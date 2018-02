Le pape imbroglio et la réalisation du christianisme en Chine !

« La Chine est celle qui réalise le mieux la doctrine sociale de l’Église »: les paroles de Mgr. Marcelo Sánchez Sorondo, chancelier de l’Académie pontificale des sciences. « Le principe central chinois est le travail, le travail et le travail. Il n’y a rien d’autre « , qui le conduit, le grand théologien, à conclure: » C’est comme l’a dit saint Paul: celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il n’y a pas de bidonvilles, pas de drogues, ils ont une conscience nationale positive « . Sorondo, Argentine. C’est évidemment un élément de la Junta Suramerican qui a pris le pouvoir au Vatican. Evidemment il est déplacé par la fregola pour flatter El Cacique cela dévaste l’église chinoise persécutée pour s’entendre avec le régime. En fait, il ajoute, lecchevolmente: « Pékin suit plus que d’autres pays, l’encyclique du pape Francis » Plébiscité oui « (la maison), la défense des accords de Paris sur le climat. » Il a même réussi à ne pas voir la couverture de fumée pestilentielle qui s’attarde en permanence sur la mégalopole; Imaginez s’il prenait note du Laogai, le GuLag chinois, du tir public, de la répression des minorités et de la misère de la campagne.

Commentaires à ces sorties Sorondo allant de « détachement psychotique de la réalité ou l’ ignorance volontaire » (catholique LifeSite ) à « approche idéologique qui vous fait rire l’Eglise » par l’ Asie Nouvelles , qui est la publication des missionnaires, l’Institut pontifical pour les missions étrangères. Certes, c’est un signe plus que la simple perte de raison qui affecte la hiérarchie bergergienne. Mais je me souviens d’ un homme politique démocrate – chrétien Lombard, un dévot autour de l’église et de la paroisse, qui est revenu de la Chine de Mao dans l’ extase: il y a tous les pauvres et tous égaux et heureux, est l’idéal franciscain réalisé! Le maoïsme avait déjà tué 60 millions de Chinois.

Derrière ces affirmations peuvent être vues sous forme de parodie, une dérive critique du modernisme, une erreur qui ne pollue pas seulement l’Eglise, mais l’ensemble de la société occidentale: le désir de voir se réaliser ici et, matériellement, la perfection de la société chrétienne. Cela était évident dans le Catto-Communisme qui a séduit tant de prêtres, car la révolution marxiste a conduit au Royaume de Dieu sur terre. Cette illusion semble avoir pris; le modernisme est lié aux modes, et les modes ont le passage constant de la mode.

Mais plus forte que jamais la volonté idéologique, elle a sauté sur le nouveau cheval: celui qui découvre dans la sécularisation réelle la vraie réalisation du christianisme; et que la société libertaire et «libérée» (sexuellement) et transgressive est précisément la libération que le Christ a prêchée aux hommes.

Pannella est le « vrai croyant »

Cela semble absurde. Pourtant c’est la seule chose qui peut expliquer pourquoi « Francesco » a salué Emma Bonino comme un « grand Italien », Mgr Paglia et le Père Lombardi ont loué la « spiritualité Pannella », son « engagement envers les faibles et les nécessiteux » et ses » causes nobles « . Et si Bonino a promu l’avortement, « patience », a déclaré Bergoglio « nous devons voir ce que les gens font ». Vous avez ouvert les ponts de l’immigration depuis l’Afrique. Pour Monseigneur Paglia, « Pannella était un vrai croyant ». « L’esprit de Marco nous aidera à vivre dans la même direction », at-il supplié Monsingor dans son éloge funèbre. il s’adressait à un saint.

Ce n’est pas seulement le crétinisme. C’est une idéologie moderniste dans sa dernière manifestation claire. « Ils », les défenseurs des libertés dissolvants de la morale chrétienne, ne sont pas regardé cette hiérarchie avec la sympathie et l’ amour que vous avez pour les âmes en danger de la damnation éternelle, mais comme les « vrais croyants » du monde au christianisme r ealizzato dans l’ histoire , tous les frères libres et égaux, le Royaume de la Charité indiscriminée, tous les ponts, toutes les odeurs de troupeaux nomades …

Bien sûr, vous devez porter des lunettes épaisses pour voir une idéologie faire progresser le christianisme dans la société de l’avortement, l’euthanasie, la volonté de la mort et la corruption, la parade des sodomites fiers et noirs qui font SORCIERS des sacrifices humains.

Mais c’est une idéologie, ou un parti pris, cultivé de loin – et juste chez les jésuites. Théilard de Chardin avec son « Point Oméga » a conçu une dernière Christification de l’humanité par voie évolutionnaire, dans le temps et non dans l’éternité eschatologique; la race humaine par la sélection darwinienne devient Dieu, un jour elle le sera, donc si Bonino abandonne la «patience»; nous donnons du temps au temps, parce que «le temps est supérieur à l’espace; – l’ unité prévaut sur les conflits; la réalité est plus importante que l’idée; – le tout est supérieur à la partie « (les postulats de Bergoglio). Bonino et Pannella sont de vrais chrétiens? Bien sûr, les « chrétiens anonymes » découverts par le jésuite Karl Rahner: « Quiconque suit sa consciencequ’il se considère comme chrétien ou non chrétien, qu’il croit être athée ou croyant, un tel individu est accepté et accepté par Dieu […] grâce et justification, union et communion avec Dieu, la possibilité d’atteindre la vie éternelle, tout cela ne rencontre un obstacle que dans la mauvaise conscience d’un homme. »

C’est exactement ce que raconte Bergoglio lorsqu’il parle à Eugenio Scalfari.

Et «l’idéologie qui a remplacé la doctrine chrétienne, en vertu de laquelle prolifère spécification gnose du modernisme: « nous » sages, nous des experts et des experts « du Conseil, nous savons que la vérité du christianisme est son accomplissement dans le total de la « libération aldiquà, dans l’histoire et non dans l’au-delà. Nous ne l’avons pas dit ouvertement parce que les chrétiens rudimentaires et nominaux sont liés à des rites qui évoquent une vie après la mort et une transcendance totale, pauvres et naïfs. Mais maintenant, avec Bergoglio, nous ne pouvons plus de ces « pharisiens », ce « musée des momies », musilunghi, ces « shufflers moralisatrices » et « shell-perles ». Dans cette liste raccourcie d’insultes contre (peu de temps maintenant) des catholiques pratiquants qui croient en l’Evangile et la Tradition, il y a beaucoup plus que la mauvaise humeur d’un Bergoglio.

Il y a la conviction que l’Église doit s’éteindre pour que le royaume de la charité vraie et ardente puisse s’établir sans limites ni limites morales. En effet, « si l’histoire du salut correspond à l’histoire de la sécularisation du christianisme et donc l’affaiblissement de la métaphysique chrétienne, […] il est logique de considérer l’Eglise comme une anticristico institution » comment Mark Sambruna Le déclin du sacré , qui porte cette idée à « la pensée faible ».

« L’histoire du christianisme coule dans la laïcité comme son fruit le plus mûr; le hiatus qui sépare l’histoire du salut de l’histoire mondaine n’est pas seulement aboli, mais n’a jamais existé, étant les phases successives d’une histoire unique. Dieu est totalement présent et manifeste son dessein aux hommes, c’est-à-dire la société laïque brûlant de charité envers le prochain, juste après son «meurtre» (Sambruna).

C’est donc l’Église-institution et dispensatrice des sacrements, être anti-chrétienne aujourd’hui, et son élimination est nécessaire pour que le christianisme «adulte» puisse s’affirmer comme une réalité concrète, matérielle et politique.

L’attente du dernier Messie « libérateur »

Certains lecteurs de mon Adelphi de dissolution, rappellent que c’est exactement l’idée (ou gnose) cultivées et propagées par Massimo Cacciari et son entourage: « Le pape doit cesser de faire katechon » Il s’exclama avec impatience en entrevue, et il a expliqué: le christianisme originel éradique le vieil homme avec les dieux de la ville, forçant l’homme à « de-cidere », à savoir la morale comme « choix » et « libre arbitre ». L’Église originelle était donc subversive, nomade, dissolvant les valeurs de chaque polis. Puis il a trahi sa mission en devenant gardien de l’ordre (sgrana rosari, moralista). « Le pape doit cesser de faire du katechon! ». Maintenant, il y a Bergoglio. Cacciari est accordé?

« Katechòn » est pour saint Paul la force « qui tient » l’Antéchrist, qui retarde l’empire mondain de l’Homme d’iniquité. Dans mon essai, j’ai raconté comment, dans ces milieux, sur la base des provocations provocatrices du rabbin Jacob Taubes contre saint Paul, l’Église qui «tient» l’Antéchrist, le « contient» aussi , l’a à l’intérieur.

Dans les églises, dit Taubes, « S’il vous plaît pour l’Etat , car – à Dieu ne plaise – si elle ne détient pas, vous devez faire face au chaos, ou, pire encore , avec le Royaume de Dieu. » Dans cette dérision est le jus de la gnose: l’Eglise « sgranarosari » entrave et freine l’avènement du Royaume de Dieu sur terre. Un Royaume qui est identifié avec le chaos, et que les chrétiens « Childish, peur de danser, crier, peur de tout » ( d’ autres épithètes de Bergoglio aux catholiques) ont peur et ils s’y opposent. Infantiles, parce qu’ils sont les disciples d’un christianisme enfantin, maintenant un adulte; « Peur de danser et de crier », c’est-à-dire de l’époque imminente de Dionysos le Libérateur.

On se souvient de la gnose tordue que Léon Bloy dit dans son des Juifs du Salut : le Christ (qui nous a libéré, parce qu’il n’a pas aboli la loi morale, nous maintient sous 10 commandements) a annoncé l’avènement d’un Consolateur, le un Paraclet. Eh bien: comme les Juifs (l’ancienne Eglise du Père) ont rejeté Jésus, ainsi les fidèles de Jésus le Fils « seront prodigues envers le Paraclet de ce qui est au-delà de la haine. Parce qu’il est tellement l’ennemi, si identique à ce LUCIFER qui s’appelait le Prince des Ténèbres, « qu’il est presque impossible de les séparer ».

C’est même logique: si le futur Royaume de Dieu est le chaos dionysiaque (et nous avons aujourd’hui plus que ce dont nous avons besoin), le dernier Sauveur que nous devrons accepter deviendra Lucifer. Nous ne l’avons pas imaginé, mais c’est lui que l’Église a annoncé sans le savoir. Après tout, dès le début, cela a promis aux fondateurs de l’humanité la libération de toutes les règles: » Vous serez comme des dieux « . Libre de la raison qui «oblige», libre de la morale: avorter, euthanasier, tuer (le faible) peut-être pour prendre les organes (comme ils le font en Chine), sont les signes du royaume réalisés?

Peut-être Sorondo, peut-être Bergoglio lui-même (qui sait) reculerait devant ces résultats: leur monde idéal est celui de l’accueil sans frontières (d’Etat); mais pourquoi ne pas accueillir le corps des autres dans ton corps, dans un joyeux et permanent coiti etero, homo et pedo? Où la volupté terrestre remplace la félicité céleste, qui était fausse et ne viendra jamais? Après tout, Innocent Oseghale est aussi un chrétien anonyme. Ni plus ni moins qu’Emma Bonino.

Cette hiérarchie tire-t-elle les conclusions de ses propres affirmations? En 2001, Ratzinger, qui était encore le préfet de la doctrine de la foi, a publié un document célèbre, » Le peuple juif et ses écritures sacrées dans la Bible chrétienne ».», Dans laquelle il a soutenu la validité de la« lecture juive de l’Ancien Testament »(qui promet aux Juifs le Royaume de ce monde) par rapport à la lecture chrétienne,« dans laquelle aucun Juif ne se reconnaît ». De toute évidence conclu, Joseph Ratzinger, que « l’attente messianique juive est pas en vain », ou qu’ils ont raison, ils ont rejeté le Messie Jésus, à chercher un autre, et qui est le même Messie qui nous attendent aussi des chrétiens. Au contraire, l’attente du Messie que les Juifs démontrent « peut devenir une forte incitation pour nous de garder vivante la dimension eschatologique de notre foi. Nous aussi, comme eux, vivons dans l’attente ».

Beau, émouvant. Le seul problème est – comme l’a noté un orthodoxe russe, Dimitri Orlov – que « la tradition chrétienne affirme très clairement dans les écrits de nombreux Pères de l’Eglise, comme Hippolyte de Rome, que le Messie que les juifs attendent, est l’Antéchrist » . C’est l’attente du salut dans la vacuité. Tout se tient, en bas.