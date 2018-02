Franz veut dévorer les victuailles !

Cette nourriture qui définit, rend vivants et trace les peuples (on ne peut se ressembler quand on mange du sorgho ou de la banane plantain et quand on se délecte d’une grouse aux arrières-goût de bruyères d’Écosse), qui fait de nous des gens rattachés à notre environnement immédiat dans ce que Dieu, de par Sa Caresse Miséricordieuse, nous procure.

Quel support de méditation et de profond rappel de Son Nom quand on y réfléchit.

Si vous avez quelques lignes toutes bonnalesques sur ce thème, je suis très impatient de les lire.

Et la bouffe, Nicolas ? Les agapes et les bonnes victuailles ? Escoffier, Carême, Brillat-Savarin, Maupassant, Rabelais bien sûr, Balzac et sa bonne boustifaille… Auriez-vous vous quelques textes et réflexions autour de la bonne bouffe et également de l’inversion culinaire que ces salopards d’empoisonneurs agro-industriels nous vomissent ? Les auteurs classiques, c’est aussi les réjouissances à table. Parfois les drames de la frugalité subie… Ou les joies spirituelles d’un jeûne en guise de quête intérieure et d’assainissement du corps, tel que Maître Eckhart nous le recommande. Ainsi que bien d’autres.