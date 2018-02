Quand Roland Barthes envoyait péter l’abbé Pierre et son charivari charitable…

« c’est une belle tête qui présente tous les signes de l’apostolat : le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin (…) La coupe de cheveux par exemple, à moitié rasé, sans apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l’art et même de la technique, une sorte d’état zéro de la coupe (…) elle rejoint ainsi l’archétype capillaire de la sainteté : le saint est avant tout un être sans contexte formel; l’idée de mode est antipathique à l’idée de sainteté. Mais où les choses se complique – à l’insu de l’abbé, il faut le souhaiter- c’est qu’ici comme ailleurs, la neutralité finit par fonctionner comme signe de la neutralité, et si l’on voulait vraiment passer inaperçu, tout serait à recommencer. La coupe zéro affiche tout simplement le franciscanisme; conçue d’abord négativement pour ne pas contrarier l’apparence de la sainteté, bien vite elle passe à un mode superlatif de signification, elle déguise l’abbé en saint François. » (…) « Même circuit mythologique pour la barbe, (…) on est pas barbu au hasard, parmi les prêtes; la barbe est surtout un attribut missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier apostolat et pauvreté. »(…)

« Évidemment, le problème n’est pas de savoir comment cette forêt de signes a pu couvrir l’abbé Pierre (…) Je m’interroge seulement sur l’énorme consommation que le public fait de ces signes. Je le vois rassuré par l’identité spectaculaire d’une morphologie et d’une vocation (…) et je m’inquiète d’une société qui consomme si avidement l’affiche de la charité qu’elle en oublie de se pencher sur ses conséquences, ses emplois et ses limites. J’en viens alors à me demander si la belle et touchante iconographie de l’abbé Pierre n’est pas l’alibi dont une bonne part de la nation s’autorise, une fois de plus, pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité de justice. »