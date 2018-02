Profitez du prix de lancement de la blonde ; un commentaire de Franz.

Et oui, c’est ainsi dans le métro à la sncf, le méchant c’est le blanc, le mec cool qui a la belle blonde c,’est sa majesté le nègre.

Dans le métro et dans le bus les places assises leurs sont réservées comme qui dirait…. Et ce n’est plus l’apanage des grandes villes.

Mais ce n’est pas nouveau, déjà Lauzier dans un de ses films dans les années 80 (Tranches de vie ?) montrait que ce sont les blancs qui s’adaptent aux traditions subsahariennes du quartier.

Imaginez maintenant.

Ce n’est pas nouveau. Nous n’avons plus de cultures plus de racines, plus de poésie nationale, plus de légendes, plus de chansons, de danses nous sommes désœuvrées… Pas étonnant que l’on parle de crise identitaire,

on ne sait plus ce que c’est l’identité française, elle a été brouillée faussée par la république et la démocratie.

Je ne crois plus dans les démocraties modernes et occidentales au peuple, à l’identité, ce ne sont que des grains de sables que le premier souffle déplace ou emporte, sans mortier, sans lien,

ils sont justes les uns à côtés des autres par le plus grand des hasards, mais ils ne sont rien les uns pour les autres. La nation, la monarchie, la culture, la civilisation c’est ce qui fait que ces grains de sable

était un mortier qui assemblaient les différentes pierres qui faisaient l’édifice d’un pays. Les démocraties modernes sont des déserts, déserts de culture, de langage, de communication, de vie.

L’architecture urbaine l’a bien compris ont crée des couloir des courant d’air pour faire circuler ces grains de sable, ces poussières, et des grandes places vides pour les y étaler, un coup de vent les emportera.

Le marchand de sable va bientôt pouvoir passer.