Pourquoi il faut censurer l’affreux Céline en pleine forme (extraits)

On encourage nous aussi Gallimard (voyez notre livre et notre relation avec Simone G.) à ne pas publier ce monstre noir et rouge-brun :

« Il fabrique aussi bien son beurre dans les monarchies nordiques que dans les Kominterns kalmouks ou dans les Loges du Mexique. Il est à son aise partout pourvu que ce soit lui qui commande, abandonne jamais les ficelles.

Il chante la chanson qu’on voudra, dansera sur toutes les musiques, gigottant avec les singes, hurlant avec les pauvres loups, zigzaguant avec les serpents, imitant tous les animaux, toutes les races, tous les passeports, pourvu que ce soit lui qui commande.

C’est un mimétique, un putain, il serait dissous depuis longtemps à force de passer dans les autres, s’il avait pas l’avidité, mais son avidité le sauve, il a fatigué toutes les races, tous les hommes, tous les animaux, la Terre est maintenant sur le flanc, rendue par ses tripatouillages, il est pas encore rassasié, il emmerde toujours l’Univers, le Ciel, le Bon Dieu, les Étoiles, il veut tout, il veut davantage, il veut la Lune, il veut nos os, il veut nos tripes en bigoudis pour installer au Sabbat, pour pavoiser au Carnaval. Il est fol, à lier complètement, c’est qu’un absurde sale con, un faux sapajou hystérique, un imposteur de ménagerie, un emmerdant trémousseux, crochu hybridon à complots. Il nous escorte c’est le malheur, c’est le monstre qui colle, l’Horreur chez soi, il est monté dans la nef à la place d’un vrai animal. »

A transmettre à Paul Craig Roberts contre ses néocons.

Comme vous ne le lirez pas chez Gallimard avec une préface de 200 pages pour le conspuer légitimement et doctoralement, téléchargez-le à volonté sur Google. On remercie aussi Amazon.fr et le Deep State US de nous avoir publiés.

Nicolas Bonnal – Le pacifiste enragé (Amazon.fr)