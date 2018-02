Luis Bunuel dément René Guénon et affirme que le moyen âge a duré en Aragon jusqu’en 1914 !

Aujourd’hui, à Calanda, il n’y a plus de pauvres qui sentent les vendredis à côté du mur de l’église pour demander un morceau de pain. La ville est relativement prospère, les gens vivent bien. Le costume typique, la ceinture, le cachirulo à la tête et le pantalon étroit ont disparu depuis longtemps.

Les rues sont pavées et éclairées. Il y a de l’eau courante, des égouts, des cinémas et des bars. Comme dans le reste du monde, la télévision contribue efficacement à la dépersonnalisation du spectateur. Il y a des voitures, des motos, des réfrigérateurs, un bien-être matériel bien préparé, équilibré par cette société à nous, où le progrès scientifique et technologique a relégué dans un lointain territoire la morale et la sensibilité de l’homme. L’entropie – le chaos – a pris la forme de plus en plus effrayante de l’explosion démographique.

J’ai eu la chance de passer mon enfance au Moyen Age, cette époque «douloureuse et exquise», comme le dit Huysmans. Douloureux dans le matériel. Exquis dans le spirituel. Le contraire d’aujourd’hui.

Publicités