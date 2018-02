Las Vegas ? Floride ? Joseph de Maistre et la justification surnaturelle des sacrifices humains

Joseph de Maistre et la justification surnaturelle des sacrifices humains

Un lecteur me parle dans un courrier mélancolique des sacrifices humains dans nos sociétés déshumanisées. La belle affaire ! Ici notre plus grand génie, de Maistre, sur la grandeur logique des sacrifices ! Que des extraits, aucun commentaire !

« Il n’y a rien de plus connu dans l’antiquité que les tauroboles et les crioboles qui tenaient au culte oriental de Mithra. Ces sortes de sacrifices devaient opérer une purification parfaite, effacer tous les crimes et procurer à l’homme une véritable renaissance spirituelle : on creusait une fosse au fond de laquelle était placé l’initié : on étendait au-dessus de lui une espèce de plancher percé d’une infinité de petites ouvertures, sur lequel on immolait la victime. Le sang coulait en forme de pluie sur le pénitent, qui le recevait sur toutes les parties de son corps et l’on croyait que cet étrange baptême opérait une régénération spirituelle. Une foule de bas -reliefs et d’inscriptions rappellent cette cérémonie et le dogme universel qui l’avait fait imaginer (…). »

« Il n’y a pas une des cérémonies prescrites par ce fameux législateur, et surtout il n’y a pas une purification, même physique, qui n’exige du sang.

La racine d’une croyance aussi extraordinaire et aussi générale doit être bien profonde.

Si elle n’avait rien de réel ni de mystérieux, pourquoi Dieu lui-même l’aurait-il conservée dans la loi mosaïque ? Où les anciens auraient-ils pris cette idée d’une renaissance spirituelle par le sang? et pourquoi aurait-on choisi, toujours et partout, pour honorer la Divinité, pour obtenir ses faveurs, pour détourner sa colère, une cérémonie que la raison indique mutuellement et que le sentiment repousse? Il faut nécessairement recourir à quelque cause secrète, et cette cause était bien puissante. »

« Ce fut donc de ces vérités incontestables de la dégradation de l’homme et de sa réité originelle, de la nécessité d’une satisfaction, de la réversibilité des mérites et de la substitution des souffrances expiatoires, que les hommes furent conduits à cette épouvantable erreur des sacrifices humains.

«Tout Gaulois attaqué d’une maladie grave, ou soumis aux dangers de la guerre, immolait des hommes ou promettait d’en immoler, ne croyant pas que les dieux pussent être apaisés, ni que la vie d’un homme pût être rachetée autrement que par celle d’un autre. »

(…)

Il fallait amener aux prêtres mexicains jusqu’à vingt mille victimes humaines par an ; et, pour se les procurer, il fallait déclarer la guerre à quelque peuple : mais au besoin les Mexicains sacrifiaient leurs propres enfants. Le sacrificateur ouvrait la poitrine des victimes, et se hâtait d’en arracher le cœur tout vivant. Le grand prêtre en exprimait le sang qu’il faisait couler sur la bouche de l’idole, et tous les prêtres mangeaient la chair des victimes (…).

Il s’agit de sang; il s’agit de l’immolation proprement dite; il s’agit d’expliquer comment les hommes de tous les temps et de tous les lieux avaient pu s’accorder à croire qu’il y avait, non pas dans l’offrande des chairs (il faut bien observer ceci), mais dans l’effusion du sang, une vertu expiatrice utile à l’homme : voilà le problème, et il ne cède pas au premier coup d’œil (…).

On trouve spécialement toutes les nations d’accord sur l’efficacité merveilleuse du sacrifice volontaire de l’innocence qui se dévoue elle-même à la divinité comme une victime propitiatoire.

« Il n’y a rien qui démontre d’une manière plus digne de Dieu ce que le genre humain a toujours confessé, même avant qu’on le lui eût appris : sa dégradation radicale, la réversibilité des mérites de l’innocence payant pour le coupable, et LE SALUT PAR LE SANG. »

Maistre, éclaircissement sur les sacrifices, Soirées de Saint-Pétersbourg, livre deuxième, archive.org.