmes, dès l’enfance, aux stratagèmes de l’amour : leur grâce, leur parure, leur savoir, toute leur instruction n’est faite que dans ce but. Leurs gouvernantes ne leur mettent en tête rien d’autre que le visage de l’amour, ne fût-ce que pour les en dégoûter…

Que les femmes se dispensent un peu des règles de la bienséance, qu’elles se mettent à parler librement, et nous ne sommes plus que des enfants auprès d’elles dans cette science-là.

Ecoutez-les décrire nos façons de faire la cour et nos conversations : elles vous montrent fort bien que nous ne leur apportons rien qu’elles n’aient déjà su et assimilé sans nous.

Presque partout dans le monde, cette partie de notre corps était déifiée.

Les femmes n’ont pas tout à fait tort quand elles refusent les règles qui sont en usage dans le monde, puisque ce sont les hommes qui les ont établies sans elles.

En somme, on leurre les femmes, et on les excite par toutes sortes de moyens. Nous échaudons et excitons sans cesse leur imagination, et puis nous nous plaignons !

Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage. Et le vœu de virginité est le plus noble de tous, parce qu’il est le plus difficile, « La force du Diable est dans les reins », dit saint Jérôme…

J’ai souvent manqué de chance, mais parfois aussi d’audace. Que Dieu préserve du mal celui qui peut encore aujourd’hui se moquer de cela ! En ce siècle, il faut plus de témérité en amour. Nos jeunes gens l’excusent sous prétexte d’ardeur. Mais si les dames y regardaient de près, elles s’apercevraient qu’il s’agit plutôt de mépris…

C’est donc une folie que de vouloir brider chez les femmes un désir qui est chez elles si brûlant et si naturel. Et quand je les entends se vanter de leur disposition naturelle si froide et si virginale, je me moque d’elles : c’est vraiment trop nier leurs véritables dispositions.

Nous en voyons qui se plaignent d’avoir été vouées à la chasteté avant d’avoir l’âge de raison ; mais j’en ai vu aussi se plaindre d’avoir été vouées à la débauche avant cet âge. Le vice des parents peut en être la cause, ou bien la nécessité, qui est une rude conseillère.

Les gens sages tiennent secrètes les amertumes du mariage tout comme ses douceurs.

Je trouve en fin de compte que l’amour n’est rien d’autre que la soif de la jouissance que l’on peut tirer de l’objet désiré ; et que Vénus n’est rien d’autre que le plaisir que l’on a de décharger ces parties !

Celui qui dit tout nous saoule et nous dégoûte.

Celui qui hésite va s’exprimer nous donne plus à penser qu’il n’y en a en réalité.

L’acte d’amour et sa peinture doivent tous deux être comme dérobés.

Chez les Espagnols et les Italiens, l’amour est plus respectueux et plus craintif, plus minaudant et plus déguisé : cela me plaît. Je ne sais plus qui a dit, autrefois, qu’il aurait voulu avoir le gosier allongé comme le cou d’une grue, pour savourer plus longtemps ce qu’il avalait.

Nous mettons toujours nos assauts en premier : c’est bien là toujours l’impétuosité française !

Qui ne connaît la jouissance que dans la jouissance, qui ne gagne que s’il emporte tout, qui n’aime, à la chasse, que la prise ; celui-là ne mérite pas de faire partie de notre école. Plus il y a de marches et de degrés à escalader, plus il y a de noblesse et d’honneur à parvenir au dernier siège. »

Traduction impeccable du très estimable Guy de Pernon

Source

Les Essais, III, sur des vers de Virgile