Dean Kunstler et le retour (retour ou maintien ?) de la paranoïa en Amérique

Dean Kunstler et le retour de la paranoïa en Amérique

« Tout est anticommuniste est un chien » disait assez justement Jean-Paul Sartre au début des années cinquante (relisez la putain respectueuse par exemple) quand les peuples se faisaient communistes pour se libérer simplement du joug humanitaire et financier de l’occident ; le savant sinologue Etiemble disait alors que l’Amérique montrait un vrai visage de ploutocratie impérialiste et raciste… Et Sartre ajoutait que « l’Amérique a la rage ». Il faut croire en effet qu’elle l’a, et éternellement !

Car tout russophobe me semble aussi un chien maintenant. J’avais rappelé dans mon livre sur Trump l’importante et très oubliée étude de Richard Hofstader sur la paranoïa dans la vie politique et intellectuelle américaine (les indiens attaquent, les européens, les communistes, les extraterrestres…). Elle était alors soi-disant réservée à l’extrême-droite, mais on voit qu’elle gagne, cette paranoïa, tous les corps social et médiatique de ce pays qui aime vivre dangereusement comme ça, pour s’occuper, en cherchant des crosses au monde entier.

On lit Kunstler et sa dernière chronique qui évoque cet extravagant sujet :

Oubliez les requins. Dans son éditorial de la Saint-Valentin: Pourquoi Trump ignore-t-il les avertissements des hauts officiels sur la Russie? , Le New York Times a sauté plusieurs baleines bleues (tous les ceux laissés sur la terre), un bateau de croisière, un archipel subtropical, un tourbillon géant de bouteilles en plastique, et le Illustrated Sport shoot maillot de bain. Le lede a dit:

La phalange des chefs du renseignement qui ont témoigné sur Capitol Hill a livré un message terrifiant: non seulement la Russie a interféré dans les élections de 2016, mais elle s’ingère déjà dans les élections de 2018 en utilisant une stratégie numérique pour exacerber les divisions politiques et sociales du pays.

Hmmm … Après presque deux ans de paranoïa publique implacable sur les élections en Russie et aux États-Unis, ne croyez-vous pas que ces gremlins de Ruskie trouveraient un autre moyen de faire du mal dans notre monde – peut-être se mêler des séries éliminatoires de la LNH? Le vrai Dwayne Johnson avec un robot? Je doute complètement et absolument qu’ils s’embarrassent de nos élections.

Regardons les choses en face, les États-Unis font un travail stellaire de se détruire avec de mauvaises idées, des idéologies stupides, et une auto-tromperie omniprésente. Si je dirigeais les services russes d’intel, je paierais juste pour envoyer quelques commissaires de comté du Nebraska à Disneyland – cela garderait nos dix-sept agences américaines intel occupé jusqu’à ce que le royaume vienne essayant de comprendre l’angle. Et ce serait moins cher que de dépenser une centaine de dollars (expletive supprimé) avec Facebook.

En fait l’éditorial du Times semble avoir des empreintes digitales CIA / NSA partout, ou au moins des empreintes de pattes de Deep State. En déclarant que les Russes se mêlent déjà des élections de 2018 qui ne se sont pas encore déroulées, nos propres agences de sécurité ne font-elles pas en sorte que le public perd confiance dans le processus électoral et se bat contre les résultats des élections? Oh, en passant, le Times n’a présenté aucune preuve que cette prétendue « ingérence » ait lieu. Ils l’affirment simplement, comme si elle avait déjà été jugée.

Mais alors ils prennent un autre pas, faisant valoir que parce que M. Trump ne va pas avec l’histoire de Russian Meddling, il fait obstruction aux efforts pour empêcher l’ingérence de la Russie dans les élections qui n’ont pas encore eu lieu et est donc implicitement coupable de trahison. Un beau morceau de casuistique.

Plus ce fantasme de la Russie se prolonge du côté gauche du transect politique, plus la nation s’enfonce dans une dangereuse psychose collective. Après tout ce temps, les seuls cas connus de personnalités politiques américaines « en collusion » avec les Russes impliquent les manigances entre la DNC, la campagne Hillary Clinton, et les services américains, y compris le FBI et la CIA, pour payer le « Steele Dossier » et le Les activités de la société Fusion GPS qui a revendiqué la Russie ont piraté les courriels de Hillary et John Podesta.

Il y a maintenant une tonne de preuves sur toutes ces affaires de singes, et aucun signe (encore) que le procureur spécial Robert Mueller pourrait bien y jeter un coup d’œil, sans parler de l’inconduite professionnelle d’une demi-douzaine de hauts responsables du FBI, de la NSA et Les responsables de la CIA, en particulier l’ancien chef de la CIA, John Brennan, qui s’est transformé en «analyste» de CNN, a joué un rôle actif dans ce qui constitue une campagne de psy-ops pour pousser le public à la guerre.

La «résistance» peut penser qu’elle tire un certain profit de ce récit interminable, mais ses incohérences arrogantes ne font que miner la foi dans toutes nos institutions politiques, et cela joue vraiment avec le feu.

Nous étouffons déjà cette politique en plaidant sans fin le passé, en nous assurant que le pays n’a ni le temps ni le courage de faire face aux dilemmes beaucoup plus importants du présent – en particulier un système financier qui accélère dans le train le plus colossal naufrage dans l’histoire. Cela détournera M. Trump assez tôt, et alors tout le reste d’entre nous aura assez à faire pour garder nos vies ensemble ou pour les refaire dans certains qui fonctionneront dans une économie très différente.

PS: Les lecteurs peuvent se demander pourquoi je n’ai pas consacré cet espace au tournage de l’école à Parkland, en Floride. C’est exactement ce que vous obtenez dans une société qui veut effacer les frontières comportementales. C’est particulièrement dangereux quand les garçons adolescents sont concernés. Le pays a un gigantesque problème de frontière.

Nous avons également créé des conditions parfaites – entre l’anomie de la banlieue et la tristesse de nos systèmes scolaires – pour provoquer des explosions de désespoir violent. C’est pourquoi ces choses arrivent.

Jusqu’à ce que nous changions ces conditions, attendez-vous toujours plus de lui.