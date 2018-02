Michael Snyder et le cancer de la dette immonde américaine

Ce pays est en chute libre, ses élites folles votent une triple guerre mondiale et la réalité sur le terrain c’est ça : 80% des étasuniens sont couverts de dettes.

En fait, une nouvelle enquête a révélé que plus de 80% de tous les adultes américains sont actuellement endettés …

Ce n’est pas un secret que l’Amérique est une nation qui court sur la dette, mais il peut vous surprendre d’apprendre que l’écrasante majorité des adultes américains doivent de l’argent d’une certaine manière, la forme ou la forme. Selon les nouvelles données de Comet , voici combien d’Américains ont une dette à l’heure actuelle:

80,9% des baby-boomers

79,9% de la génération X

81,5% des millennials

Pour la plupart d’entre nous, cela commence très tôt. On nous a dit que s’endetter pour faire des études collégiales ne poserait pas de problème parce que nous serions en mesure de rembourser ces prêts avec les bons emplois que nous obtiendrions après l’obtention du diplôme.

Malheureusement, ces bons emplois ne se sont jamais concrétisés pour beaucoup d’entre nous, et maintenant des millions d’anciens étudiants se noient dans la dette…

Une étude publiée vendredi par la Brookings Institution révèle que la plupart des emprunteurs qui ont quitté l’école pour un prêt étudiant d’au moins 50 000 $ en 2010 n’avaient pas remboursé leur dette quatre ans plus tard. Au lieu de cela, leurs soldes avaient en moyenne augmenté de 5%, les intérêts courus sur leur dette.

En 2014, il y avait environ 5 millions d’emprunteurs avec des soldes de prêts aussi importants, sur un total de 40 millions d’Américains avec une dette étudiante. Les emprunteurs à solde élevé représentaient 17% des étudiants emprunteurs quittant un collège ou une école d’études supérieures en 2014, en hausse par rapport à 2% de tous les emprunteurs en 1990, après ajustement en fonction de l’inflation. Les emprunteurs à solde élevé doivent maintenant 58% de la dette étudiante de 1,4 billion de dollars de la nation.

En plus de devoir plus d’un billion de dollars sur les prêts étudiants, les Américains ont maintenant plus d’un billion de dollars de dette de prêt automobile et plus d’un billion de dollars de dette de carte de crédit.

Les sociétés ont également été incroyablement irresponsables. La dette des entreprises a doublé depuis la dernière crise financière et les faillites d’entreprises ont régulièrement augmenté ces dernières années. Tout ce qu’il faudrait pour que les dominos commencent vraiment à tomber est une sorte de ralentissement économique majeur.

Les niveaux d’endettement des administrations locales, étatiques et fédérales atteignent également des niveaux record. Il est maintenant prévu que notre dette nationale atteindra 30 trillions de dollars d’ ici 2028, et ces projections sont probablement trop optimistes.

Je suppose que nous atteindrons certainement la barre des 30 billions de dollars bien plus tôt que cela.

Nous ne pouvons pas continuer à faire cela pour nous-mêmes. Notre avidité incessante est littéralement en train de détruire le futur, mais toute personne qui essaie de mettre en garde contre la folie collective qui est descendue sur notre société est ridiculisée et ridiculisée.

Laissez-moi vous poser une question.

Souhaitez-vous volontairement choisir de vous donner un cancer?

Bien sûr que non, mais c’est essentiellement ce que nous faisons en tant que société.

La dette est un cancer économique, et comme l’a souligné Lance Roberts , si nous continuons à laisser croître les niveaux d’endettement, cela finira par tuer toute notre économie …

La dette est, par sa nature même, un cancer sur la croissance économique. À mesure que la dette augmente, elle consomme plus de capital en la détournant des investissements productifs vers le service de la dette. Au fur et à mesure que le niveau de la dette se répand dans le système, il consomme de plus grandes quantités de capital jusqu’à ce qu’il finisse par tuer l’hôte.

La dette crée une dépendance, car elle améliore notre niveau de vie à court terme. Il est si facile de revenir en arrière pour encore un «coup», mais chaque fois que nous le faisons, cela ne fait qu’aggraver notre crise à long terme.

La plupart des gens semblent penser que nos problèmes économiques ont été «résolus», mais ce n’est pas vrai du tout.

La vérité est que nos problèmes à long terme continuent de grandir chaque jour qui passe, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis si déterminé à aller à Washington . Nous sommes à un moment critique, et si quelque chose n’est pas fait, le pronostic est extrêmement négatif.

Si nous restons sur cette voie, le meilleur que nous puissions espérer est un «atterrissage en douceur» et un niveau de vie très réduit pour les générations futures d’Américains. Voici plus de Lance Roberts …

Les processus qui ont alimenté la croissance économique au cours des 30 dernières années commencent maintenant à se renverser et, combinés aux changements démographiques aux États-Unis, l’impact pourrait être beaucoup plus immédiat et prolongé que ne le pensent actuellement les médias, les économistes et les analystes. Des sacrifices devront être faits, l’économie ralentira à des taux de croissance inférieurs, les individus travailleront beaucoup plus longtemps avant la retraite et la prochaine génération d’Américains mènera une vie bien différente de celle que vivait la génération actuelle.

C’est simplement une fonction des mathématiques.

Je suis désolé de ne pas avoir écrit plus récemment. J'ai travaillé nuit et jour pour me préparer pour le 15 mai. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est l'occasion de reprendre notre gouvernement. Si cette fenêtre nous manque, nous n'aurons peut-être plus jamais ce genre d'opportunité.

L’Amérique se noie dans la dette, mais bien sûr, nos problèmes vont bien au-delà. Nos problèmes économiques, politiques, culturels et spirituels vont très loin et nous avons désespérément besoin de changer de cap en tant que nation.

Malheureusement, la plupart de la population est dans un état de sommeil profond, et j’espère que nous pourrons les réveiller pendant qu’il est encore temps de changer les choses.

Michael Snyder est un candidat pro-Trump pour le Congrès dans le premier district du Congrès de l'Idaho