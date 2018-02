Hitchcock et la mère aux trousses

Hamlet, thou hast thy father much offended.

Mother, you have my father much offended.

Je prépare un livre sur la condition féminine chez Alfred Hitchcock, histoire d’oublier un peu les thèmes éculés de la « culpabilité », du « génie du cinéma », du suspense et du reste, et je trouve ces notes dans le légendaire livre de Donald Spoto :

« Hitchcock began to make the mothers’ figure a personal repository of his anger, guilt, resentment and sad yearning.”

La mère c’est donc l’ensemble des pressions psychiques qui vous angoissent et vous gâchent la vie. Et Mother, c’est le maître-mot alors pour comprendre Hamlet, Norman Bates et bien sûr Almodovar. Car il y a longtemps que les hommes sont morts, « se extinguieron », comme me dit un jour une amie argentine à Mar de Plata.

Je vais juste évoquer ici la figure maternelle, qui domine dans les plus grands films du maître vieillissant (Marnie, les oiseaux bien sûr, Psychose encore et puis la mort aux trousses où une actrice du même âge que Cary Grant joue sa mère humiliante et déplaisante). Mais ici la maîtresse-phrase de Spoto concerne Notorious, les enchaînés ; oublions le McGuffin de l’uranium et du nazisme (comme dans Gilda, les nazis sont partout et ils contrôlent l’Amérique du sud – Gilda, autre film sur le désir mimétique) pour nous concentrer sur les deux vrais axes du film : la rivalité mimétique pour une même femme (Claude Rains aime plus Ingrid Bergman que le manipulateur Cary Grant – dixit Hitchcock) et la domination maternelle. La vieille mère pousse le fils faiblard à assassiner sa femme espionne, aussi faible et manipulée que lui finalement.

Chez Hitchcock le surmoi est maternel bien plus que paternel. Il me semble d’ailleurs que même la Rébecca d’Hitch est une figure maternelle qui fascine la nouvelle épouse (nouveau modèle ?) et castre le mari-enfant joué par Laurence Olivier, alors Hamlet au cinéma (comme on sait Hamlet veut empêcher sa maman de refaire l’amour avec le nouveau père (1)). Rébecca c’est la figure d’un monde païen enfoui pêcheur et libéré sexuellement. Une autre manière britannique enracinée d’exprimer le fameux repaire du ver blanc décrit par Bram Stoker et adapté ensuite par Ken Russell avec un excellent Hugh Grant débutant.

Le combat d’Hitchcock n’est pas isolé. A l’époque de psychose, on a le candidat mandchourien ou un excellent Elvis à Hawaï. Dans les deux cas la mère dominatrice, castratrice est Angela Lansbury. Elle a déjà dévoré le mari et s’attaque au fils unique bien-aimé en bonne mante religieuse. A la même époque on a la mère mauvaise aussi de Rex Harrison, qui fabrique des Schéhérazade à la chaîne (2), pour qui voir son fils est une « désagréable surprise. » Rex Harrison recrée une femme –Elisa, Audrey Hepburn – pour échapper à sa mère, un peu comme James Stewart recrée une femme dans Vertigo pour échapper à une « acrophobie » qui a un fort caractère sexuel. Scottie le nécrophile veut jouer à la poupée parce que le surmoi maternel l’empêche d’aimer une vraie femme (voyez son étonnante amie jouée par Barbara Bel Geddes, qui lui montre un soutien-gorge dessiné par un ingénieur aéronautique…).

Les longues et admirables discussions qui ouvrent les Oiseaux (au moins au village de Bodega Bay) et Psychose (entretiens dans un motel dont j’ai montré l’origine wellesienne) posent bien sûr le problème maternel. Norman Bates n’a pas le droit de vivre à cause de Mother. Il tue et empaille bien les femmes qui lui plaisent, et qui ont sans doute demandé au jeune homme de s’éloigner de la mère. On sait par Spoto que cette mère c’est aussi le « repository » des colères, angoisses et frustrations de la gent masculine non libérée (et parfois menée à la gay attitude explique Almodovar dans los abrazos rotos par une mère…divorcée !!!).

Dans les oiseaux l’avocat sarcastique (son sarcasme éveille l’agressivité sexuelle de la blonde qui va lui amener des lovebirds) montre sa dimension de pauvre hère : il vit avec sa mère possessive et sa petite sœur (la petite Veronica Cartwright qui jouera plus tard dans les sorcières d’Eastwick la puritaine victime du diable) à quelques mètres de son ex-fiancée qui va servir de confidente et de logeuse (tiens, tiens…) à la nouvelle élue mal vue par la mère. Le déchiquètement final de l’héroïne par les oiseaux (voyez mon livre sur le Graal pour entendre un symbolisme ici beaucoup plus subtil que celui de la psychanalyse) correspond à la fois à un châtiment lié à la libération sexuelle (comme psychose) et à une punition infligée par la mère.

L’attaque d’Hitchcock contre la mère est aussi une attaque contre la femme âgée (c’est plus subtil bien sûr qu’une sotte misogynie) et elle n’est pas fortuite. Dans l’ombre d’un doute, son film préféré, comme disent les ilotes, la cible de l’assassin, intelligent et cohérent, est la vieille veuve riche. Il se lance même imprudemment dans un délire meurtrier.

Je cite le passage dans son entier :

« Les grandes villes sont remplies de veuves d’âge mûr. Leurs maris ont travaillé toute leur vie comme des forcenés pour faire fortune, et à leur mort ils ont laissé tout leur argent à leurs épouses stupides. Et qu’en font-elles, ces femmes inutiles ? On les voit par milliers dans les meilleurs hôtels, à boire leur argent, à manger leur argent, à jouer leur argent nuit et jour, empestant leur richesse. Elles sont uniquement fières de leurs bijoux, rien d’autre. Elles sont fanées, grasses, avides. […] Sont-elles des êtres humains ou des animaux engraissés ? Et qu’arrive-t-il à un animal quand il devient trop vieux et trop gras ? »

La vieille sœur de Joseph Cotten, mère pourtant de trois enfants très jeunes, évoque aussi ces veuves haïssables. Mais c’est sa fille qui tuera l’oncle nazi (ici le référent nazi est bien plus clair qu’ailleurs) et dans un train encore, ce train des trente-neuf marches, de la femme qui disparaît ou de la mort aux trousses s’avérant définitivement le lieu de l’affrontement sexuel dans l’œuvre du maître. La fin de psychose montre enfin que si l’on peut tuer à loisir le père dans le monde contemporain, on ne peut tuer la sélénienne mère. ajoutons qu’on retrouve cette peur de la mère et l’impuissance filiale masculine dans le conte de Perrault nommé (si on le lisait seulement) la belle au bois dormant.

Refrain to-night,

And that shall lend a kind of easiness

To the next abstinence: the next more easy

