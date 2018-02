Tolkien, Novalis et le romantisme allemand (pour Frantz)

Tolkien, Novalis et le romantisme allemand

The ‘fairy-story’ is really an adult genre

La fonction fabulatrice est un retour aux sources cachées…

Le Seigneur des Anneaux est devenu un monstre qui m’a échappé, dit Tolkien. Il sentait que l’exploitation de son conte allait délirer, mais il exprimait aussi la réalité : le Seigneur des Anneaux est un conte énorme, de dimensions épiques. Un conte de mille pages, et pas de dix, tout simplement, dont le tribut au réalisme est – selon lui – très important. Et nous ne sommes pas très d’accord : le réalisme, on le devine seulement (car les elfes, les magiciens, les Hobbits, est-ce réaliste ?), et il est lié à l’horreur métaphorique, d’abord distante puis très proche du monde moderne et de son cortège d’horreurs et de destructions spirituelles.

La référence au conte, à la magie, à la poésie symbolique est d’essence pythagoricienne, médiéval ou bien sûr romantique. Nous allons le rapprocher ici de Novalis (1772-1801) et de Nerval (1808-1855) pour mieux le cerner.

Mais c’est Guénon qui a le mieux expliqué l’intérêt spirituel et initiatique, parfois alchimique d’un conte, qui en fait un exercice de toute autre volée que le roman banal. On le lit, on l’écoute plutôt :

« C’est d’ailleurs à ce même peuple (et le rapprochement n’est certes pas fortuit) qu’est toujours confiée la conservation des vérités d’ordre ésotérique qui autrement risqueraient de se perdre, vérités qu’il est incapable de comprendre, assurément, mais qu’il n’en transmet cependant que plus fidèlement, même si elles doivent pour cela être recouvertes, elles aussi, d’un masque plus ou moins grossier ; et c’est là en somme l’origine réelle et la vraie raison d’être de tout « folklore », et notamment des prétendus « contes populaires (1). »

Et Guénon, qui passe pour élitiste, dans un passage un rien « populiste » ajoute que le peuple est plus capable de saisir certaines choses que l’élite moderne ou la pénible classe dite moyenne.

« Le peuple, du moins tant qu’il n’a pas subi une « déviation » dont il n’est nullement

responsable, car il n’est en somme par lui-même qu’une masse éminemment « plastique », correspondant au côté proprement « substantiel » de ce qu’on peut appeler l’entité sociale, le peuple, disons-nous, porte en lui, et du fait de cette « plasticité » même des possibilités que n’a point la « classe moyenne » ; ce ne sont assurément que des possibilités indistinctes et latentes, des virtualités si l’on veut, mais qui n’en existent pas moins et qui sont toujours susceptibles de se développer si elles rencontrent des conditions favorables (2). »

Lisons un peu Tolkien et sa correspondance. Il rappelle dans une lettre à Deborah Webster les points suivants :

– Il est né dans la comté (il dira le contraire plus tard), dans un âge pré-mécanique.

– Il est catholique romain. Il rappelle que Galadriel est selon un critique une évocation de la dévotion à Marie ; que pour un autre le lembas ou pain de route des elfes a pour but de nourrir la volonté, comme une eucharistie en fait.

– Et là il rajoute ce point très étonnant : « de très grandes choses peuvent colorier l’esprit en traitant avec les détails d’un conte (fairy-story) ». Tolkien a d’ailleurs écrit un essai sur les contes.

Ici il marque le point que l’on retrouve chez Guénon ou Novalis. Le conte traite naïvement avec les belles réalités supérieures. Tolkien ajoute dans cette même fascinante lettre :

« Life is rather above the measure of us all (save for a very few perhaps).

We all need literature that is above our measure – though we may not have sufficient energy for it all the time. But the energy of youth is usually greater (3)».

Nous avons besoin d’une littérature au-dessus de nos limites.

A Jane Neave il précise que son conte n’est pas écrit pour les enfants (4). Cela peut paraître enfantin, dit-il, mais on se doute que cet enfantillage est lié à que défend Nietzsche ou dans un registre proche – et guerrier – Chesterton.

« It was not written ‘for children’, or for any kind of person in particular, but for itself. (If any parts or elements in it appear ‘childish’, it is because I am childish, and like that kind of thing myself now.)

Dans un brouillon rédigé à l’intention de l’éditeur Milton Waldman, Tolkien donne beaucoup de clés – notamment celle-ci :

« I had a mind to make a body of more or less connected legend, ranging from the large and cosmogonic, to the level of romantic fairy-story-the larger founded on the lesser in contact with the earth, the lesser drawing splendour from the vast backcloths (contextes) – which I could dedicate simply to England, to my country. »(5)

Il utilise le registre de Novalis et de la grande littérature symbolique et romantique (la légende connectée, le cosmogonique, le conte romantique même).

Et il ajoute :

« I think the so-called ‘fairy story’ one of the highest forms of literature, and quite erroneously associated with children (as such). »

Une des plus hautes formes de littérature donc. Et par erreur associée à la littérature pour enfants (pas par erreur d’ailleurs si l’enfant est le réceptacle populaire par excellence dont parlait Guénon).

Venons-en à nos écrivains et conteurs romantiques. Nous commencerons par quelques rappels d’Aurélia de Nerval : car Nerval aussi crée des mondes, des races, des conflits, des énergies. Mais il ne pourra mener à bout ses projets, un peu comme Novalis d’ailleurs.

« A travers le peuple de cette capitale, je distinguais certains hommes qui paraissaient appartenir à une nation particulière ; leur air vif, résolu, l’accent énergique de leurs traits, me faisaient songer aux races indépendantes et guerrières des pays de montagnes ou de certaines îles peu fréquentées par les étrangers ; toutefois c’est au milieu d’une grande ville et d’une population mélangée et banale qu’ils savaient maintenir ainsi leur individualité farouche (6). »

Puis Nerval rêve des mêmes mondes que Tolkien (Melkor se cache dans un lieu mystérieux nommé Avathar), sauf sur un ton plus anarchique, mais tout aussi effrayant. Lisez un peu :

« Une déesse rayonnante guidait, dans ces nouveaux avatars, l’évolution rapide des

humains. Il s’établit alors une distinction de races qui, partant de l’ordre des oiseaux,

comprenait aussi les bêtes, les poissons et les reptiles : c’étaient les Dives, les Péris, les Ondins et les Salamandres ; chaque fois qu’un de ces êtres mourait, il renaissait aussitôt sous une forme plus belle et chantait la gloire des dieux. − Cependant, l’un des Eloïm eut la pensée de créer une cinquième race, composée des éléments de la terre, et qu’on appela les Afrites. − Ce fut le signal d’une révolution complète parmi les Esprits qui ne voulurent pas reconnaître les nouveaux possesseurs du monde. Je ne sais combien de mille ans durèrent

ces combats qui ensanglantèrent le globe. Trois des Eloïm avec les Esprits de leurs races furent enfin relégués au midi de la terre, où ils fondèrent de vastes royaumes. Ils avaient emporté les secrets de la divine cabale qui lie les mondes, et prenaient leur force dans l’adoration de certains astres auxquels ils correspondent toujours. Ces nécromants, bannis aux confins de la terre, s’étaient entendus pour se transmettre la puissance (7). »

On sait que Sauron aussi est nécromancien, et que Tolkien jongle avec les âges.

Nerval encore, dans un élan digne de l’ouverture wagnérienne du Silmarillion :

« L’hymne interrompu de la terre et des cieux retentit harmonieusement pour consacrer l’accord des races nouvelles. Et, pendant que les fils de Noé travaillaient péniblement aux rayons d’un soleil nouveau, les nécromants, blottis dans leurs demeures souterraines, y gardaient toujours leurs trésors et se complaisaient dans le silence et dans la nuit. Parfois ils sortaient timidement de leurs asiles et venaient effrayer les vivants ou répandre parmi les méchants les leçons funestes de leurs sciences (8) ».

Et sur la dégradation de l’humanité et du monde, et la méfiance même vis-à-vis des hommes (nous parlions avant d’anthropophobie), cette belle envolée :

« Voilà, me disais−je, ce qu’a produit la puissance déférée aux hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en mille morceaux le type éternel de la beauté, si bien que les races perdent de plus en plus en force et en perfection… » Et je voyais, en effet, sur une ligne d’ombre qui se faufilait par un des jours de la porte, la génération descendante des races de l’avenir (9) ».

Pages admirables laissées malheureusement à l’état d’ébauches, de saillies… La force de Tolkien est d’avoir pu maîtriser, grâce un travail qui a duré vingt ans ou plus, ces données similaires et extraordinaires. C’est Nietzsche qui dit que le populo n’aime pas voir dans le génie autre chose que le génie, car s’il fallait y voir le temps, le travail et les larmes…

Nous allons passer à la très belle étude de Marcel Camus sur Novalis. On va voir que cette approche du génie romantique et mystique allemand nous éclaire merveilleusement sur Tolkien et sur son univers (sensibilité, cosmogonie, magie, féerie, Atlantide, guerre sacrée, tout y est ou y sera) :

« Ce que le XIXème siècle a aimé dans le roman, c’est le tableau de la société, ou le récit dramatique d’un conflit intérieur, ou encore le portrait d’une individualité nettement caractérisée… Novalis veut au contraire nous détourner de la vision réaliste du monde, nous faire découvrir la féerie universelle ; son but n’est pas de faire vivre des individus, mais d’exposer ses idées et ses espoirs messianiques (10) ».

Comme Tolkien les romantiques allemands aiment le moyen âge ; et pour de tout autres raisons que nos prosaïques français, ajoute un Marcel Camus un peu injuste.

« Les romantiques allemands n’aimaient pas le Moyen Age pour son pittoresque, comme le feront plus tard les romantiques français ; ils y voient surtout la communion des esprits dans une même croyance, et l’atmosphère générale de simplicité : c’est une époque où ils auraient voulu vivre, une des expressions de leur nostalgie (11). »

Marcel Camus explore ensuite le trait essentiel, celui-là assez ignoré des Français – on sait que Nerval est né en Allemagne, qu’il fut le traducteur de Goethe, et que Baudelaire se pâmait en entendant le Tannhaüser de Wagner… C’est celui de la Sehnsucht, cette sensibilité nostalgique d’un monde d’avant (Urwelt), plus pur et préservé. Il éclaire bellement Tolkien.

« Le trait caractéristique est la « Sehnsucht », l’aspiration romantique vers une vie plus

belle, le rêve du paradis, et de la patrie lointaine… Son « idéalisme magique » ne fut que l’expression théorique de sa tendance profonde à franchir les barrières et à s’élever à un plan supérieur (12).»

Puis on évoque l’Atlantide.

« Des marchands lui font connaître la poésie populaire en lui contant d’Arion et la mythe de l’Atlantide : c’est la révélation de l’Age d’Or qui tient une grande place dans la pensée de Novalis (13). »

Tout allemand, a dit Rauschning dans un livre célèbre, a un pied dans l’Atlantide. Tolkien aussi en possède un et l’explique à deux proches lecteurs :

« My effort, after a few promising chapters, ran dry: it was too long a way round to what I really wanted to make, a new version of the Atlantis legend. The final scene survives as The Downfall of Númenor ».(14)

Puis on évoque la guerre, non pas la guerre fraîche et joyeuse, à la mitraillette et aux obus de l’autre idiot impérial, mais celle spirituelle et sacrée, régénératrice des mystiques.

« Novalis écrit à son père en 1793 : « Aux armées, une communion spirituelle conduit les hommes vers un grand but unique, la vie n’apparaît plus que comme un simple état intermédiaire ; le principe de l’honneur affine la dignité personnelle, anoblit les sentiments, suscite l’émulation et bannit l’intérêt individuel ; là, chacun est constamment en face de sa dernière minute… » (15)

Et Camus d’insister sur le caractère cosmique et sacré de la guerre notre mère (on peut aussi évoquer Jünger) :

« Ce sont les forces cosmiques, les Idées éternelles, qui poussent les hommes à la lutte, et toute vraie guerre est une guerre de religion : elle oppose des conceptions de la vie, des tendances profondes de la nature, et non pas des intérêts limités et mesquins ; un drame universel et philosophique se joue sur le plan de l’humanité, « une grande guerre, pareille à un duel, tout à fait généreuse, philosophique, humaine. »(16)

Et Marcel Camus expose ensuite le genre poétique sacré, propre à célébrer ces grandes et belles intuitions. C’est tout simplement le conte selon Tolkien :

« Klingsohr lui fait connaître le genre poétique le plus moderne et le plus difficile ; celui qui essaie de créer une nouvelle mythologie : le conte symbolique, le Märchen, dont le sujet est la rédemption de la nature et de l’homme par la poésie et l’amour (17). »

On voit que Novalis reprend le personnage sinistre et fascinant de Wolfram von Eschenbach que nous avons étudié ailleurs (18).

Evoquons l’univers, l’univers poétique selon les poètes comme Baudelaire (celui qui comprend le langage des fleurs et des choses muettes…) ou Nerval. Chez Novalis cela donne cela :

« L’univers est fait de mondes différents, depuis le monde minéral dont les astres sont la splendeur jusqu’aux êtres spirituels, qui, comme les morts, vivent sur un plan supérieur. Tous sont animés, à des degrés divers ; en chaque forme corporelle habite un esprit, que l’inertie de la matière rend plus ou moins conscient de lui-même et plus ou moins libre. Ces mondes forment une hiérarchie et s’intègrent à la vie du Tout (19)».

Mais ce monde parfait, In Illo Tempore, ne va pas durer. C’est celui des enchantements évanouis de Tolkien, qu’il a décrits dans toute son œuvre :

« L’univers était une communion de tous les êtres, un accord des volontés : pierres, plantes, animaux, hommes, esprits se comprenaient et vivaient en harmonie. Mais peu à peu la routine et la loi ont paralysé les âmes vivantes, la matière a fait sentir son poids plus lourdement : le mécanisme a remplacé la spontanéité. La nature paraît maintenant inerte et hostile à l’homme : « un moulin de la mort… Seuls les sages et les poètes sont des consciences vivantes : ils comprennent comme Sylvestre, « qu’il n’y a qu’une seule cause du Mal, l’universelle médiocrité, et que cette faiblesse n’est autre chose qu’une insuffisance de sensibilité morale et qu’un manque du sens de la liberté (20). »

Le poète, ajoute Camus, doit réveiller dans l’univers la conscience assoupie, libérer le monde de l’inertie, de l’égoïsme et de la lutte…

Revenons sur ce point de la nostalgie du monde ancien et disparu…

« Que reste-t-il de ce paradis perdu ? Un souvenir, et quelques témoignages que seule comprend une âme méditative. Le souvenir, c’est l’insatisfaction du présent qui se manifeste chez toutes les âmes nobles, la nostalgie du pays natal, la Sehnsucht romantique. La nature était vivante, spontanée, proche de l’homme. Mais elle s’est laissée envahir par le mécanisme de l’habitude : au lieu de choisir, d’inventer, elle a répété les mêmes formes et les mêmes mouvements. Les lois rigides ont remplacé la spontanéité de la vie. « La Nature est une ville magique pétrifiée (21).»

Camus et Novalis taclent au passage les « scribes » ou mauvais romanciers (Novalis déteste Goethe – comme Tolkien déteste Shakespeare et sa trop prosaïque forêt mouvante dans Macbeth) :

« Le Scribe, intellect pétrifiant et pétrifié, aspire à la dictature… Il est l’ennemi de la Fable, la poésie dont le babil enfantin est la vérité même ; il se méfie de l’Imagination, il n’utilise le sens que pour la perception extérieure (22). »

On retourne en Atlantide, continent de la haute initiation poétique (on sait que Numénor rime avec le Numen romain) :

« Toute vraie science doit être poésie. Le jeune naturaliste du royaume d’Atlantide, dont le talent poétique se révélera par la suite, parcourt la forêt « en cherchant à saisir les intentions secrètes de l’esprit de la nature (23). »

Enfin Camus rappelle deux mises en garde de Novalis, qui riment avec les centres d’intérêt – et de méfiance – de l’auteur du Silmarillion :

« L’auteur doit éviter l’écueil de l’allégorie transparente (24)… »

Or Tolkien abhorre l’allégorie (et ce d’autant plus que son texte se prête hélas à ce facile exercice mondain).

Et Camus ajoute que « Novalis est resté l’auteur de fragments qu’il a toujours été… »

Novalis est mort de sotte maladie à vingt-neuf ans, et Tolkien, mieux soigné et préservé pendant la Guerre, en aura vécu quatre-vingts. Mais son œuvre est faite aussi de contes perdus, de fragments, d’essais en vue de mieux, comme dit Mallarmé, cet autre poète symboliste. L’idée du fragment reflète cette douleur du poète d’un monde déchu qui ne peut saisir que par éclats, que par aura, l’essence d’un monde auguste qui s’est ici dissous.

Un autre grand maître l’a dit mieux que nous :

« Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin, und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen…

Tous vous connaissez cette tristesse âcre, qui nous prend au souvenir des temps du bonheur.

Ces temps qui se sont éloignés pour ne pas revenir et desquels nous sommes plus éloignés que de toute distance. » (25)

