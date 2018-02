Céline contre Maurras et la germanophobie

Aspects de la France, que je n’ai jamais lu, vient de cesser de paraître, et certains justifient cette disparition en disant que le message n’était plus adapté.

Mais n’a ce pas toujours été le cas ? Tous les grands ont lâché en leur temps Maurras, j’ai même écrit dessus.

Voici ce qu’écrit notre pacifiste enragé, qui comme Tolstoï redoutait les complexes alliances russo-franco-britanniques, toutes dirigées par Londres, et qui ne pouvaient que se terminer par une catastrophe :

« Mais où veut en venir Maurras ? Je ne comprends rien du tout aux finesses, aux dosotages, aux magnifiques chèvres et chouteries de sa latinissime doctrine. Que préconise-t-il finalement ? Une latinité parfaite ? Une alliance avec l’Italie ? Mais certes ! Nous en sommes ! Avec Franco ? Mais pourquoi pas ! Et puis alors ? On ne sais plus… tout subsiste ? tout est à refaire ? Latinité par-dessus tout ? Tous félibriges ? Hurrah Vaucluse ! Vive Pétrarque ! En avant Mistral ! Un ban pour Virgile ! Horace à l’action ! »

Comme Goscinny on fait des pages roses !

« Le latinisme je peux pas le souffrir, mais je conçois qu’on l’adore. « Sunt verba et voces, praetereaque nihil » (Horace et pages roses). »

Ensuite Céline fait du racisme :

« Peut-on réconcilier l’Europe ? L’unir pour l’amour du latin ? Tout est là. Je ne crois pas. Il faut des raisons plus solides, des raisons de force, d’armées, de foi nouvelle, de race pour unir. »

Après Ferdinand tape sur ce que Guénon nomme le préjugé classique :

« Le latinisme est un lien lycéen, un lien de narcissisme académique, de mutuelle admiration pour brillants lauréats du Concours général. L’Allemagne s’est toujours tenue hors du latinisme. Elle s’est terriblement privée ! Elle n’a point participé à la merveilleuse enculerie par les hautaines armées romaines, par les athlètes en rhétorique, prélude à l’autre adorable enculerie par les conjurés déchaînés. Voilà surtout ce qu’on lui reproche à l’Allemagne, nous les nations favorisées sous le rapport “humanisme”, la France, l’Angleterre si hautement civilisées, si admirablement enculées.

La Barbarie Germanique ! L’Allemagne nation de proie ! La bête enragée de l’Europe ! La Barbarie teutonne ! que César n’a jamais pu mettre ! Varus non plus ! Teutobochus le Boche ! « Monstrum horrendum informe ingens ! » (Virgile et page roses).

Maestro poursuit sur son élan :

« Ni Berlin, ni Moscou, ça ne veut rien dire ! mais bel et bien « Washington-Londres-Moscou » contre « Berlin-Rome-Burgos ». C’est à prendre ou à laisser ! Il faut choisir ! C’est la minute ! c’est l’instant ! Point de marchandages latins. Ça porte pas beaucoup à choisir les “Humanités”, ça porte à circonlocuter, à digresser pompeusement, à s’admirer tout ronronnant dans l’ordonnance d’un beau vide. « Abyssum abyssum invocat. » (L’abîme appelle l’abîme ; David : P. XLI. 8.)

Toujours en garde contre l’Allemagne, “nation de proie”, nous retombons, c’est fatal, sous le joug anglais… »

De Gaulle parlait de vertige quand Londres, aujourd’hui Washington ou Bruxelles, ne nous dirigent pas…

Lucien Rebatet lui dénoncera Maurras et sa France seule comme une lune, dans les Décombres, hymne à Céline. Ce dernier :

« Que veut-il Maurras ? La France toute seule ? toute indépendante ? ne se compromettant avec nul ? seule défenderesse désormais de son irradiante culture gallo-romanique ? de son génie pétrarquisant, rabelaitique, moliéresque, Jeanson de Saillyteux, mazarien, maurrassien pour tout dire ? c’est pas très facile non plus… »

Plus loin Céline ramène tout au traité de Verdun qui nous a séparés des Allemands et préparé nos catastrophes géopolitiques :

« La connivence judéo-chrétienne, prélude à la grande curée judéo-maçonnique a toute son origine dans le traité de Verdun (843). Le Traité de Dépiautage, de Démembrement. L’Empire carolingien tronçonné. Sabotage de l’Empire, découpage de l’Empire en trois lopins idiots : France-Allemagne-Italie. Sabotage de l’Europe. Fagotage de l’Europe en cinquante frontières absurdes. Création de l’Europe impossible. Création de l’éternel conflit franco-germanique, de l’éternelle boucherie franco-germanique, de l’inépuisable tuerie d’Aryens français contre Aryens allemands. »

Puis Céline poursuit :

« Il me possède, moi, âme et substance, le Traité de Verdun 843. Je suis pas seul d’ailleurs, vous-mêmes qui gloussez, petits marles espiègles, vous en crèverez bientôt du Traité de Verdun 843. Il a pas fini de vous ébahir, de vous éblouir le Traité de Verdun 843. Vous en baverez des grenades par extraordinaire émotion. »

Et Céline termine sur fond de délire racial et de froide apocalypse européenne :

« La catastrophe de Verdun 843, c’est la catastrophe permanente, elle outrepasse toutes les autres, question de sensation, par la violence spectaculaire… Ils en rempliraient les journaux s’ils voulaient rien qu’avec qu’elle, en photos-montages gigantesques, en panoramas hallucinants. On verrait tous les Aryens éclater, tantôt sous les tanks, tantôt sous les barricades, sous les charges de cavalerie, sous les hoplites, sous les marmites de poix bouillante, sous les barbacanes, ça dépendrait des époques, du genre de la croisade en cours. On verrait comme ça toute l’histoire, notre Histoire d’Aryens, en gros plans fondus charniers. »

Mauvaise face ou mauvais tour de l’histoire, Verdun fut onze siècles plus tard la bataille inutile d’un demi-million de morts.

Céline rappelle en envoyant aussi promener Jeanne d’Arc :

“Ah ! Bayard ! Ah ! Verdun. Ah ! Dixmude ! Ah ! Joan of Arc ! Ah ! Clemenceau ! Comme l’on vous révère ! Comme l’on vous adore là-bas ! Vous êtes aux nuées américaines ! Divinités de nos abattoirs ! Ah ! C’est le sort le plus beau ! incomparablement ! Souffrir cent mille tortures en vérité ! Quelle faveur ! Tous les délices du cirque chrétien ! pour le triomphe démocratique ! Tous martyrs ! »

Le nationalisme est un songe difficile, contrairement à ce que pensent les ilotes. Maurras s’en rendit compte en évoquant la question de Wilson dans un bouquin célèbre. Quant à la paix, on sait où elle nous mène…