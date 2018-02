La Hyre, Kubrick, Schubert aussi, et notre Ancien Régime défunt…

J’ai une période musicale baroque ces derniers temps et naturellement je me suis porté sur Barry Lyndon, il est étonnant que le regard de Kubrick sur l’époque n’ait pas alors perçu pleinement « la douceur de vivre »

d’avant la révolution et la finesse des sentiments, et leur profondeur.

Il dit avoir écouté toute la musique d’alors sans avoir pu trouver le tragique du fameux Trio « 100 » de Schubert de 1814, mais à cette époque la révolution avait déjà embrasé l’europe et Napoléon l’avait déjà mise à feu et à sang.

La peinture n’est plus la même, elle non plus, fini la douceur angélique des portraits de Vigée le Brun, nous avons les visages de mort, pâles et diaphanes de Gros, Gérard et Proudhon…

Avec la meilleure volonté du monde Kubrick n’aurait pu trouver pareille musique en pareille époque, sa vision du siècle a été biaisée par l’image post révolutionnaire véhiculée par les lumières. Le monde n’avait pas basculé dans la tragédie que nous connaissons. La vie n’était alors pas saisie, glacée par la chose publique, aveugle et cruelle qui voulait que l’on tuât en masse pour la liberté, la fraternité et l’égalité.

La rupture et son fracas défigurant le monde, seconde damnation. Il ne s’agit pas d’idéaliser l’Ancien régime qui n’était pas non plus une époque pleine de tendresse cf la guerre de Trente Ans, le Palatinat etc… et pourtant, il semble que ces désastres n’aient pu avoir le retentissement de ces gueulards débraillés voulant mettre l’Europe en république, morte ou vive.

Démocratie et république, aisni, sont deux mots qui ne peuvent se marier sans trouble, d’une côté le peuple, de l’autre, la chose publique. Le sujet et l’objet sont en lutte à mort, le concret contre l’abstrait, la chose l’emporte, car l’idéologie est triomphante grâce la force de ses principes soit disant supérieurs. Le peuple est donc chosifié par la république qui en profite pour se nimber de démocratie. C’est l’hallali, malheur aux vaincus.

Le peuple, n’est plus que foule, une horde livrée à tout les excès, sans coupables de ses crimes, ainsi s’exprime la volonté du peuple. Nul besoin pour cela de faire appel à Gustave LeBon, ni à Kierkegaard.

Non la démocratie ne peut exister en république, le conflit d’intérêt exige que le peuple soit sacrifié sur l’autel de l’idéologie, pour la « chose ».

L’éternel dilemme du Bien Commun contre l’intérêt général, auquel je préfère le premier, le second avec son « général », annonce le bruit des bottes et le fracas des canons.

La première chose que fit la révolution triomphante ne fut-elle pas la conscription, tout est là, le peuple est devenu un cheptel, un quota que l’on envoie ou non à l’abattoir. Une ressource naturelle ou l’on puise.

L’église n’a pas su voir ce bouleversement, ou plutôt elle chercha à en profiter, le peuple chosifié devenait plus malléable et facile à culpabiliser privé de ses traditions. La république a permis le coup d’état ultramontain,

et le sacrifice de la France « soit disant Fille aînée de l’Eglise » (c’est une invention ultramontaine du XIXème siècle pour s’assurer du contrôle du français catholique moyen). Fin du gallicanisme, schisme, trouble, uniformisation

de l’église et Lamennais excommunié. la France sans roi à permis le couronnement de la papauté, ce contre poids, nécessaire à l’équilibre de l’europe contre les prétentions papistes était vaincus, la royalisme n’a pas survécu au XIXème siècle,

le roi ou l’excommunication, puis le ralliement à la république. La république n’a assassiné que le roi, mais la papauté a anéanti la monarchie.