La Hyre répond à Céline sur l’empire et la germanophobie !

C’est bien l’Allemagne qui a déclaré la guerre à la France (à ce titre elle dût nous rembourser en monnaie de singe), même si il est vrai la France semblait en guerre depuis des lustres contre sa sœur germanique.

Il est vrai que l’histoire de l’Alsace et de la Lorraine a un côté aussi stupide que tragique. On ne s’est pas tué pour qu’ils parlent français, mais parce qu’ils l’étaient et se sentaient comme tels (les malgré-nous)

C’est beau d’ailleurs d’avoir toute la culture, jusqu’à l’identité de l’ennemi, mais de se sentir plus proche de celui qui n’es pas notre semblable, à méditer.

Bref tout ça c’est du jacobinisme, les corses parlent corses, les bretons bretons, les basques le basques, les alsaciens, l’alsacien etc… le roi de France était empereur en son royaume, les allemand qui ne s’y trompaient pas appelaient

ça Frankreich.

Je ne suis pas de ceux qui regrettent le traité de Verdun, moins d’ailleurs que le partage entre les fils de Clovis, car cet empire n’avait pas lieu d’être,et c’est pourquoi sa destinée fut si troublée. Politiquement un échec, culturellement un échec,

et religieusement aussi. l’Europe chrétienne n’a jamais cessée de se faire la guerre et souvent pour cet empire, suprême tentation, orgueil quand tu nous tiens.

A-t-on vu la Russie orthodoxe s’attaquer à Constantinople ? A la Serbie ? Niet !

Pourtant dans notre belle Europe chrétienne sous la tutelle du commandeur des croyant chef suprême autoproclamée de l’église universelle, quoique mondialiste,

les rois de France acculés par leur frères en Christ étaient obligés de trouver les sultans et autres mamamouchis pour alliés !!!

Le protestantisme nécrose du catholicisme romain acheva de diviser une Europe qui n’a jamais été unie, puisqu’il fallait toujours au moins deux camps pour pouvoir se taper l’un sur l’autre.

L’identité de l’Europe ou d’une Europe ne s’est ainsi jamais réellement manifestée, si ce n’est autour de Saint Louis et de l’opus francigenum, et d’une certaine tradition monacale héritée de Saint Benois et alors imposée à toute l’europe catholique.

Ainsi une Europe de royaumes chrétiens ne faisait pas une Europe chrétienne pour autant, c’est d’ailleurs pour cela qu’au XVII siècle les turcs assiégeaient encore Vienne, que la Reconquista dura plusieurs siècles et qu’ajourd’hui nous sommes envahis.

Les Croisades enfin si elles peuvent être perçues comme une tentative d’union chrétienne, d’une part toute l’Europe n’y a jamais participé, et d’autres part les conquêtes se sont faites contre les chrétiens d’orient, et surtout elles auront prouvé le peu de foi qui les animaient lorsque les croisés mettront à sac Constantinople, profanant Saint Sophie et disposant une monarchie usurpatrice sous couvert d’Union.

Bref c’est pas joli-joli les hautes sphères de la chrétienté européenne, « Byzance » ne s’en remettra jamais, la politique aux courtes vue aura toujours été préférée à une vision purement chrétienne et charitable.

Mais Céline a raison de voir un drame dans Verdun, la France carolingienne a effectivement été bien baisée par la romanité, comme les gaulois de jadis, tandis que « l’Allemagne » raflait toujours la couronne du « Saint » Empire (sic), au passage depuis Pépin le Bref la monarchie franque était protectrice des papes, merci qui ?! quelle loyauté.

Comment deux royaume issu d’un même empire ont-ils pu croître si différemment ?!! Même les Francs étaient installés outre Rhin et pourtant rien, l’Allemagne a toujours été assez indépendante quand la France courait après l’italie. François Ier est le chef d’œuvre de ces mauvais choix français, de ce paradoxe, il réclamait l’empire, il voulait l’Italie, il importa des mœurs et des artistes italiens (avec quelque réussite, on ne va pas jeter le bébé avec l’eau du bain, non pas chez nous) et pourtant il était tout ce qu’il y a de plus « français », bien qu’il désirât autre chose.

France et Allemagne sont comme deux sœurs jumelles qui ont été élevées chacune pour devenir la pire ennemi de l’autre, le problème n’a jamais été dans leur destinée ou leur improbable union, mais dans leur naissance. Et ce couple à la sauce je t’aime moi non plus était et demeure la seule base possible qu’il y ait une « Europe ». Les dés étant pipés dès le départ, voilà pourquoi il n’y eut jamais d’Europe, voilà pourquoi même lorsque nous étions alliés, la France travaillait pour le roi de Prusse, et que lorsque nous étions l’un contre l’autre c’était le monde entier qui s’embrasait.

L’Europe s’est toujours fait au détriment de la France, point central du continent d’où tout devait rayonner, mais où toutes les tares devaient se concentrer, la « Fille aînée de l’Eglise » seule contre toutes ses autres petites sœurs, Angleterre, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, il aura fallu que les capétiens et les bourbons se reproduisent comme de lapins pour arriver à des alliances peu ou prou stables.

Rien de culturel, de religieux, de civilisationnel dans tout ça, non ce fut le résultat d’une real politik et de calculs pour pouvoir respirer.

Il n’y a jamais eu de latinité mis à part celle imposée lors du coup d’état de vatican I.