Montaigne et « mourir de vieillesse », obsession de l’homme postmoderne…

Mourir de vieillesse, c’est une mort rare, exceptionnelle

et extraordinaire, et donc bien moins naturelle que les autres.

C’est la dernière, l’ultime façon de mourir, et nous pouvons

d’autant moins l’espérer qu’elle est loin de nous : c’est bien en

effet la borne au-delà de laquelle nous n’irons pas, que la loi

naturelle a interdit d’outrepasser. Et c’est un privilège qu’elle

accorde rarement que de nous faire durer jusque-là. C’est une

exemption qu’elle attribue par faveur particulière à un seul

homme en l’espace de deux ou trois siècles, lui permettant

d’échapper aux obstacles et aux difficultés qu’elle a elle-même

semés sur sa longue route.

