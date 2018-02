La phrase du soir par Jean-Luc Mélenchon : « démanteler l’État ça coûte cher pour tout ce qui compte dans la vie ordinaire… »

…démanteler l’État ça coûte cher pour tout ce qui compte dans la vie ordinaire. S’abandonner au marché pour faire les choses, détruire les contrôles sous prétexte de lutte contre la bureaucratie et compter sur les médias qui vivent de publicité pour montre du doigt des annonceurs coupables, tout cela va bientôt apparaitre pour ce que c’est : un monde voué à l’argent au mépris de toute considération pour la vie humaine, et pour cela de plus en plus dangereux