Hitchcock et le secret bien gardé des trente-neuf marches et de John Buchan…

Hitchcock et le secret bien gardé des trente-neuf marches

On connait tous ce film de Hitch, un des meilleurs de sa période anglaise. Jean Parvulesco en a bien parlé, moi aussi, et plusieurs fois. Le roman de Buchan a été caviardé. Vous pouvez le lire sur ebooksgratuits.com. Voici ce qui manque, extrait de mon opus sur littérature et conspiration.

John Buchan est un grand romancier d’aventures et un haut fonctionnaire britannique. Anobli, il administre le Canada, l’Eglise anglicane même, et il trouve le temps, ce petit avocat devenu grand d’écrire des dizaines de livres d’aventures et d’espionnage qui sont des textes à clé, INSPIRATEURS, parfois adaptés au cinéma. Toute cette littérature coloniale et impériale a été une mine d’or pour de hauts fonctionnaires impériaux comme Lord Lytton (Pompeï, mais surtout Zanoni et la race qui nous tuera) ou Rider Haggard (She, les mines du roi Salomon…).

Notre Alfred Hitchcock adapte le plus fameux, les Trente-neuf marches en le tronquant du plus important, pour les raisons que l’on va voir.

Dans ce dernier chapitre, on laisse libre cours à l’imaginaire paranoïaque et on décide que les Anglo-saxons contrôlent le monde. Quelle idée !

Au début des Trente-neuf marches donc, Richard Hannay rencontre un individu bizarre et paranoïaque, passablement antisémite, qui heureusement va bientôt mourir ! Il lui parle de la guerre, de l’ordo ab chaos (vieille histoire) qui va en découler :

« Du chaos général qui en résulterait, ils s’attendaient à voir sortir un monde nouveau. Les capitalistes, eux, rafleraient la galette, et feraient fortune en rachetant les épaves. Le capital, à son dire, manquait de conscience aussi bien que de patrie. Derrière le capital, d’ailleurs, il y avait la juiverie, et la juiverie détestait la Russie pis que le diable. »

Buchan fait-il allusion à Mabuse, à Trotski, à la révolution bolchévique ? Ici son personnage va justifier le comportement anarchisant des Juifs (qui est tout le temps dénoncé par Chesterton, y compris dans jeudi) : ils sont les missionnaires du mal, pour reprendre l’expression presque comique de Gougenot des Mousseaux !

– Quoi d’étonnant ? s’écria-t-il. Voilà trois cents ans qu’on les persécute ! Ceci n’est que la revanche des pogroms. Les Juifs sont partout, mais il faut descendre jusqu’au bas de l’escalier de service pour les découvrir.

Ensuite il explique la combine, la machination… Derrière chaque haut responsable allemand, un juif ! Mais à quoi joue John Buchan ?

« Prenez par exemple une grosse maison d’affaires germanique. Si vous avez à traiter avec elle, le premier personnage que vous rencontrez est le Prince von und zu Quelque chose, un élégant jeune homme qui parle l’anglais le plus universitaire – sans morgue toutefois. Si votre affaire est d’importance, vous allez trouver derrière lui un Westphalien prognathe au front fuyant et distingué comme un goret. C’est là l’homme d’affaires allemand qui inspire une telle frousse à vos journaux anglais. »

Ensuite « le juif » arrive comme le Blofeld (il est bulgare) de James Bond :

« Mais s’il s’agit d’un trafic tout à fait sérieux qui vous oblige à voir le vrai patron, il y a dix contre un à parier que vous serez mis en présence d’un petit Juif blême au regard de serpent à sonnettes et affalé dans un fauteuil d’osier. Oui, monsieur, voilà l’homme qui dirige le monde à l’heure actuelle, et cet homme rêve de poignarder l’Empire du Tzar, parce que sa tante a été violentée et son père knouté dans une masure des bords de la Volga. »

John Buchan évoque la guerre germano-russe (lisez Preparata) et on sait que la social-démocratie allemande, traditionnellement russophobe, déclara euphorique la guerre à la Russie des tzars en 1914. Le monde anglo-saxon veut encore, toujours favoriser une guerre germano-russe.