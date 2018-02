La Hyre en remet une couche sur notre VIDE !

Un impérieux déplacement dans le métro m’a conduit à une étonnante proximité avec un jeune couple d’allemands. Pensez, celui qui devait être le jeune homme était assis tandis que la walkyrie était debout, tout est normal, a priori, si ce n’est

qu’il a fallu qu’ils s’expriment suffisamment fort pour que leur langue gutturale couvre le vacarme du métropolitain pour que je m’aperçoive qu’il étaient boches.

Ils avaient pourtant l’air aussi cons que les autres, et les autres avaient l’air aussi ahuris qu’eux.

Jeunes et touristes, le vilain cumul de la bêtise crasse.

Nous ne ressemblons plus à rien, et plus rien ne nous distingue (a première vue) de rien – il y a encore le barrage de la langue qui est en train de sauter sous les coups de butoir du globish américain.

Je m’étais déplacé pour voir un film russe. Dans ce film, il y a avait des acteurs qui avaient de vraies gueules. Et ces vraies gueules ils les devaient à leur vraie personnalité. Ils étaient vrais dans leur beauté, comme dans leur laideur (au cinéma la frontière est ténue entre ces deux là), il y avait une vie intérieure.

Ce n’était pas que des coques de portables customisées et standardisées.

Et puis le film somme-toute récent, la première décennie du siècle m’a fait m’interroger sur le cinéma français, qui aurait pu jouer tel ou untel, et je ne voyais que Depardieu pour tout les rôles. Non pas que je l’aime outre mesure, mais je ne voyais que lui. Je suis incapable de citer un acteur ou un actrice française de moins de 50 ans qui ne soit interchangeable. Pas un seul. Tous la même voix, le même visage, le même jeu interchangeable, la même fadeur.

Ce ne sont plus nos qualités nationales qui nous diffèrent encore les uns des autres, elles ne sont plus, c’est le fait d’être en vie, d’avoir une vie intérieure, autre que celle qui tient dans la carte mémoire d’un téléphone, autre que celle de la carte d’identité, de la carte de crédit, de la carte blanche à se fondre dans la laideur du monde.

La vie intime des gens, leur profondeur est proportionnelle à l’épaisseur de leur matériel technologique, l’écran en est le miroir déformant, plein d’artifices et d’illusion.

Le tout en un est mortifère, imaginez une vanité hollandaise, une coupe de fruit, un insecte, une bulle de savon, la mort, une bougie, une fleur qui fane ou un violon, un dessin d’anatomie ou d’architecture, un livre de science, des pièces de monnaie, vous aviez mille pensées à la simple contemplation d’une telle composition, aujourd’hui un iphone suffirait à remplacer tout cela, à ceci près qu’il est devenu indispensable, si ne qua non.

La beauté gratuite du savoir et des arts, de la vie aura été remplacée par la nécessité de la vanité comme seule condition pour avoir le droit de vivre pour être vivant.

Le virtuel a pris irrémédiablement le dessus et la pensée, la morale prise de vertige s’est agenouillée devant l’esbroufe du savoir et de la connaissance, elles aussi devenues virtuelles.