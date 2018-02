Air France délocalise son informatique en Inde maintenant : allez la transe !

SCANDALE ABSOLU: AIR FRANCE VEUT DELOCALISER SES INFORMATICIENS EN… INDE !!! LA, CA VA TROP LOIN

<align= »justify »>du 12 au 16 février 2018 : L’élection d’un banquier à la tête de la France et ses nouvelles lois ont permis aux patrons de se lâcher. Sauf que là, c’est TROP: FR3 Toulouse nous apprend ainsi que la direction d’Air France, pardon, Airfrance a pris la décision de délocaliser une partie de son service informatique dans un pays lointain, très très lointain, en fait à 9 heures de vol. Et puisque on parle de vol, là il s’agit carrément de voler l’emploi des citoyens français et le donner à des Indhous.

« Le directeur de la Direction Systèmes d’Information d’Air France aurait présenté le 31 janvier au comité d’établissement un projet de délocalisation de la sous-traitance du développement d’applications informatiques en Inde« … Et voyez le mensonge immonde de la direction. Si elle a pris cette décision, « Air France justifierait son projet par la difficulté des fournisseurs sous-traitants à recruter sur le marché français ou européen et par la volonté de faire des économies« .

Lire: « surtout faire des économies » parce qu’avec 20% de chômage en France ce ne sont pas les candidats qui manquent.

Sachant que les membres de la direction d’Air France, pardon, Airfrance (il faut effacer « France »), se sont pris 360.000 euros de bonus, en hausse de 60%, les salariés seront très heureux de donner leur emploi à des inconnus en Inde qui parlent un anglais totalement INCOMPREHENSIBLE… (je vois d’ici les conversations par téléphone en cas de problèmes urgents à résoudre, et sans parler des soucis de décalage horaire).

AF, pardon, A, emploie 700 personnes dans la région de Toulouse à Barigoude, et « dont le tiers sont des sous-traitants. » selon FR3

J’estime que la direction vient de commettre une erreur de stratégie fatale, car cette information risque de mettre le feu aux poudres, vu que, juste avant qu’elle ne soit publiée, pour la première fois depuis 30 ans, tous les syndicats à savoir SNGAF, Alter, FO, CGT, SNPNC, UNSA, SUD, SNPL, SNGAF et SPAF se sont mis d’accord pour une action commune, ce qui vous garanit la moitié au moins des vols annulés.

Ce projet de délocalisation s’ajoute donc au mécontentement global dans une entreprise nommée Airfrance, qui appartient surtout à des hedge funds, fonds de retraite, et intérêts étrangers, les seuls à bénéficier des résultats records de la compagnie.

Par avance cher lecteur ou lectrice, je vous remercie de partager cette information au maximum sur Twitter, FB, mail, etc. via les boutons ci-dessous à votre disposition. TROP C’EST TROP.