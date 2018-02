Comment les banques centrales ont inventé la hausse stable pour les milliardaires

Quand je dis les milliardaires, c’est en euros ou en dollars naturellement. Les autres peuvent crever.

Les banques centrales enrichissent les riches, ruinent les épargnants et endettent les Etats.

PAUL CRAIG ROBERTS rappelle comme cela marche tout cela :

« Pendant des décennies, la Réserve fédérale a truqué le marché obligataire avec ses achats. Et, depuis environ un siècle, les banques centrales ont fixé des taux d’intérêt (principalement pour stabiliser le taux de change de leur monnaie) avec des effets secondaires sur les cours boursiers. Il semble qu’en mai 2010, en août 2015, en janvier / février 2016 et actuellement en février 2018, la Fed a manipulé et manipulé le marché des actions en achetant des contrats à terme sur les indices actions S & P, pour stopper la chute des marchés fondamentaux. Ramener les prix à une décennie de création monétaire n’est pas surprenant. La BoJ a une longue tradition de soutien au marché boursier grâce à d’importants achats de titres. La BCE achète des obligations d’entreprises et d’État. En 1989, le gouverneur de la Réserve fédérale, Robert Heller, a déclaré que puisque la Fed manipule déjà le marché obligataire avec ses achats, elle peut également s’emparer du marché boursier pour arrêter la baisse des prix. C’est pourquoi l’équipe de protection contre les plongées (PPT) a été créée en 1987.

En regardant le tableau des contrats à terme E-mini S & P 500, on voit une augmentation le 2 Février, lorsque le marché est tombé, et encore plus l’augmentation du lundi et mardi dernier, avec celle de mardi à quatre fois autour de la moyenne quotidienne du mois précédent. Mercredi et jeudi sont restés au-dessus de l’activité quotidienne moyenne du mois précédent, trois fois plus élevé le vendredi. Le résultat de cette activité à terme a été d’envoyer le marché à la hausse, car il s’agissait d’un achat et non d’une vente.

Qui achèterait des contrats à terme sur actions de S & P lorsque le marché s’effondrerait sous leurs pieds? La réponse la plus probable est que la Fed agit au nom du PPT. Il peut effectivement arrêter un krach boursier sans acheter un seul contrat à terme. Il suffit qu’un trader, reconnu comme opérationnel pour la Fed ou le PPT, stipule une offre de contrats à terme juste en dessous du prix actuel. Les traders interprètent l’offre alors que la Fed fixe un plafond en dessous duquel elle ne laissera pas tomber le marché. S’attendant à des baisses continues pour rendre l’offre efficace, ils font front en exploitant l’asymétrie de l’information, les algorithmes des hedge funds la collectent et le marché augmente.

Y a-t-il une autre explication pour faire passer le marché du déclin à la croissance? Les petits investisseurs achètent des actions après la chute des prix? Pas selon le rapport Bloomberg ; pour La semaine dernière, le fonds indiciel SPDR S & P 500, le plus important fonds boursier du monde, a retiré un record de 23,6 milliards de dollars. Ici nous voyons les petits investisseurs qui quittent le marché.

Si les banques centrales peuvent produire des taux d’intérêt nuls et en même temps une augmentation massive de l’endettement, pourquoi ne peuvent-elles pas maintenir les cours des actions bien au-dessus des valeurs soutenues par les fondamentaux? Étant donné que les banques centrales savent qu’elles peuvent manipuler les prix des actifs financiers pour la joie de tous sur le marché, dans quel sens le capitalisme, les marchés libres et l’allocation des prix existent-ils? Avons-nous introduit un nouveau type de système économique? »

Ce système économique est simple : la sécurité pour les milliardaires, la mort sociale pour les autres.

Paul Craig Roberts

Source http://www.informationclearinghouse.info

Lien: http://www.informationclearinghouse.info/48795.htm

envoyé par Nicolas Bonnal