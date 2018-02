La nuit du chasseur comme bible et pamphlet du cinéma américain ?

Robert Mitchum, acteur souvent mal utilisé, l’a dit : le plus grand c’était Charles Laughton, qui filma un beau jour la bible et la grenouille et le ciel étoilé. Or ce film me parait maintenant comme un terrible libelle contre le monde américain, son hypocrite barbarie.

Le cinéma américain n’est pas capable d’adapter Dostoïevski. Par contre, il peut faire la nuit du chasseur, qui vaut bien un roman de Fiodor Dostoïevski. Et la Nuit du chasseur, ce long poème cosmique, vaut aussi bien des films de SF (Dune, qui s’en inspire au début) ou bien Hésiode, ou bien même Hansel et Gretel, ou bien même 2001, un film limpide comme une voie lactée pour enfants en mal d’allaitement.

Remontons dans le temps, au temps heureux où Welles côtoyait Hitch, Walsh et John Ford. C’est comme quand Eschyle côtoyait Sophocle. Un acteur anglais chevronné, laid comme un pou, Charles Laughton, meilleur capitaine Bligh de toute l’histoire (le premier fut sa copie) réalise à soixante ans le plus grand film du monde ; c’est sur la crise de 29, l’interminable crise de 29 ignorée par les claquettes de Fred Astaire. C’est comme dans les Voyages de Sullivan de notre cher Preston Sturges : on voit enfin les Américains et leurs enfants crever de faim. On est sous Roosevelt, réélu mais incapable, certains historiens russes curieux et courageux parlant de millions de morts, comme chez Staline, et chez les paysans toujours. Moins d’Américains en 40 qu’en 29…

On a un Mitchum affamé de bible, tueur hypocrite et bavard, vrai néocon. On a la cruauté sociale qui a jeté des millions d’américains dans tous ces bidonvilles ; on a la dureté de la peine de mort et du système carcéral US devenu depuis concentrationnaire (43% de la population mondiale, 2.3 millions de prisonniers).

On a la photographie surréelle de Stanley Cortez, plus fort que chez Welles. Personne n’a filmé les crapauds et les tortues comme lui, les étoiles aussi.

On a l’eau et la mémoire. Voyez mon texte sur le fleuve de Renoir dans le livre sur le paganisme. La femme assassinée flotte sous les eaux, les chevaux dans les algues, Ophélie postmoderne.

Les enfants sur la barque fuyant le pharaon paternel devant renards et puis tortues, sans oublier les toiles d’araignées… On a Moïse peut-être, mais Hansel et Gretel sûrement trainant le long des berges, avec leur barque, et le juste secours envoyé par le ciel : on ne doit pas assassiner les enfants. Le NYT nous impose de ne plus en avoir…

On a Dame Lilian Gish, actrice de Griffith, parfois inquiétante (armée et dure jusqu’aux dents) mais c’est pour combattre le mâle… Les deux grands combattants chantent la même chanson religieuse au même moment, l’un pour la parodier, l’autre pour de vrai ! Attention, comme tous les tarés, Mitchum est totalement sincère hélas. Comme tout le judéo-protestantisme il a sa religion avec Dieu c’est tout. Il est si américain Mitchum.

Avec l’orphelinat on a l’ado belle et bête Betty qui veut se donner à tout le monde, à l’homme mûr y compris. Elle est fascinée par les lumières de la ville comme un personnage de Murnau (je pense à l’Aurore qui est le plus beau film du monde – et c’est un film sur le monde moderne, celui qui donne envie de tuer sa femme parce qu’elle est pauvre).

La mère des enfants est lamentable, les voisins-Thénardier sont abominables. Tous se font acheter leur âme par la religion, par les beaux mots du prêcheur assassin. La mère est la femme faible, et le fils est forte tête, qui risque sa sœur au lieu de donner le pognon au pirate avant de craquer et de prendre le monstre pour son père. Aucun Œdipe ici !!

Nota pour les fans de David Lynch : Laughton filme comme personne l’espace et on retrouve son influence dans Straight story, le chef d’œuvre de Lynch et au début de Dune aussi. On a parlé de Griffith, Murnau, on aussi le Fritz Lang de Metropolis, la femme fatale du début, la Babylone cité inquiétante.

Les enfants sont bons et mauvais. On voit aussi leur cruauté, les gosses des voisins vont se moquer du papa pendu.

Et le symbolisme du fleuve : un vieil homme chante au bord de la rivière, annonce Boorman, promet le salut aux enfants, s’emmêle les pinceaux dans un accès d’alcool.

Enfin on a un procès, une tentative de lynchage…