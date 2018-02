Le massacre très oublié à las Vegas, sacrifice rituel Illuminati ?

Le massacre à las Vegas, sacrifice rituel Illuminati ?

On sait plusieurs choses ; la plus importante est qu’il y avait plusieurs tireurs et qu’un brave homme de 64 ans ne pouvait abattre à lui seul un demi-millier de personne, même s’il était présumé Antifa par certains imbéciles manipulés. Ensuite, les cibles étaient bien déplorables comme on dit, et sont suscité aussitôt l’exultation néronienne et hitlérienne des néo-médias US et ailleurs. On massacrait à la tronçonneuse l’électorat de Trump et tous étaient contents. Pour le reste on se contentait des explications par la dépression et par les opiacés, explication qui commence à nous fatiguer. J’oubliais, il y a trop d’armes ! C’est la faute de Trump et de son électorat de petits blancs dégoutants, il est donc juste qu’ils paient, ils n’ont eu que ce qu’ils méritaient, etc.

Capitale Illuminati, Las Vegas est aussi la ville du sphinx et de la pyramide. Cet hôtel Mandalay (pensez au mandala, pensez aussi à la Birmanie) aussi me plaît bien. Pour comprendre ce que Caillois nommait les cohérences aventureuses, c’est-à-dire ici la stratégie-terreur usée par le système mondialiste pour nous terroriser (pensez au Bataclan et à l’aberration des explications officielles), lisez le texte de Texe Marrs sur les codes Illuminati. Dans ce livre phénoménal (qui nous apprend au sens strict à lire les apparences de notre société), Marrs explique que Trump fait partie des deux camps, qu’il est double. Un pied ici, un autre dehors, pour les initiés.

Un article dont je donne le lien vous explique tout cela mieux que moi (1). On le trouvera toujours trop conspiratif. Le problème est toujours e même, d’ici que l’on vérifie on passera à autre chose, on passera à un autre massacre à la tronçonneuse CNN et télé avisée.

Le crime rituel doit être étudié en tant que tel. Etudier le traité sur les sacrifices de Joseph de Maistre pour commencer. Salles de spectacle, nouveaux temps modernes, idolâtrie, sacrifices aztèques pour satisfaire les dieux cruels de la mondialisation. Alors Mammon, bobo… eh bien je vous garantis que les bobos (les idiots, en espagnol, Espagne terre aussi bien agitée par la mondialisation et sa TERREUR ITINERANTE) qui refusent de voir la mondialisation et ses monstres tels qu’ils sont, n’ont pas fini d’en avoir des bobos…

Le sacrifice humain a permis d’abattre en France, via le Bataclan, la force montante du FN et de le décapiter à terme. Il permet de répandre ses réseaux de la terreur partout et de faire voter en Angleterre une loi qui permet de coller quinze ans à un curieux qui ira voir dans un site antisystème une explication rebaptisée terroriste. Le système n’est qu’au début de son épopée, et nous ne sommes pas au bout de nos peines.

