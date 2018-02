C’est étonnant le monde moderne, la terre est morte, il n’y a plus de vie ce qui ralenti les processus de décomposition et de bioturbation etc…

Pour l’homme moderne, c’est le même constat paradoxale, tout doit être recyclé et recyclable, mais voilà-t-il pas que les cimetières coincent car les corps

ne se décomposent plus, entre les conservateurs et les néo-conservateurs, plus moyen de disparaître tranquillement.