Espagne tellurique et sacrée : Arthur écrit à Nicolas !

Vous ne pouvez pas savoir ô combien vos dissertations sur le conservatisme de certaines zones rurales et urbaines espagnoles me touchent. Non seulement lorsque celles-ci évoquent les racines celtes des Asturies et Galicie, mais de batifoler sur Wikipédia : le roi Pélage, la croix de Victoire, les statues de ces héros chrétiens, les places des villages typiques conservées… Je me souviens de vos derniers articles sur le site-hommage du Libre Journal et la sortie de la matrice parlant de je ne sais plus quel village montagnard avec ses habitants si humains, ses alentours si épiques… Je ne connais que San Sebastian/Donostian comme ils disent les Basques, mais quel beau pays encore que cette Ibérie d’occident ! C’est encore un peu l’Europe, par endroit au moins.

Merci. Je suis bien insignifiant mais vous me réjouissez quand vous parlez poétique de l’espace