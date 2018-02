Marx et la logique capitaliste-impériale des migrations forcées

Dans sa dernière chronique d’Unz.com Linh Dinh, commentateur émérite de la débâcle américaine, rappelle le point suivant : « immigrants are used to serve rulers, de facto borders are often fluid, to be contested over. »

« Les immigrants sont utilisés pour servir les dirigeants, les frontières de facto deviennent fluides, et ainsi deviennent contestables. » Linh Dinh rappelle que cette contestation ne s’applique bien sûr pas à Israël qui veut envoyer ses immigrés africains… au Canada ! On se doute que le Canada du clampin Trudeau obtempèrera, entre deux sanglots humanitaires, aussi bien que la France de son contemporain clampin Macron, qui ne sait pas à qui obéir dans l’ordre, Bruxelles, l’Allemagne, l’Angleterre, les USA, sauf aux intérêts de la France.

Linh Dinh explique cette tactique pour la Chine, après l’invasion mandchoue de 1644, et pour le Vietnam. En réalité Hitler avait usé des mêmes arguties pour motiver ses effroyables invasions des pays slaves, les colons allemands installés en Russie par la Grande Catherine, elle-même d’origine allemande comme on sait, ayant servi de prétexte pour envahir le sud de la Russie et… la Crimée. Ce qui parlait (un peu) allemand devait devenir allemand.

La volonté forcenée de migration (Attali parle en ricanant de ne pas souiller notre âme mais pour l’Europe seulement, pas pour l’Etat dont la capitale reconnue par Trump doit devenir celle du monde !), la destruction du peuple et des nations par le capital apatride est ainsi décrite par Karl Marx dans son manifeste :

« …la bourgeoisie, depuis l’établissement de la grande industrie et du marché, mondial, s’est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l’État représentatif moderne. Le pouvoir étatique moderne n’est qu’un comité chargé de gérer les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. »

Marx, qui célèbre le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie ajoute avec enthousiasme :

« Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de toutes les conditions sociales, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux stables et figés, avec leur cortège de conceptions et d’idées traditionnelles et vénérables, se

Dissolvent. »

Marx ajoute bien sûr que les nations sont condamnées comme la famille. Ici encore Attali le rejoint qui nous explique en bon socialiste que tout doit être soumis au marché, y compris l’être humain transformé en simple produit. Le devenir-marchandise du monde…

Mais pour en revenir à notre problème, on rappelle que les frontières, si utiles parfois (parfois ou jadis ?) selon notre estimable souverainiste Régis Debray, doivent être anéanties et contestées pour faciliter ce super-Etat mondialiste contrôlé, via l’informatique, plus efficace que les CRS, par une poignée de milliardaires, d’entreprises et de banquiers.

Marx ajoute à ce propos :

« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a enlevé, à l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. »

Enfin la dévastation du monde par le capital est ainsi célébrée (la phase sera reprise par Guy Debord dans la Société du Spectacle) :

« Grâce au rapide perfectionnement des instruments de production, grâce aux communications infiniment plus faciles, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu’aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est l’artillerie lourde qui lui permet de battre en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus hostiles à tout étranger. »

Le fonctionnement impérial du capital est naturellement fasciste comme on dirait aujourd’hui :

« Sous peine de mort, la bourgeoisie force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production; elle les force à introduire chez elles ce qu’elle appelle civilisation, c’est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle se façonne un monde à son image. »

Sources

Marx, le manifeste du parti communiste