Notre ami Viet Linh Dinh et son histoire de Chine (sans oublier les USA)

Avec leur brève existence, abrutis par une éducation dégradée et déformée, la plupart des Américains ont un sens télescopique et cartoonesque de l’histoire, donc rien n’a vraiment d’importance, au-delà des deux ou trois dernières élections présidentielles, et chaque pays étranger est représenté par une caricature ou deux, donc l’Allemagne est Hitler et Merkel, la Chine est Mao et Xi, la Russie est Lénine, Staline et Poutine, le Japon est sans nom vient à l’esprit, la Corée est Little Rocket Man, le Vietnam est Ho Chee Mann et le Mexique, juste à côté, est, ah, Speedy Gonzales. Sans profondeur historique, beaucoup d’Américains diront que la Chine, par exemple, est une civilisation pacifique et équitable qui fuit les invasions et les génocides, mais que vous ne pourriez pas devenir la nation la plus peuplée de la planète sans en engloutir de nombreux autres. Et l’appétit de la Chine ne fera qu’augmenter alors que ses ballons circulaires vont encore plus loin. Pour prospérer, elle aura besoin d’une chaîne de vassaux et de colonies, comme elle l’a toujours fait.

En 1820, la Chine s’est développée à peu près à sa forme actuelle, avec un territoire perdu depuis, et d’autres régions devenant plus fermement sous contrôle chinois et sinisées. De 1735 à 1792, la Chine a mené dix grandes guerres, y compris des campagnes contre les Birmans, les Vietnamiens, les Gurkhas, les musulmans du Xinjiang, les tribus montagnardes Dzungars et Jinhchuan. Si vous n’avez pas entendu parler des deux derniers groupes, c’est parce qu’ils ont été la plupart du temps anéantis. Bien qu’extrêmement coûteuses, avec deux défaites évidentes, ces guerres ont été surnommées les Dix grandes campagnes par l’empereur Qianlong vain et délirant.

Dirigée avec incompétence, lente à se moderniser, corrompue, décadente, avec beaucoup de ses hommes drogués et pieds nus, la Chine a été secouée par des révoltes puis vaincue et collectivement violée par le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, L’Italie et l’Autriche-Hongrie sont ainsi la fin de la Chine impériale. En arrière à travers une grande partie du 20ème siècle, la Chine n’a envahi personne que parce qu’elle nele pouvait pas.

Au Vietnam, le prétexte de l’invasion de 1788 fut la restauration d’un roi Viet déchu, Le Chieu Thong, et quand au moins 40 000 Chinois marchèrent à Hanoi en octobre 1788 sans rencontrer de résistance, ils pensèrent sûrement que leur mission était trop facile. Quatre mois plus tard, cependant, les Vietnamiens ont lancé une offensive du Têt qui a tué environ 20 000 Chinois, les autres ayant été décimés plus avant lors de leur retour chaotique en Chine. Un général chinois vaincu, Sun Shiyi [孫士毅], se porterait beaucoup mieux contre les Hmongs et les adhérents de White Lotus, une secte bouddhiste. Quand vous ne pouvez pas battre une petite nation d’hommes sombres et maigres, vous pouvez encore fléchir vos muscles surclassés contre, disons, Grenada et Branch Davidians.

La dernière fois que la Chine a occupé tout le Vietnam c’était de 1407 à 1427. Les vainqueurs ont ramené le roi Viet, Ho Quy Ly, en Chine, où il a été tué ou transformé en un soldat commun. Les Chinois ont également kidnappé de nombreux garçons vietnamiens qu’ils ont castrés et transformés en eunuques. L’un, Nguyen An, est devenu un des principaux architectes de la Cité Interdite de Beijing, désormais symbole de la Chine après la Grande Muraille.

Le dirigeant de la Chine était alors l’empereur Yongle. Parmi ses nombreuses réalisations, il a envoyé Zheng He à bord de sept expéditions navales qui ont parcouru toute l’Asie de l’Est et du Sud et ont même atteint le détroit d’Ormuz, la mer Rouge et l’Afrique de l’Est. Près de six siècles plus tard, la Chine tente de devenir une puissance d’eau bleue et a établi une base militaire à Djibouti. La semaine dernière, des journaux du monde entier ont rapporté que la Chine pourrait tester un canon électromagnétique sans précédent, monté sur un navire de guerre, capable de tirer des missiles à une centaine de kilomètres à sept fois la vitesse du son.

Pour consolider le contrôle, l’Empereur Yongle a tué des milliers d’ennemis politiques et de lettrés de loyauté incertaine, dont Fang Xiaoru, avec ses épouses, enfants, petits-enfants, grands-parents, oncles et tantes avec leurs conjoints, cousins, beaux-parents, étudiants et même amis, un total de 873 personnes associées à Fang. Cela devrait enseigner le rat de bibliothèque insolent! Menacé d’extermination familiale au neuvième degré, Fang a immortellement crié: «Fais-en dix!» Coupé en deux, Fang aurait écrit «usurpateur» [篡] sur le sol, avec un doigt trempé dans son propre sang.

L’histoire regorge d’hommes magnifiques grossièrement lésés ou abjects humiliés. Pour avoir défendu un général déshonoré, Sima Qian fut châtré, puis emprisonné pendant trois ans, mais cela n’empêcha pas l’Hérodote chinois d’achever les Dossiers du Grand Historien, une histoire colossale de la Chine couvrant 2 500 ans. Sima Qian a continué à servir l’injure qui l’avait transgressé, l’empereur Wu de Han.

Cette année marque le 50e anniversaire d’une offensive du Têt beaucoup plus familière, donc à un coin de rue à Saigon , il y a un panneau d’affichagebien conçu représentant six Vietcongs sur un fond bleu de palmiers. Les trois soldats les plus remarquables sont des femmes, intéressant, avec un tenant un M-16 capturé. En me promenant, je suis tombé sur une exposition de photos racontant comment le Vietcong utilisait un restaurant, Pho Binh, pour entreposer des armes de contrebande et planifier l’offensive du Têt. Au premier étage, les convives ont été servis par Peace Pho [Phở Hòa Bình], ignorant que dans un sous-sol secret se trouvait une cache d’AK-47, d’armes antichars, de grenades à main et d’explosifs plastiques. Au-dessus des slurpers avides, leur ennemi a planifié leur destruction.

Certes, il y a des leçons à tirer de la tactique de guérilla urbaine du Vietcong, un eunuque déraciné qui a construit des structures durables, un empereur audacieux mais impitoyable, un grand historien servile et un érudit intransigeant qui a fait périr tous ceux qui le connaissaient. Dans un article après l’article sur l’offensive du Têt de 1968, le sacrifice est souligné à maintes reprises, comme on doit être prêt à mourir pour ses idéaux, la nation et le Parti communiste, avec le dernier clairement une fausse note pour beaucoup.

En paix, les Vietnamiens affichent peu de vertus civiques, les victimes d’accidents de la route étant souvent volées, mais lorsqu’elles sont collectivement menacées, elles peuvent faire preuve d’une unité et d’une détermination saisissantes qui ont conduit de nombreux observateurs étrangers à les comparer aux insectes. Peu importe. Ce qui importe, c’est qu’ils ont enduré pendant plus de deux millénaires, et des sœurs Trung, Ly Thuong Kiet, Le Loi, Tran Hung Dao à Quang Trung, le seul consensus des héros vietnamiens sont ceux qui ont résisté à la Chine. L’honneur vietnamien Tran Binh Trong. Capturé par les Chinois en 1285 après une bataille, il a refusé de donner des informations et a déclaré, juste avant qu’il ne soit tué, « je préfère être un diable du sud qu’un roi du nord ».

Une communauté ne peut pas survivre sans une mémoire collective, et non, les anecdotes sur le sport ne comptent pas. Drogué, décadent, facilement manipulé, narcissique et ignorant de l’histoire, comment les Américains vont-ils faire face à la tempête existentielle qui les attend?

Les derniers livres de Linh Dinh sont des cartes postales de la fin de l’Amérique (non-fiction) et A Mere Rica (poésie). Il maintient un blog photo régulièrement mis à jour .