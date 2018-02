Mon ami Blondet vous présente la national-révolutionnaire russe !

« Nous travaillons activement sur ces sanctions; attendez-les dans un avenir proche », a déclaré Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, au Comité des finances du Sénat américain. C’est la conséquence de la soi-disant « Liste du Kremlin », publiée en janvier par le gouvernement américain, qui concerne 114 hommes politiques russes, dont Lavrov lui-même, et 96 hommes d’affaires. Bien que Poutine ait plaisanté à ce sujet, cette liste, comme l’a clairement illustré Paul Craig Roberts, est d’une part une insulte à Poutine lui-même pour son manque de réponse aux provocations; et une menace pour les 96 hommes d’affaires avec de nombreuses relations économiques aux États-Unis «à laquelle Washington dit: prendre votre soutien de Poutine », sinon il peut saisir leurs actifs en Occident et aussi empêcher les de l’entreprise avec les Européens, depuis la servilité de ceux-ci. « Washington veut interférer avec les élections présidentielles en Russie » de cette manière. Poutine a exprimé l’espoir que les Occidentaux «finiront par s’ennuyer avec cette politique de sanctions, une impasse qui amène tout le monde, y compris les promoteurs de cette politique, à perdre des profits et des pertes directes».

Arkadi Dvorkovitch Le vice-premier ministre russe a donc annoncé que les banques russes sont prêts à survivre sans accès à SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: le réseau mondial des paiements interbancaires en fonction du dollar) si les États-Unis et la L’Union européenne devrait suivre leurs menaces d’interruption.

« Les banques russes sont prêtes à être coupées par SWIFT »

« Certes, il est regrettable, parce que prouvera un obstacle pour les entreprises et les banques, et ralentiront le travail sera inévitable d’utiliser une technologie dépassée pour le transfert d’informations et les calculs, mais les entreprises sont techniquement et psychologiquement prêts pour la fermeture de cette menace a été exprimé à plusieurs reprises « , a déclaré Dvorkovich.

« Déconnecter la Russie de SWIFT serait une étape folle pour nos partenaires occidentaux. Il est évident que pour les entreprises travaillant en Europe et aux États-Unis, cela serait dommageable. Et cela ne s’applique pas seulement à la fermeture du service », a déclaré le sous-ministre.

Les États-Unis et l’Union européenne menacent périodiquement de déconnecter la Russie de SWIFT depuis 2014 (contre les objections du SWIFT), lorsque le conflit en Ukraine a explosé et que les deux puissances ont introduit le premier tour de sanctions internationales contre Moscou pour ses fautes présumées. Par exemple, sans avertissement, le système de paiement MasterCard a cessé de servir les clients de sept banques russes après que Washington a imposé sa première série de sanctions à Moscou en 2014. En réponse, le gouvernement russe a ordonné la création d’un système de paiement national. Avec le soutien du système bancaire du pays, la carte de débit Mir a été introduite en 2015; Cependant, on ne sait pas à quel point la carte Mir est réellement répandue.

Les Etats-Unis menacent de plus en plus de couper SWIFT de tel ou tel Etat: du Pakistan (parce qu’il « finance le terrorisme ») à la Chine cet été (pour ne pas imposer de sanctions à la Corée du Nord), et en septembre la Russie a reçu sa dernière menace d’expulsion SWIFT s’il ne met pas en œuvre les sanctions souhaitées par Washington contre la Corée du Nord.

Déjà l’été dernier, le gouverneur de la banque centrale russe Elvira Nabiullina avait déclaré au président Vladimir Poutine que le secteur bancaire russe avait été doté de toutes les conditions nécessaires pour déconnecter SWIFT des prêts et des paiements; Selon elle, 90% des guichets automatiques en Russie étaient prêts à accepter le système de paiement Mir, la version nationale de Visa. Mais bien sûr, cela a eu un coût énorme pour le système bancaire russe; et encore plus il aura s’il est vraiment déconnecté de SWIFT. C’est un véritable acte de guerre, brisant un cordon ombilical essentiel, et il serait bon de voir toute opposition de l’Europe, de Berlin et de Bruxelles. Vous ne pouvez rien voir: Cette oligarchie est-elle prête à subir des milliards de dommages et intérêts en raison de l’échec de toute relation commerciale avec la Russie? Toujours sur le plan énergétique, l’Allemagne et nous tous, comment allons-nous payer pour le pétrole et le gaz?

Le seul qui semble preoccupasri est cité Crtaig Paul Roberts, ancien secrétaire adjoint des Finances sous Ronald Reagan, et maintenant un commentateur et analyste convaincu depuis 2001 que l’Amérique est entre les mains de « un gang de criminels fous » qui veulent la guerre monde «même inconsciemment, Craig Roberts croit que Poutine, avec son » inaction et la passivité « et son espoir de rétablir de bonnes relations avec l’Occident, n’a rien fait qu’inciter l’insulte furieux fous criminels pour surmonter toute limitation, la provocation et dommage, jusqu’à l’inévitable.

Le candidat rouge avance: il est protectionniste, anti-immigrant …

Attention, car en Russie il y a des environnements spécifiques qui commencent à y penser. Au moins selon Israël Shamir « rumeurs étranges qui circulent à Moscou que le candidat du Parti communiste, Pavel Grudinin , a une suite très forte entre est iloviki , à savoir les personnalités qui aident Poutine et sont pour la plupart des services, parce que mécontente Poutine respecte trop près The Deal: c’est l’accord que Poutine a fait en son temps avec le gang des milliardaires et corrompu autour d’Eltsin.

Pavel N. Grudinin, appelé Gru, est un candidat présidentiel pour le Parti communiste. Riche sans être un oligarque, dans les enquêtes officielles, il est de 6-7%. Mais pour Shamir, la façon dont il est attaqué dans de nombreux espaces télévisés est unique parmi les 8 candidats, il se souvient de la méthode et de la colère avec lesquelles les médias américains ont attaqué le candidat Trump. « Le vieux nationaliste Jirinovski reçoit beaucoup de temps à la télévision, parce qu’il n’a qu’un seul message, Abbasso Gru. Ses attaques à la grue sont diffusées dans tous les programmes électoraux tous les soirs à la télévision. Il y a un petit parti trotskyste, un parti virtuel qui disparaît après les élections et réapparaît à chaque fois, dont le seul but est de voler quelques voix du vrai parti communiste (Kprf); quelques âmes innocentes de la Russie intérieure votent pour elle, convaincues que c’est le vrai communisme; Eh bien: ils se déchaînent avec Gru sur Facebook, se bousculant pour crier que Gru n’est pas un vrai communiste.

Mais qui est cette grue? « Le directeur d’une ferme appelée Lenin Sovkhoz (sic) , est un bon exemple d’industriels russes appelés » directeurs rouges « , c’est-à-dire les dirigeants des usines et des sociétés soviétiques qui se sont bien adaptés au nouveau système. Ce sont des producteurs de biens destinés à la consommation locale, et leurs intérêts ne coïncident pas avec ceux des oligarques de Poutine (ou Eltsine). Ces oligarques ont fait fortune en important des biens de consommation et en exportant des matières premières; ils sont à la base du pouvoir de Poutine », écrit Shamir.

Au lieu de cela, ceux qui, comme Grudinin, «producteurs, industriels et agricoles, veulent des mesures protectionnistes et des crédits moins chers; ils veulent augmenter le pouvoir d’achat des Russes ordinaires, c’est-à-dire augmenter les salaires et les retraites. Leur fortune dépend de la fortune des travailleurs russes ordinaires. Ils sont mécontents du président Poutine et plus encore de son gouvernement dirigé par M. Medvedev. »

Shamir affirme que « Gru est le candidat d’un bon nombre d’organisations politiques de gauche et de droite; est soutenu par les nationalistes russes ( https://youtu.be/es4933AYvHw)

même si son alliance principale est avec le KPRF (le principal parti communiste russe). C’est une combinaison de Sanders et de Trump: pour les travailleurs, contre l’immigration, pour des barrières commerciales protectrices et des crédits à faible coût pour les petits producteurs. En tant qu’homme autodidacte de la classe moyenne supérieure, non milliardaire, mais certainement riche, il n’effraie pas la bourgeoisie russe qui aurait peur de soutenir un vrai communiste rouge. »

Par exemple: alors que Poutine détient toutes grandes les portes à l’immigration en provenance des anciennes républiques soviétiques, Grudinin « appelle à l’imposition d’un régime de visas avec les républiques d’Asie centrale, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, qui peuvent maintenant venir sans visa. Il exige que chaque travailleur migrant reçoive le même salaire qu’un travailleur russe, manifestement avec l’idée que les immigrés, en acceptant le sous-salaire, volent des emplois aux Russes « . Ces idées qui sont «justes» en Russie en Europe sont typiquement des «bolcheviks», conçus comme la force des travailleurs. De toute évidence, les positions de Grudinin sont un anathème pour les néo-libéraux du Kremlin. Shamir parle de «certains sites Web qui permettent aux gens d’exprimer leur préférence en« votant »; un grand site de ce type esthttp://president-rf.ru/

où sur 180 000 électeurs, 60% préféraient Gru et seulement 30% votaient pour le président Poutine. Sur d’autres sites, Gru obtient 30 à 80% des voix « .

Évidemment, l’exclusion de la Russie de SWIFT donnerait un gros coup de main à ce candidat.

Les criminoïdes effrénés qui menacent et provoquent Poutine aux États-Unis, et leurs serviteurs européens, pourraient trouver leurs vœux exaucés: un national-communiste sans complexes pour maintenir de bonnes relations avec l’Occident. Grudinin est également athée et anti-chrétien.