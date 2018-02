James Petras et la servitude volontaire en Amérique

Je souscris bien sûr aux propos de James Petras, mais le problème est qu’on retrouve les mêmes propos chez Céline (voyez mon livre) ou chez Hermann Hesse (Loup des steppes). Et la question reste cent-cinquante ans après Tocqueville ou le manifeste : comment en sortir ? On ne voit de salut individuel (ou communautaire) qu’en se coupant du monde.

« Les infractions morales sont essentiellement des crimes économiques et sociaux. L’abus sexuel n’est qu’un aspect de la dynamique sociale facilitant l’augmentation des inégalités et la concentration de la richesse, qui définissent les pratiques et les valeurs du système politique et économique américain.

Les milliardaires et les méga-millionnaires sont eux-mêmes les produits de l’exploitation intense de dizaines de millions de salariés et de salariés, isolés ou non. L’exploitation capitaliste repose sur une hiérarchie rigide avec ses prérogatives privées, ce qui permet aux oligarques d’exiger leurs privilèges féodaux, leurs prédations sexuelles seigneuriales.

Le capitalisme américain prospère et exige un pouvoir illimité et la capacité de faire payer le trésor public pour son pillage sans entrave de la terre, du travail, des systèmes de transport et du développement technologique. Le pouvoir capitaliste, aux États-Unis, n’a pas de contrepartie; il y a peu ou pas de forces compensatrices pour assurer un équilibre.

Aujourd’hui, 93% des travailleurs du secteur privé des États-Unis n’ont pas de représentation organisée. De plus, beaucoup des 7% qui sont dans les syndicats sont contrôlés et exploités par leurs dirigeants syndicaux corrompus – de concert avec les patrons.

Cette concentration du pouvoir produit les inégalités toujours plus profondes entre le monde des milliardaires et les millions de travailleurs à bas salaire.

Les innovations technologiques les plus célèbres ont été subventionnées par l’État et ses institutions d’enseignement et de recherche. Bien que ceux-ci soient financés par les contribuables, les travailleurs-citoyens sont marginalisés par les changements technologiques, comme la robotique, qu’ils ont financés à l’origine. Les innovations de haute technologie prospèrent parce qu’elles concentrent le pouvoir, les profits et le privilège privé.

La matrice hiérarchique du pouvoir et de l’exploitation a conduit à la polarisation des taux de mortalité et des codes moraux. Pour les travailleurs pauvres, l’absence de soins de santé compétents a conduit à l’utilisation massive et à l’abus d’opioïdes d’ordonnance et d’autres drogues addictives. Pour la classe supérieure, cela a conduit à des abus physiques et psychologiques flagrants à l’encontre des employés vulnérables, en particulier, mais pas exclusivement des jeunes femmes qui travaillent. Les médias bourgeois prestigieux brouillent la polarisation de classe en se référant constamment à ce qu’ils appellent «nos valeurs démocratiques traditionnelles partagées».

La vulnérabilité omniprésente et croissante des travailleurs des deux sexes coïncide avec l’intégration des dernières innovations technologiques dans la production, la distribution et la promotion. Cela inclut les avancées électroniques et numériques, l’intelligence artificielle, la robotique et la surveillance étendue des travailleurs, qui intègrent des profits élevés pour les investisseurs et de longues heures de travail monotone humiliant pour ceux qui fabriquent et transportent les «produits».

La prolifération des nouvelles technologies s’est développée en relation directe avec l’abaissement abject du travail et la marginalisation et la banalisation des travailleurs. Amazon et Walmart approchent des milliards de dollars de revenus de la consommation de masse, alors même que l’accélération chaplinesque des humains robotisés se précipite pour remplir les commandes de livraison de nuit. L’industrie du divertissement amuse la population à travers les classes avec des offres de plus en plus vulgaires et violentes, tandis que les magnats du cinéma se divertissent avec leurs jeunes travailleurs – qui sont dépersonnalisés et même violés.

L’immoralité la plus flagrante s’expose une fois de trop et est condamnée, tandis que les victimes sont la temporalité pour leur courage de protester. Les pires prédateurs s’excusent, se résignent à leurs yachts et demeures et sont remplacés par de nouveaux avatars avec la même puissance et les mêmes structures en place qui ont facilité l’abus. Les politiciens se précipitent pour embrasser les victimes dans une sorte de «syndrome de Münchhausen» par procuration, politique et médiatique, quand on considère leur propre rôle en tant que facilitateurs de cette déshumanisation.

Le problème n’est pas seulement des mécréants individuels corrompus et pervers: c’est la hiérarchie de l’inégalité qui produit et reproduit une offre infinie de travailleurs vulnérables à exploiter et à abuser.

Les formes les plus avancées de divertissement se développent dans un environnement d’impunité absolue dans lequel l’exposé occasionnel d’abus ou de corruption est caché derrière un règlement monétaire. Le courage d’une victime individuelle capable d’attirer l’attention du public est un pas en avant, mais aura une plus grande signification si elle est organisée et liée à un défi majeur du pouvoir de l’industrie du divertissement bourgeois et du système d’exploitation de haute technologie. L’abus sexuel d’un individu sur le lieu de travail n’est qu’une partie d’une chaîne qui commence par l’exploitation des travailleurs en général et qui ne peut être arrêtée que par l’organisation collective des travailleurs.

Quelqu’un peut-il dire avec un visage impassible que les États-Unis demeurent une nation de citoyens libres et autonomes? La servitude et la dégradation morale sont le résultat d’une classe ouvrière atomisée et impuissante qui peut changer un chef pour un autre ou un président vulgaire pour un hypocrite moralisateur. Nous espérons que les exposés commenceront quelque chose mais sans les organisations conscientes de la classe, nous ne savons pas ce qui va se passer. »

La source originale de cet article est Global Research

Bibliographie

Nicolas Bonnal – Tolkien, le dernier gardien ; Céline, le pacifiste enragé

Hermann Hesse – Le loup des steppes

La Boétie – La servitude volontaire