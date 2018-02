Démographie, information, science et technologie : Luis Bunuel et les quatre cavaliers de l’apocalypse

Extraits de mi ultimo suspirio, dernières pases.

Je déteste la prolifération de l’information. Lire un journal est le

la chose la plus angoissante du monde. Si j’étais un dictateur, je limiterais la presse à un seul journal et à un seul magazine, tous deux strictement censurés. Cette censure s’appliquerait seulement à l’information étant libre d’opinion. Le spectacle d’information est une honte. Les gros titres – au Mexique ont battu tous les records – et les sensationnalistes me donnent envie de vomir. Toutes ces exclamations sur la misère pour vendre un peu plus de papier! Quel est l’usage? De plus, une nouvelle en expulse une autre.

(…) Les trompettes de l’apocalypse retentissent à nos portes pendant quelques années, et nous couvrons nos oreilles. Cette nouvelle apocalypse, comme l’ancienne, court au galop de quatre cavaliers: la surpopulation (le premier, le patron, qui vole la bannière noire), la science, la technologie et l’information.

Tous les autres maux qui nous assaillent ne sont que des conséquences des précédents, et je n’hésite pas à placer des informations parmi les cavaliers lugubres.

Le dernier scénario sur lequel j’ai travaillé, mais que je ne pourrai jamais faire, reposait sur une triple complicité: la science, le terrorisme, l’information.

Celui-ci, présenté ordinairement comme une conquête, comme un bénéfice, parfois même comme un «droit», peut en effet être le plus pernicieux de nos cavaliers, car il suit les trois nourritures étroites et uniques de ses ruines.

S’il tombait avec une flèche, une rupture se produirait bientôt dans l’attaque à laquelle nous sommes soumis.

Je suis si intensément impressionné par l’explosion démographique que j’ai souvent dite – même dans ce livre – que je rêve souvent d’une catastrophe planétaire qui éliminerait deux milliards de personnes, même si j’étais parmi elles. Et j’ajoute que cette catastrophe n’aurait plus de sens ou de valeur à mes yeux que si elle venait d’une force naturelle, d’un tremblement de terre, d’une épidémie inconnue, d’un virus dévastateur et invincible. Je respecte et admire les forces naturelles. Mais je ne peux pas supporter les misérables créateurs de catastrophes qui creusent chaque jour notre fosse commune nous racontant, hypocrites criminels: « Il est impossible de faire autre chose. »

Imaginativement, la vie humaine n’a pas plus de valeur pour moi que la vie d’une mouche. Pratiquement, je respecte toute vie, même celle de la mouche, un animal aussi énigmatique et admirable qu’une fée.