Révélations politiquement dérangeantes sur la corde d’Hitchcock

La corde d’Hitchcock : les caractères de l’affaire qui inspira ce film. Deux étudiants, milliardaires juifs, homosexuels, lecteurs de Nietzsche, tuèrent un jeune juif au nom du surhomme et du droit d’écraser un scarabée.

Or on a fait depuis toujours de la corde une espèce de courageuse (courageuse ?) dénonciation du fascisme ; c’est nous prendre pour des débiles et ignorer ce qui a inspiré Hitchcock et l’auteur de théâtre Hamilton, dont la pièce inspira le célèbre film.

Extraits d’un journal américain rappelant les quatre-vingt-dix ans de cette affaire :

Il y a quatre-vingt-dix ans, Bobby Franks, 14 ans, a quitté l’école et s’est dirigé vers le manoir de ses parents dans la section Kenwood de Chicago. Sa marche ne l’a pas ramené à la maison. Au lieu de cela, il l’a atterri dans les livres d’histoire, de la manière la plus hideuse.

Franks est devenu la victime dans un cas de «crime du siècle», un meurtre qui a choqué le public, même dans l’ère du jazz de n’importe quoi. L’enfant malheureux croise deux adolescents intelligents, Richard Loeb et Nathan Leopold, au moment où ils décident que ce serait amusant de briser le commandement « Tu ne tueras pas ».

Pour eux, assassiner un jeune garçon ne voulait rien dire. Ils l’ont fait pour voir ce que ça donnerait, juste pour le frisson. « Le meurtre était une expérience », dira plus tard Léopold à son avocat, Clarence Darrow. « Il est tout aussi facile de justifier une telle mort que de justifier qu’un entomologiste tue un scarabée sur une épingle. »

Un tel ego gonflé semblait presque inévitable, étant donné les antécédents des garçons. Nés dans la richesse et le privilège, tous deux ont aussi le don d’une intelligence extraordinaire. Léopold, né en 1904, le fils d’un homme qui a fait fortune en fabriquant des boîtes, avait un QI de génie.

Conférencier en botanique, rédacteur de tracts scientifiques sur l’ornithologie (il était l’expert de la nation sur la fauvette de Kirtland), il apprend de nouvelles langues (il en maîtrisait déjà dix), et la traduction des classiques remplit son temps libre.

Loeb, né en 1905, le fils d’un millionnaire Sears, dirigeant de Roebuck, était bien au-dessus de la moyenne. Il avait une passion pour la lecture, principalement la fiction policière. À l’âge de 15 ans, les deux garçons étaient au collège.

Leopold était devenu obsédé par les écrits du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, en particulier la notion de surhomme, qui n’était pas limitée par de petites choses comme les lois ou la moralité. La paire a commencé à tremper dans de petits crimes comme lancer des briques à travers les fenêtres. Au fil du temps, leurs activités criminelles se sont intensifiées et leur lien s’est approfondi dans une relation sexuelle.

Ils se sont séparés brièvement en 1921, lorsque Loeb a transféré à l’Université du Michigan. À 17 ans, il était le plus jeune diplômé de l’histoire de l’école.

À l’automne de 1923, Loeb était de retour à Chicago et les enfants de Whizz méchants étaient de nouveau ensemble. Ils ont décidé d’interpréter le fantasme de Loeb de commettre le crime parfait, l’enlèvement pour obtenir une rançon. Il leur a fallu tout l’hiver pour le planifier.

Le 21 mai 1924, le couple a loué une voiture et l’a stockée avec des éléments essentiels comme un ciseau, des cordes et de l’acide chlorhydrique. Puis ils se sont rendus dans un parc près d’une école de préparation locale pour attendre la victime parfaite. Ils traînaient depuis quelques heures quand, vers 17 heures, Bobby Franks se promenait.

Loeb, exploitant un intérêt mutuel dans le tennis, a attiré Franks dans la voiture en prétendant qu’il voulait des conseils sur une raquette.

Le lendemain matin, un homme sur le chemin du travail a trouvé le corps nu d’un garçon, son visage et ses parties génitales brûlés à l’acide, dans un ponceau dans un champ isolé à l’extérieur de la ville.

Durant la nuit et le lendemain matin, la famille Franks avait reçu des messages d’un «George Johnson», par téléphone et dans une note dactylographiée demandant 10 000 $ pour le retour du garçon. Ransom est devenu inutile en fin d’après-midi, avec l’identification du cadavre de Bobby.

Léopold et Loeb pouvaient encore s’en tirer avec un meurtre, si ce n’était pour un petit détail – une paire de lunettes en écaille avec une charnière inhabituelle trouvée sur les lieux.

Les détectives ont suivi les lunettes à un optométriste de Chicago, qui avait vendu seulement trois paires. Léopold en avait une. En dépit de toute la planification, il avait fait une seule erreur négligente, laissant tomber ses lunettes d’une poche quand il a traîné le corps dans le ponceau.

Léopold a d’abord insisté sur le fait qu’il les avait perdues pendant l’observation des oiseaux. Mais les deux adolescents sont rapidement tombés en panne à l’interrogatoire.

« Confession Bares Crime Complot Incroyable Profondeur, Cruauté », titrait le Chicago Daily Tribune le 1er juin 1924.

Ils avaient offert des récits presque identiques du meurtre, à l’exception de celui qui avait tué. Chacun a dit que c’était l’autre.

Quant au motif, ils ont dit que c’était juste pour des sensations fortes, comme un journal l’a dit, un «test de laboratoire dans l’émotion».

Avec leurs fils face au bourreau, les familles riches des tueurs ont appelé un luminaire juridique – Clarence Darrow, 66 ans, célèbre pour sauver 100 accusés d’exécution.

« Non coupable », plaide-t-il à l’origine, les aurait présentés devant un jury, ce qui n’était pas une décision sage de la part de deux accusés aussi arrogants et aussi peu aimables que Léopold et Loeb.

Darrow, dans un mouvement étonnant, a changé le plaidoyer de culpabilité. Leur cas, avec un défilé d’aliénistes, comme les psychiatres étaient connus à cette époque, serait présenté au juge, qui déciderait de la vie ou de la mort. Dans un résumé de trois jours, Darrow a cité la poésie, l’histoire et la science dans un plaidoyer pour la clémence si éloquent même le juge a eu des yeux brouillés. Darrow a déclaré que les garçons, bien que n’étant pas légalement fous, étaient des malades mentaux et n’étaient pas responsables de leurs actes. « Ils l’ont tué comme ils pourraient tuer une araignée ou une mouche. »

Darrow finit avec deux autres encoches sur sa ceinture sauvée-du-bourreau. Le juge a donné à ses clients la prison à vie plus 99 ans.

Richard Loeb servirait jusqu’en 1936, quand un autre détenu, indigné par ses avances homosexuelles, l’a poignardé sous la douche. Sa mort a provoqué l’une des premières lignes les plus mémorables de l’histoire des journaux: « Dickie Loeb, malgré son érudition, a terminé aujourd’hui sa phrase avec une proposition. »

Nathan Leopold a servi 33 ans et six mois. Après sa libération conditionnelle en 1958, il a déménagé à Porto Rico. Le surhomme vécut une vie tranquille et ordinaire jusqu’à sa mort d’une crise cardiaque en 1971.

