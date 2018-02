Incroyable : réciter le rosaire serait bon pour la santé et pour le cœur ! Ah bon ?

Cardiologues: réciter le rosaire en latin est bon pour le coeur

29 mars – Prier et en particulier réciter le chapelet est bon pour le cœur. Un groupe de cardiologues italiens dirigés par le professeur Luciano Bernardi du département de médecine interne de l’Université de Pavie a découvert les effets bénéfiques du rosaire en observant la respiration du colòoro en prière.

La récitation du rosaire permet en effet d’abaisser le rythme respiratoire jusqu’à six actes (entre inhalation et expiration) par minute. Ce rythme est une fréquence parfaite pour améliorer l’activité cardiaque et pour obtenir une meilleure oxygénation du sang avec un abaissement conséquent de la pression artérielle . L’étude scientifique a été publiée par le British Medical Journal et il était possible de contrôler un groupe de volontaires récitant la version latine de la prière (en italien le rythme est différent et donc moins efficace: les partisans de la messe en latin ont certainement raison) . Depuis de nombreuses années, de nombreuses universités étudient l’effet de la prière sur la santé et même l’amélioration des patients qui font l’objet de prières.

(Tiré de http://www.stampamedica.it/medicina/61-pressione-arteriosa/584-recitare-il-rosarioin-latino-fa-bene-al-cuore-e-alla-pressione.html)