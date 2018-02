Comment l’immonde Céline se mit à détester l’Amérique (sous Roosevelt)

Comment Céline se mit à détester l’Amérique (sous Roosevelt)

J’ai raconté dans mon livre la grande dépression américaine de Céline ; ceci dit il aimait le pays : la puissance, l’aura, la technique, les filles… Seulement sans argent…

Dans les années trente, avec Roosevelt aux manettes (lisez Imperium, Francis Parker Yockey), comme tous les extrémistes, il déteste. Lettre :

7 Février [1935]

Darling Karen

Il ne faut pas vous soucier à ce point. Je vous aime bien Karen et vous aimerai toujours. Seulement à votre arrivée à New York vous êtes devenue folle comme cela vous arrive de temps en temps. Votre jolie nature féminine et au surplus artistique vous rend alors soudain tout à fait méchante pour les vieux affectueux dans mon genre et vous me faites alors beaucoup de chagrin. Naturellement je me venge comme je peux – on n’aime pas à être chassé de ses affections parce qu’un petit Roméo plus beau, plus riche, plus jeune arrive tout pimpant de Californie, du Canada, ou d’Argentine. Ceci est je le sais tout à fait américain qui est aussi le pays non seulement des parfaits peppys mais aussi des tout à fait crétins et ivrognes 100 pr 100. Vous parlez de gaîté, je ne connais rien de plus déchirant de plus sinistre que l’Amérique ce pays absolument dépourvu de vie profonde dès qu’on cesse de s’y exciter et qu’on commence à y réfléchir – d’où l’absolue inexistence de tout ce grotesque « Art circle » – des gens qui ne soupçonnent même pas le point sensible, organique de la naissance des choses. Une impuissance spirituelle inouïe. Un lyrisme de Galeries Lafayette – des enthousiasmes d’ascenseur. L’âme pour eux c’est un trombone à coulisse et qui brille. Plus on a de projecteurs dessus et plus on est amoureux – une totale inversion, perversion, dépravation de toutes les mystiques. Une nation de garagistes ivres, hurleurs et bientôt complètement Juifs.