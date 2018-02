Fabien nous parles des horreurs immobilières à Dublin…

Bonjour cher Maître,

toujours la grande forme, ça fait plaisir à voir !

Un nouveau rapport sur l’immobilier irlandais vient de sortir, et j’ai forcément pensé à vous.

Les loyers ont atteint à Dublin un niveau de 400 € mensuels de plus que lors du gros boom économique (le « Tigre Celtique ») d’il y a dix ans. Pour ma part j’avais pas mal d’opportunités de boulot « intéressant » à Dublin, mais j’avais abandonné illico l’idée, après avoir jeté un oeil sur les loyers. Et bien, ça continue de monter.

Le loyer moyen mensuel pour un appartement avec une chambre à Dublin ? 1500 euros. Pour une maison avec trois chambres il faudra sortir dans les 2000 par mois. Pour louer une chambre simple dans une collocation, c’est 630 € (je rappelle que c’est une moyenne). En gros ce que nous payons pour une maison avec trois chambres à la campagne. Je suis à une heure et demie de Dublin en voiture : certains des gens qui habitent ici font l’aller-retour tous les jours.

La raison principale pour ces prix, c’est bien sûr le manque d’offre par rapport à la demande. Et c’est là que les choses se corsent. Il y a en gros trois mille logements disponibles à la location en République d’Irlande. Quand j’ai failli m’installer à Limerick, nous gardions un oeil sur les locations. Les offres tombaient au compte-goutte, et les loyers pour des baraques similaires prenaient 50€ d’augmentation… par semaine. A Dublin, c’est à tel point que les jeunes travailleurs ou étudiants louent « au noir », non pas des piaules, mais des lits, dans des lits superposés. De 300 € à 400 € le lit, dans des apparts ou des maisons qui peuvent accueillir jusqu’à une quinzaine de personnes. Pour récupérer leur caution [sic], les locataires [re-sic : aucun contrat, aucune garantie, aucune hygiène à la hauteur, ce qui permet à certains de redécouvrir un ami de longue date de l’humain, le rat] doivent eux-mêmes trouver leur remplaçant. Un des proprios interviewés il y a peu ne voyait pas de mal à avoir mis un lit superposé dans sa propre chambre, où il dormait bien sûr avec sa compagne. On a vu aussi passer un abri de jardin assez bien aménage, si on ose dire, de moins de 20 maîtres carrés, pour 1200 par mois.

La presse met en avant les étudiants, mais je sais d’expérience que le problème locatif, c’est aussi beaucoup les travailleurs étrangers, comme moi. L’Irlande accueille un nombre incroyable de centres d’appels et d’entreprises multinationales en général, du fait d’une politique fiscale assez amicale. Ces entreprises ont besoin de locuteurs de toutes les langues européennes, et du coup des gens de tout le continent, mais aussi d’Amérique latine, principalement des jeunes, viennent ici pour « avoir une expérience dans un pays anglophone ».

Seulement ça ne va pas durer. J’ai déjà reçu des offres pour l’Europe de l’Est (Amazon en Slovénie par exemple), et certaines entreprises se sont aussi déjà délocalisées au Portugal. Les monstres du Spectacle vont emmener avec eux leurs techniciens, ou les laisser retourner chez eux et en importer d’autres, tout le pognon qui va avec, etc etc. A quoi ressemblera l’Irlande après le passage de cet ouragan ?

Dans le même temps, l’agenda UERSS avance bien. Avortement, déménagement des symboles religieux pour ne pas froisser les musulmans. par exemple. Et d’autres trucs qui généralement n’alertent pas trop les intellos, comme une transformation en profondeur de l’école : depuis peu, les parents n’ont plus aucune idée de ce que leurs enfants apprennent. Ces derniers ne ramènent plus rien à la maison. Ah, et aussi, on se pose la question de supprimer les allocations familiales pour ceux qui n’envoient pas leurs enfants à l’école (le « home schooling » marche encore bien ici, comme souvent dans les pays encore ruraux).