Taine et notre éducation trop française

Cela doit faire deux mille ans qu’on veut réformer notre enseignement en France. Tout ce qu’on est arrivé à faire depuis les sinistres années 90 c’est d’américaniser notre enseignement (on ferait mieux d’imiter les chinois…) et de plumer les parents ; l’éducation anglo-saxonne du gamin coûte à beaucoup de bobos que je connais la royale somme de trente mille euros par an en moyenne, et tout le monde s’y soumet de bonne grâce !

Il faut croire que le système antérieur ne satisfaisait pas grand ’monde !

Mon lecteur La Hyre m’a donné envie de relire le tome V des origines de la France contemporaine et je l’en remercie. Car vingt ans avant Gustave Le Bon, notre Hippolyte Taine dénonce comme à son habitude la catastrophe révolutionnaire/napoléonienne qui dégénère toujours plus avec chaque nouveau prince-président… A l’époque et dans le domaine éducatif cela donne :

« Tout au rebours et contrairement au véritable esprit de l’institution scolaire, le collège ou lycée français est, depuis quatre-vingts ans, une entreprise de l’État, le prolongement local d’une œuvre centrale, un des cent rameaux de la grosse tige universitaire, sans racines propres, et son personnel dirigeant ou enseignant se compose de fonctionnaires, pareils aux autres, c’est-à-dire mobiles, instables et préoccupés de l’avancement, ayant, pour principal motif de bien faire, l’espoir de monter en grade et d’être promus ailleurs… »

Taine ajoute sur notre emprisonnement (j’ai fait l’internat de Louis-le-Grand, j’en peux parler…) :

« La moitié de la jeunesse française subit l’internat, ecclésiastique ou laïque. Cela est propre à la France, et cela tient à la façon dont Napoléon, en 1806, accapara et pervertit l’entreprise scolaire. »

Il compare avec les grands pays voisins :

« Avant 1789, en France, cette entreprise, quoique déjà bien entravée et gênée par l’intervention de l’État et de l’Église, n’était point faussée dans son principe, ni violentée dans son essence ; aujourd’hui encore, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, elle vit et se développe conformément à sa nature. On admet qu’elle est une entreprise privée, l’œuvre collective et spontanée de plusieurs particuliers volontairement associés, anciens fondateurs, bienfaiteurs actuels et futurs, maîtres et parents et même écoliers, chacun à sa place et dans son office, sous un statut et d’après une tradition… »

Il renvoie justement dos à dos l’enseignement catholique autoproclamé libre et l’étatique :

« À cela les établissements ecclésiastiques se résignent volontiers, même ils y sont enclins : ce sont les jésuites qui les premiers, sous l’ancienne monarchie, ont introduit les pensionnats très fermés et très remplis. Par essence, l’Église catholique est, comme l’État français, une institution romaine, encore plus exclusive et plus gouvernante, résolue à saisir, tenir, régir et régenter tout l’homme, et, au préalable, tout l’enfant, tête et cœur, opinions et impressions, afin d’imprimer en lui à demeure la forme définitive et salutaire, qui est pour lui la première condition du salut. »

Lisez Montaigne ou Charles Sorel (l’histoire de Francion). Les écrivains comme Pétrone se plaignaient de cette romaine homogénéisation éducative.

Tout cela sur fond de conflit laïcité-catholicisme triste (Nerval) produit le modèle étatique rêvé de citoyen/sujet – le Français :

« Plus un milieu est fermé, plus son action est forte : les chances sont pour que celle-ci soit décisive sur l’enfant séquestré, abrité, élevé sous cloche, pour que son intelligence, sa croyance et sa pensée, soigneusement cultivées, émondées et toujours dirigées, reproduisent exactement le modèle voulu. »

Taine ajoute que bien sûr cela produit de révoltés et des anticléricaux ; sans oublier des débauchés et des cyniques :

« Or, sous ces excitations ou dans ce vide, aux approches de la puberté et de la délivrance, les têtes des captifs travaillent, et nous savons dans quels sens, avec quels contresens, à quelle distance de la vérité observable et positive, comment ils se figurent la société, l’homme et la femme, sous quels traits simples et grossiers, avec quelle insuffisance, quelle présomption, quels appétits de serfs libérés et de jeunes barbares, comment, à l’endroit des femmes, leur rêve précoce et trouble devient vite brutal et cynique, comment à l’endroit des hommes, leur pensée sans lest et précipitée devient aisément chimérique et révolutionnaire ».

Comment on sait, la place Pigalle et l’agitation sociale sont devenues les must du français moderne !

Taine poursuit et aggrave notre cas en citant le conseiller Pasquier :

« Avant 1789, dit un témoin de l’ancien régime et du régime moderne, les jeunes Français ne dépensaient point ainsi leur jeunesse. Au lieu de piétiner si longtemps aux abords d’une carrière, ils y étaient introduits de très bonne heure, et tout de suite ils se mettaient à y courir… Aussi bien, ce n’était pas dans l’école, mais dans la profession, qu’on acquérait l’instruction professionnelle : à parler exactement, pendant six ou sept années, le jeune homme, au lieu d’être un étudiant, était un apprenti, c’est-à-dire un ouvrier novice sous un ou plusieurs ouvriers maîtres, dans leur atelier, à l’ouvrage avec eux, et il s’instruisait en faisant, ce qui est la meilleure façon de s’instruire. »

Tout cela explique le déclin de notre civilisation :

« Dans l’Université naissante, on ne demandait pas la moitié des connaissances qu’on exige aujourd’hui ; rien de semblable à notre baccalauréat si chargé, et cependant il en est sorti Villemain, Cousin, Hugo, Lamartine, etc. Jadis point d’École Polytechnique ; pourtant l’on vit à la fin du XVIIIe siècle en France la plus riche constellation de savants, Lagrange, Laplace, Monge, Fourcroy, Lavoisier, Berthollet, Haüy, etc. »

En effet notre littérature est devenue une littérature de profs (Tolstoï souligne les dangers de l’éducation industrielle…).

L’éducation dit Taine devient une gaveuse mécanique car dès cette époque se multiplient les « boîtes à bac » comme aujourd’hui se multiplient ces écoles absurdes de commerce où l’on étudie à l’anglo-saxonne !

Et l’auteur des Fables de La Fontaine conclut sur les responsables :

« Au fond, le jacobin est un sectaire, propagateur de sa foi, hostile à la foi des autres. Au lieu d’admettre que les conceptions du monde sont diverses et de se réjouir qu’il y en ait plusieurs, chacune adaptée au groupe humain qui la professe et nécessaire à ses fidèles pour les aider à vivre, il n’en admet qu’une, la sienne, et se sert du pouvoir pour lui conquérir des adhérents. Lui aussi, il a ses dogmes, son catéchisme, ses formules impératives, et il les impose. »

Or, comme les énarques et les jacobins ont aujourd’hui décidé de réformer leur France…

Sources

Gustave Le Bon – Psychologie du socialisme

Nicolas Bonnal – Le livre noir de la civilisation romaine ; comment les Français sont morts…

Hippolyte Taine – Les origines de la France contemporaine…, tome V (classiques.uqac.ca)

Léon Tolstoï – Qu’est-ce que l’art ?