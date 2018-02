Bunuel et la fin de la joie en musique

La relation avec la musique a complètement changé depuis ma jeunesse.

Quand, plusieurs mois à l’avance, on nous a dit que le grand orchestre symphonique de Madrid, avec une excellente réputation, allait donner un concert à Saragosse, une agréable excitation, une véritable volupté d’attente, nous prenait possession de nous. Nous nous sommes préparés, nous avons compté les jours, nous avons cherché les partitions, nous les avons déjà fredonnées. La nuit du concert, une joie incomparable.

Aujourd’hui, appuyez simplement sur un bouton pour entendre instantanément, dans votre propre maison, toute la musique du monde. Je vois clairement ce qui a été perdu. Qu’est-ce qui a été gagné?

Pour atteindre toute la beauté, trois conditions semblent toujours nécessaires: l’espoir, la lutte et la conquête.

Je déteste la prolifération de l’information. Lire un journal est la chose la plus angoissante du monde. Si j’étais un dictateur, je limiterais la presse à un seul journal et à un seul magazine, tous deux strictement censurés. Cette censure s’appliquerait seulement à l’information étant libre d’opinion. Le spectacle d’information est une honte. Les gros titres – au Mexique ont battu tous les records – et les sensationnalistes me donnent envie de vomir. Toutes ces exclamations sur la misère pour vendre un peu plus de papier! Quel est l’usage? De plus, une nouvelle en expulse une autre.