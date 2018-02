Comment le tératologique complexe militaire américain ruine les américains (et qu’est-ce qui ruine les Français alors : le sozial, comme disait Céline, qui a toujours raison !)

Comment le tératologique complexe militaire américain ruine les américains

Le complexe industriel militaire frappe à nouveau: les dépenses de guerre feront échouer l’Amérique

Publié le 13 février 2018 par WashingtonsBlog

Par John Whitehead, l’Institut Rutherford.

» Pourquoi jeter de l’argent à la défense quand tout s’effondre autour de nous? Avons-nous besoin de dépenser plus d’argent pour nos forces armées (environ 600 milliards de dollars cette année) que les sept pays réunis? Avons-nous besoin de 1,4 million de militaires actifs et de 850 000 réservistes alors que l’ennemi en ce moment – ISIS – compte des dizaines de milliers de soldats? Si c’est le cas, il semble qu’il y ait quelque chose de radicalement faux dans notre stratégie. Est-ce que 55 p. 100 des dépenses discrétionnaires du gouvernement fédéral iraient à l’armée et seulement 3 p. 100 au transport, alors que le coût de la vie aux États-Unis est beaucoup plus élevé que celui du terrorisme? Est -ce que la Californie a besoin presque autant de bases militaires actives (31, selon militarybases . Com) comme il a UC et campus universitaires d’état (33)? Et l’État a-t-il besoin de plus de personnel militaire actif (168 000, selon le magazine Governing) que de professeurs d’écoles primaires publiques (139 000)? »- Steve Lopez, Los Angeles Times

Mark mes mots, les dépenses de guerre de l’Amérique vont ruiner la nation.

D’ailleurs, les dépenses de guerre des États-Unis ont déjà fait exploser la nation à plus de 20 billions de dollars.

Maintenant, l’administration Trump préconise un budget de 4,4 billions de dollars pour l’exercice 2019qui ajouterait 7 billions de dollars au déficit fédéral déjà insoutenable afin de soutenir l’empire militaire américain à l’étranger et d’étendre considérablement l’état policier ici au pays . Trump veut aussi que les contribuables américains couvrent le coût de construction de ce mur frontalier infâme .

Vraiment, Trump pourrait s’avérer, comme l’a averti Stan Collender, analyste des politiques, « le plus grand président de tous les temps en déficit et en augmentation de la dette ».

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel rapide: « Un déficit budgétaire est la différence entre ce que le gouvernement fédéral dépense et ce qu’il prend. La dette nationale, aussi connue comme la dette publique, est le résultat de l’emprunt du gouvernement fédéral pour couvrir années et des années de déficits budgétaires. »

À l’heure actuelle, le gouvernement américain opère dans la négative sur tous les fronts: il dépense beaucoup plus que ce qu’il fait (et prend aux contribuables américains) et il emprunte lourdement ( des gouvernements étrangers et de la sécurité sociale ) pour que le gouvernement continue à fonctionner continuer à financer ses guerres sans fin à l’étranger .

C’est ainsi que les empires militaires tombent et échouent: en se dispersant trop et en se dépensant à mort.

C’est arrivé à Rome. Cela se produit encore.

Non contente de simplement surveiller le monde, ces dernières décennies, l’Amérique a progressivement transformé sa patrie en un champ de bataille avec une police militarisée et des armes mieux adaptées à une zone de guerre.

Depuis son entrée en fonction, le président Trump, tout comme ses prédécesseurs, a marché avec les militaires. Maintenant Trump veut 716.000.000.000 $ pour étendre l’ empire militaire de l’ Amérique à l’ étranger et des milliards de plus pour embaucher des flics, construire plus de prisons et des salaires plus la guerre sur-médicaments axée sur le profit / guerre sur le terrorisme / programmes de guerre sur la criminalité qui rongent la Quatrième amendement tout en ne rendant pas le pays plus sûr.

Même les fonds demandés pour l’infrastructure ne contribueront guère à consolider les routes, les ponts, les voies ferrées, les autoroutes, les réseaux électriques et les barrages qui sont en train de s’effondrer.

Peu importe comment vous le faites, ce budget ne vise pas à perfectionner l’Union, à établir la justice, à assurer la tranquillité intérieure, à assurer la défense commune, à promouvoir le bien-être général ou à assurer la liberté du peuple américain .

Non, il s’agit d’un budget visant à se plier aux puissants intérêts financiers (militaires, corporatifs et de sécurité) qui dirigent l’État profond et tiennent le gouvernement dans ses griffes.

Tellement pour la campagne de Trump promet d’équilibrer le budget et de drainer les marais de la corruption.

La vérité économique flagrante est qu’en fin de compte, c’est le complexe industriel militaire – et non les malades, les personnes âgées ou les pauvres – qui pousse l’Amérique vers la faillite.

Comme le dit le journaliste d’investigation Uri Friedman, depuis plus de 15 ans, les Etats-Unis luttent contre le terrorisme avec une carte de crédit , « en finançant les guerres avec des dettes, sous forme d’achats de bons du Trésor américain par des entités américaines comme les fonds de pension et les gouvernements d’États et locaux, et par des pays comme la Chine et le Japon. »

La fusion illicite de l’industrie de l’armement et du Pentagone, que le président Dwight D. Eisenhower nous a mise en garde il y a plus de 50 ans, représente peut-être la plus grande menace pour les infrastructures fragiles du pays aujourd’hui.

Ayant été coopté par des entrepreneurs de la défense cupides, des politiciens corrompus et des fonctionnaires incompétents, l’empire militaire en expansion des États-Unis saigne le pays à un rythme de plus de 15 milliards de dollars par mois – et c’est exactement ce que le gouvernement dépense pour des guerres étrangères.

Cela n’inclut pas le coût du maintien et de la dotation en personnel des 1000 bases militaires américaines réparties dans le monde entier .

Incroyablement, bien que les États-Unis ne représentent que 5% de la population mondiale, l’Amérique compte près de 50% des dépenses militaires totales du monde , dépensant plus pour l’armée que les 19 plus grandes nations dépensières combinées.

En fait, le Pentagone dépense plus pour la guerre que les 50 états réunis dépensent pour la santé, l’éducation, le bien-être et la sécurité.

La guerre n’est pas bon marché.

Bien que le gouvernement fédéral s’inquiète tellement des dépenses de défense qu’il est difficile d’obtenir des chiffres précis, nous savons que depuis 2001, le gouvernement américain a dépensé plus de 1,8 billion de dollars dans les guerres en Afghanistan et en Irak ( 8,3 millions de dollars l’heure ).

Cela n’inclut pas les guerres et les exercices militaires menés dans le monde entier, qui devraient faire grimper la facture totale de 12 billions de dollars d’ici 2053 .

Rappelez-vous que ces guerres continuelles – criblées de corruption, de corruption et d’incompétence maladroite – ont peu contribué à la sécurité du pays en enrichissant le complexe industriel militaire – et les entrepreneurs de la défense privée – aux frais des contribuables.

Récemment, par exemple, un cabinet d’experts-comptables a conclu que l’une des plus grandes agences du Pentagone « ne peut pas représenter des centaines de millions de dollars de dépenses ».

Considérons simplement le fait que les soldats américains dépensent 2,1 millions de dollars par année pour chaque soldat déployé en Afghanistan.

Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent s’il était dépensé pour les besoins domestiques chez vous.

Malheureusement, cela ne se produira pas de sitôt, pas tant que les intérêts de l’argent à Washington continueront d’appeler les coups et de profiter du butin de la guerre.

La guerre est devenue une énorme entreprise lucrative, et l’Amérique, avec son vaste empire militaire, est l’un de ses meilleurs acheteurs et vendeurs. Non seulement les États-Unis ont le budget de la défense le plus important , mais ils se classent également parmi les premiers exportateurs d’armes au monde .

Le complexe militaro-industriel américain a érigé un empire inégalé dans l’histoire dans sa largeur et sa portée, un empire dédié à la conduite de la guerre perpétuelle à travers le monde.

Par exemple, tout en érigeant un état de surveillance de la sécurité aux États-Unis, le complexe militaro-industriel a perpétué un empire militaire mondial avec des troupes américaines stationnées dans 177 pays (plus de 70% des pays du monde).

Dans le processus, des milliards ont été dépensés ériger des installations militaires de luxe à travers le monde.

Par exemple, l’ambassade américaine construite en Irak, surnommée «Forteresse Bagdad», couvre une superficie de 104 acres et abrite une «ville dans une ville» comprenant six immeubles d’habitation, une caserne, une piscine, des boutiques et des murs de 15 pieds d’épaisseur. Le camp Anaconda en Irak, comme de nombreuses bases militaires américaines dispersées à travers le monde, a été structuré de manière à ressembler à une mini-ville avec des piscines, des restaurants de restauration rapide, des terrains de golf miniatures et des cinémas.

Alors que la plupart des Américains peuvent difficilement supporter le coût du chauffage et de la climatisation de leurs propres maisons, le gouvernement américain dépense chaque année 20 milliards de dollars uniquement pour fournir de l’air conditionné à des installations militaires en Irak et en Afghanistan.

Essentiellement, nous sommes en train de « climatiser le désert là-bas en Afghanistan, en Irak et ailleurs», a déclaré le brigadier-général à la retraite Steven Anderson, un ancien logisticien en chef du général David Petraeus en Irak.

Pensez-y une minute.

Il y a une bonne raison pour laquelle «gonflé», «corrompu» et «inefficace» sont parmi les mots les plus couramment utilisés par le gouvernement , en particulier le ministère de la Défense et ses sous-traitants.

Par exemple, une étude réalisée par le Government Accountability Office a révélé que 70 milliards de dollars de dépassements de coûts par le Pentagone étaient dus à des échecs de gestion . Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à une fois et demie le budget annuel total de 47 milliards de dollars du département d’État.

La fraude est endémique.

Une vérification du gouvernement, par exemple, a révélé que l’entrepreneur de la défense Boeing a massivement surchargé les contribuables pour les pièces banales, entraînant des dépenses de dizaines de millions de dollars en dépenses excessives. Comme le rapport l’indique, le contribuable américain a payé :

71 $ pour une épingle en métal qui devrait coûter seulement 4 cents; 644,75 $ pour un petit engin plus petit qu’une pièce de dix cents qui se vend 12,51 $: une augmentation de plus de 5 100 pour cent du prix. 1 678,61 $ pour une autre petite pièce, également plus petite qu’une pièce de dix cents, qui aurait pu être achetée au sein du DoD pour 7,71 $: une augmentation de 21 000 pour cent. 71,01 $ pour une épingle en métal mince et droite que DoD avait en main, inutilisée par des dizaines de milliers, pour 4 cents: une augmentation de plus de 177 000 pour cent.

L’arnaque des prix est devenue une forme reconnue de corruption au sein de l’empire militaire américain.

Et si vous pensez que les prix du gaz à la maison peuvent se défoncer, il suffit de considérer ce que le contribuable américain est obligé de débourser outre – mer: une fois que toutes les dépenses de la livraison de gaz aux troupes sur le terrain sont pris en compte , nous payer entre $ 18-30 par gallon pour le gaz en Irak et en Afghanistan.

Incroyablement, malgré les rapports de corruption, d’abus et de gaspillage, les méga-entreprises derrière une grande partie de cette ineptie et de la corruption continuent à recevoir des contrats militaires valant des milliards de dollars.

La logique peut continuer à changer pour les raisons pour lesquelles les forces militaires américaines sont en Afghanistan, en Irak et ailleurs, mais celle qui reste constante est que ceux qui dirigent le gouvernement nourrissent l’appétit du complexe industriel militaire.

Ce qui a commencé en 2001 dans le cadre d’un prétendu effort pour extirper Al-Qaïda s’est transformé en une mine d’or pour le complexe industriel militaire et son armée d’entrepreneurs privés.

Il suffit de considérer: le Pentagone en 2008 a dépensé plus d’argent toutes les cinq secondes en Irak que l’Américain moyen gagné en un an.

Pourtant, le Congrès et la Maison Blanche veulent que les contribuables acceptent que la seule façon de réduire le déficit massif de la nation est de couper des programmes de «droits» tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie?

Comme Martin Luther King Jr. l’a reconnu, sous un empire militaire, la guerre et ses profits auront toujours préséance sur les besoins humains fondamentaux du peuple.

En termes simples, nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir notre empire militaire trop étendu.

« L’ argent est le nouveau gorille de 800 livres « , a remarqué un haut responsable de l’administration impliqué en Afghanistan. « Cela décale le débat de » La stratégie fonctionne-t-elle? » à ‘Peut-on se le permettre?’ Et quand vous voyez cela de cette façon, la portée de la mission que nous avons maintenant est loin, beaucoup moins défendable. »

Ou, comme l’a noté un commentateur, » il ne faut pas confondre l’avenir de notre pays avec sa défense « .

Inévitablement, les empires militaires s’effondrent.

Comme Cullen Murphy, auteur de Are We Rome? et rédacteur en chef de Vanity Fair écrit:

Un millénaire d’où l’Amérique sera difficile à reconnaître. Il peut ne pas exister en tant qu’État-nation sous sa forme actuelle ou même exister. Les transitions à venir seront-elles progressives et pacifiques ou abruptes et catastrophiques? Nos descendants vivront-ils une vie productive dans une société meilleure que celle que nous habitons maintenant? Quoi qu’il arrive, des aspects précieux de l’héritage de l’Amérique se faufileront-ils à travers le tissu des civilisations à venir? Les historiens auront-ils un jour raison de demander: L’Amérique a-t-elle vraiment chuté?

Le problème auquel nous sommes confrontés n’est autre qu’un empire américain déformé, avec des méga-entreprises, des complexes industriels et sécuritaires et une armée en plein essor. Et il a pour but la domination absolue.

Finalement, cependant, tous les empires militaires échouent.

Au sommet de sa puissance, même le puissant Empire romain ne pouvait pas regarder vers le bas une économie effondrée et une armée en plein essor. Des périodes prolongées de guerre et une fausse prospérité économique ont largement conduit à sa disparition. Comme l’historien Chalmers Johnson le prédit:

Le sort des anciens empires démocratiques suggère qu’un tel conflit est insoutenable et sera résolu de deux manières. Rome a tenté de garder son empire et a perdu sa démocratie. La Grande-Bretagne a choisi de rester démocratique et de lâcher son empire. Intentionnellement ou non, le peuple des États-Unis est déjà bien engagé dans le cours de l’empire non démocratique.

Je suggère que ce que nous avons est une confluence de facteurs et d’influences qui vont au-delà de simples comparaisons à Rome.

C’est une union de 1984 avec son gouvernement totalitaire, c’est-à-dire le fascisme, l’union des pouvoirs gouvernementaux et corporatifs, et un état de surveillance total avec un empire militaire étendu à travers le monde.

Comme nous l’avons vu avec la militarisation de la police, la croissance et le recours au militarisme comme solution à nos problèmes intérieurs et extérieurs affectent les principes fondamentaux sur lesquels la société américaine devrait opérer.

Nous devons garder à l’esprit qu’un empire militaire ne sera pas gouverné par de nobles idéaux d’égalité et de justice, mais par le pouvoir de l’épée. Ceux dans l’armée sont principalement formés pour mener la guerre, pas pour préserver la paix.

Voici l’exemple: si l’empire américain tombe et que l’économie américaine s’effondre – et avec elle les derniers vestiges de notre république constitutionnelle – ce sera le gouvernement et ses budgets de guerre de trillion de dollars qui seront à blâmer.

Bien sûr, le gouvernement a déjà anticipé cette panne.

C’est pourquoi le gouvernement a transformé l’Amérique en une zone de guerre, a transformé la nation en un état de surveillance, et a étiqueté «nous le peuple» comme des combattants ennemis.

Depuis des années, le gouvernement a travaillé avec les militaires pour se préparer aux troubles civils générés par l’effondrement économique, la perte de l’ordre politique et juridique , la résistance ou l’insurrection domestique, les urgences de santé publique et les catastrophes naturelles et humaines catastrophiques. »

Ayant passé plus d’un demi-siècle à exporter la guerre à l’étranger, profitant de la guerre et créant une économie nationale apparemment tributaire du butin de la guerre, les faucons de guerre ont depuis longtemps ravivé leurs appétits motivés par le profit. -les chars militaires, les lance-grenades, les casques en kevlar, les fusils d’assaut, les masques à gaz, les munitions, les béliers, les jumelles de vision nocturne, etc. et les remettent à la police locale, transformant ainsi l’Amérique en champ de bataille.

Comme je le précise dans mon livre Battlefield America: La guerre contre le peuple américain , c’est ainsi que l’état policier gagne et que «nous le peuple» perdons.

Il y a plus de 50 ans, le président Dwight Eisenhower nous a avertis de ne pas laisser la machine de guerre axée sur le profit mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques.

Nous n’avons pas tenu compte de son avertissement.

Comme l’a reconnu Eisenhower dans un discours prononcé le 16 avril 1953 à la Société américaine des éditeurs de journaux, les conséquences de la guerre, de l’épuisement de nos ressources et de la dictature de nos priorités nationales sont hors de la portée du complexe militaro-industriel:

« Chaque arme qui est fabriquée, chaque navire de guerre lancé, chaque roquette tirée signifie, au sens final, un vol de ceux qui ont faim et ne sont pas nourris, ceux qui ont froid et ne sont pas vêtus. Ce monde des armes ne dépense pas d’argent seul. Il dépense la sueur de ses ouvriers, le génie de ses scientifiques, les espoirs de ses enfants. Le coût d’un bombardier lourd moderne est ceci: une école en briques moderne dans plus de 30 villes. Il s’agit de deux centrales électriques desservant chacune une ville de 60 000 habitants. C’est deux hôpitaux entièrement équipés. C’est une cinquantaine de kilomètres de chaussée en béton. Nous payons pour un seul avion de chasse avec un demi million de boisseaux de blé. Nous payons pour un seul destroyer avec de nouvelles maisons qui auraient pu loger plus de 8 000 personnes … Ce n’est pas du tout un mode de vie, en aucun sens. Sous le nuage de la guerre menaçante,