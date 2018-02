Franz et Novalis

Guénon, Novalis (tellement évident finalement), Tolkien (aussi), Camus, Afrit (génie ou entité et ce mot dans votre texte n’est pas anodin selon la règle de la fameuse raison suffisante et également de ce que Guénon qualifiait d' »influences errantes »), Jünger, souvenir de cet Atlantide ou de l’Hyperborée des origines qui m’obsède depuis mon enfance (le visage du croyant est tourné vers le Nord car appartenant, selon le Coran, aux Gens de la Droite, cette dernière caractérisée par l’Orient, là où le soleil se lève. Notre main droite est celle de l’action de Bien et de par cette position, notre face contemple le Nord, axe de rotation de la Terre alignée sur l’Étoile Polaire, autour de laquelle gravitent les deux Ourses, ces deux pèlerines célestes dessinant une gigantesque et majestueuse swastika), Wolfram von Eschenbach…

Vous écrasez le vulgaire et médusez les nains.