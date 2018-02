La Hyre défend les Grecs et les Gaulois !

Un article intéressant sur une biographie de Vercingétorix qui vient d’être publiée met en lumière la proximité du monde celto-gaulois avec la culture hellène.

L’auteur de la bio compare le chef gaulois (qui était romanisé et proche de César) d’anti-colonial avant l’heure (sic) et de parler des druides et de leur cosmogonie proche des théories

pythagoriciennes venues via les colonies grecques telle Marseille, ainsi que le refus de romanisation.

On retrouve cette présence grecque dans la tombe d’un prince gaulois près de Troyes etc.

L’on pourrait citer les échanges entre les mérovingiens (Clovis et Childebert) et Constantinople jusqu’au carolingiens, après la tentative d’épousailles de Charles avec l’impératrice Irène. Après cet ultime épisode, la papauté

aura à coeur de séparer la France de sa soeur grecque pour latiniser à tout va.

Cette propension gauloise pour l’hellénisme est fort intéressante et politiquement la sauvegarde de cette alliance aurait été source d’un grand enrichissement en europe.

Mais force et de constater que la première Rome, car elle n’était plus Rome (la troisième et Moscou et il n’y en aura point d’autre, dixit Ivan IV Sévère et non le terrible), aura eut à coeur de reconstituer politiquement par le prétexte religieux une senatus populusque romana, ou plutôt PPQR papus populusque romana. Ayant eu paré atavisme serait-on tenté de dire, une vision tronquée et purement terrestre de la catholicité de l’église et de son unité dans la pluralité des patriarcat historiques, églises fondées par les apôtres.

Le vatican avait bien compris que Rome sans empereur n’était plus Rome, les grecs étaient d’ailleurs appelés les romains « romanoi », comme en atteste toujours l’Emilie Romagne et l’exarchat « byzantin » de Ravenne. Pépin le bref soucieux de vouloir faire souche de sa race au détriment des mérovingiens Childéric III dont le dernier fut tondu et envoyé au monastère. Sacrilège. Blasphème. Le sacré fut déposé pour le politique et refaire un empire bon an mal an sous l’égide de Rome, il en résultera une Europe divisée, des frères se faisant la guerre au profit de la papauté qui pourra finalement s’imposer, diviser pour mieux régner. La romanisation de l’occident au détriment du grec (les évangélistes ont écrit en grec koiné pas en latin, la vulgate ayant été composée entre le fin du IV et le début du Vème siècle ! Soit ce qui nous sépare du début du règne d’Henri IV ou de la fin de celui des derniers Valois vous imaginez ! C’était « hier ».

Non depuis le début il y a un os dans la vision centralisée et politique de la religion dans le patriarcat de rome, dans sa volonté d’être capitale d’empire jusqu’aux schismes (au pluriel en effet, il n’y en eut pas qu’un, bien sur celui de 1054 qui remonte à bien avant, puis celui d’Avignon ou rome exigea que la paputé revienne céans au détriment du pape légitime Pedro de Luna, puis du protestantisme qui est un symptôme typiquement papiste, auquel l’on répondit par plus de papisme et la guerre, jusqu’à vatican I et le schisme vieux catholique, puis de vatican II où les plus papistes et ultramontains de tous, les tradis, furent excommuniés par la papauté sic et resic).

On croit rêver. Ils sont fous ces romains.