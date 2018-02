Apocalypse papiste par un témoin romain

Les paroisses se sont jetées avec frénésie dans le progressisme le plus débridé. Tout ce que Benoît XVI avait réussi à freiner, s’est évanoui en quatre ans. J’ai vu des paroisses transpirer pour mettre en pratique Sacramentum Caritatis, tout comme je les ai vues céder ces dernières années à toutes les formes de permissivité, à commencer par les milieux liturgiques du vicariat.

Il y a une sorte de frénésie collective, une ivresse qui me fait peur: j’ai même découvert que, pour augmenter l’affluence au Vatican lors des audiences du mercredi, on a recours à une sorte de bouche-à-oreille pour recruter de tout, je ne vais pas vous dire quoi ou qui, mais tout est organisé. Le bouche-à-oreille – ou l’ordre du Soviet si vous voulez mieux comprendre – est de la « propagande », et l’annihilation de ceux qui oseraient déplacer ne serait-ce qu’une seule virgule.

Je ne fais pas partie des épurés, mais par souci de cohérence et après avoir essayé de résister le plus longtemps possible, après avoir vu des équipes entières chassées et remplacées par des pro-avortements, des pédérastes, et même des gens soupçonnés de pédophilie, je suis repartie avec les larmes aux yeux et au cœur.